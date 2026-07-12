Deveta etapa Dirke po Franciji je bila zaradi peklenske vročine zahtevna za celotno karavano, a je Tadej Pogačar z ekipo UAE Team Emirates-XRG ohranil vse pod nadzorom. Po izjemno napornih devetih dnevih je razumljivo tudi pri njem prisotna utrujenost, zato se veseli ponedeljkovega prvega prostega dne. "Peklensko vroče je bilo," je po deveti etapi Toura priznal Tadej Pogačar. Športni direktor Andrej Hauptman je bil po etapi za RTV Slovenija zadovoljen, ker se je taktični načrt izšel tudi ob nevarnih imenih v ospredju.

Vodilni na Dirki po Franciji Tadej Pogačar po koncu devete etape ni skrival, da so visoke temperature kolesarjem pobrale veliko energije. "Kar težak dan je bil za celotno skupino. Peklensko vroče je bilo," je povedal za RTV Slovenija.

Živahno je bilo predvsem v uvodnem delu, ko so se vrstili napadi, pri UAE Team Emirates-XRG pa so morali paziti, kdo se bo znašel med ubežniki.

"Z ekipo smo naredili odlično delo. Na koncu smo si lahko zadnjih 50 kilometrov nekoliko odpočili, saj so imele druge ekipe svoje ambicije," je dejal slovenski kolesarski zvezdnik.

Zakaj UAE ni smel popustiti?

Pogačar je pojasnil, da pri vodilni ekipi niso želeli dovoliti, da bi se kolesarji, ki so v skupnem seštevku še dovolj blizu, preveč oddaljili: "Kolesarili smo svoj tempo. Beg je imel nekaj več kot minuto prednosti. Ko smo končali s klanci, smo razmišljali le še o zaključku. Nato so prišle druge ekipe in šle na polno. Za nas je bil to dober dan."

Športni direktor Andrej Hauptman je zadovoljen, kako je ekipa kolesarila danes in tudi v vudonih devetih dnevih Toura. Foto: Aleš Fevžer

Da je moral UAE v prvem delu etape ostati pozoren, je potrdil tudi športni direktor Andrej Hauptman. Razplet ga ni presenetil, saj so v ekipi pričakovali naporen in nepredvidljiv začetek.

"Spet je bila ekstremno vroča etapa. Predvidevali smo, da bo po startu, ko je bil po 14 kilometrih na sporedu sprint za točke, dirka razpadla. Prav to se je zgodilo," je za RTVSlo dejal Hauptman.

Zadovoljen je bil predvsem z odzivom Pogačarja in njegovih pomočnikov: "Na srečo so se naši fantje spet zelo dobro počutili. Nekako smo nadzorovali pobeg, da ni postal nevaren. Ker sta bila v ospredju tudi Tom Pidcock in Tobias Halland Johannessen, ki sta v skupnem seštevku razmeroma blizu, smo morali narekovati zmeren tempo."

Pogačar bo počival in dobro jedel

Po devetih etapah je pred kolesarji prvi prosti dan letošnje Dirke po Franciji. Za tekmovalce bo namenjen predvsem regeneraciji in pripravi na nadaljevanje boja. Pogačar, ki ima v skupnem seštevku 2:42 prednosti pred Jonasom Vingegaardom, nima posebnega načrta.

Tadej Pogačar je poudaril, da je bilo na trasi vroče. Foto: Reuters

"Spočil se bom in jedel dobro hrano, ki jo pripravijo naši nutricionisti. Zelo hitro bo konec," je dejal z nasmehom.

Tudi Hauptman priznava, da premor potrebujejo vsi v ekipi. Predvsem pa si želi, da bi se peklenska vročina v nadaljevanju Toura nekoliko umirila: "Na srečo je jutri dan počitka. Potrebujemo ga vsi. V nadaljevanju si želimo predvsem nekoliko bolj svežega vremena."

Hauptman: Najbolj sem utrujen prav na prosti dan

Prosti dan za spremljevalno osebje ekip še zdaleč ne pomeni, da lahko povsem odmisli dirko. Na vrsti so analize, sestanki, logistične obveznosti in priprava taktike za prihodnje etape.

Hauptman si zato ne dela več utvar, da se bo v ponedeljek zares spočil: "Najbolj sem utrujen prav na prosti dan, ko vsi pričakujejo, da se boš spočil. A moraš si nabrati nazaj energijo in se znova osredotočiti na dirko."