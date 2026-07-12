Izjemna zmaga Van der Poela, Pogačar varno skozi težak dan Toura

Mathieu Van der Poel je junak dneva

Cilj - Veliki zmagovalec dneva je postal Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech). Tadej Pogačar je etapo končal na 11. mesto in zanesljivo zadržal rumeno majico vodilnega. Pred drugim Jonasom Vingegaardom ima še naprej 2:42 prednosti. Kolesarje čaka jutri prvi prosti dan na letošnjem Touru.

Foto: Reuters

Rezultati 9. etape Dirke po Franciji

Mesto Kolesar Ekipa Čas/zaostanek 1. Mathieu van der Poel Alpecin-Premier Tech 3:27:51 2. Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility isti čas 3. Tom Pidcock Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team isti čas 4. Alex Baudin EF Education-EasyPost isti čas 5. Filippo Ganna Ineos Grenadiers +0:06 6. Mads Pedersen Lidl-Trek +0:06 7. Michael Matthews Jayco AlUla +0:06 8. Nicolas Breuillard TotalEnergies +0:06 9. Jordan Jegat TotalEnergies +0:06 10. Sean Quinn EF Education-EasyPost +0:06 11. Tadej Pogačar UAE Team Emirates-XRG +0:06

Skupni vrstni red po 9. etapi

Mesto Kolesar Ekipa Čas/zaostanek 1. Tadej Pogačar UAE Team Emirates-XRG 32:17:04 2. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike +2:42 3. Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG +3:27 4. Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe +3:30 5. Juan Ayuso Lidl-Trek +3:34 6. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +3:55 7. Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe +4:00 8. Lenny Martinez Bahrain Victorious +4:21 9. Mattias Skjelmose Lidl-Trek +4:57 10. Egan Bernal Netcompany Ineos Cycling Team +9:12

2 km do cilja - Ubežniki imajo 30 sekund naskoka. V zaključku ne bodo smeli preveč taktizirati.

4,7 km do cilja - Glavnina nekoliko pridobiva. Zaostanek je zmanjšala na 37 sekund.

Trasa devete etape, ki pa je zaradi vročine skrajšana. Foto: A. S. O. 7,7 km do cilja - Izjemno napeto postaja. Četverica ubežnikov ima 50 sekund prednosti. Med ubežniki imata največ možnosti za uspeh Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) in Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech), saj gre cesta pri zaključku rahlo navzgor. Povprečna hitrost današnjega dne je izjemnih 44,4 km/h.

11,8 km do cilja - Ubežna četverica se bo najverjetneje udarila za etapno zmago. Kdo bo junak dneva? Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech), Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) ali Alex Baudin (EF Education-EasyPost)?

Mathieu Van der Poel je osvojil deveto etapo. Foto: Guliverimage

20 km do cilja - Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) je spet v skupini štirih ubežnikov. Pred glavnino imajo 54 sekund prednosti. Med njimi je še ena skupina, ki zaostaja 20 sekund. Derek Gee je moral spustiti lov in priključiti k glavnini, kateri bo moral pomagati, da bi morebiti pripeljal svojega moštvenega kolega pri Lidl-Treku Madsa Pedersena do morebitnega šprinterskega zaključka.

Pidcock težave z menjalnikom razjezile

23 km do cilja - Smola za Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), ki je vidno razočaran, ker mu prestave niso delovale. Zdaj lovi tri ubežnike. Pred njim kolesarijo Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech), Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) in Alex Baudin (EF Education-EasyPost).

24,5 km do cilja - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech) je dobil družbo. Priključila sta mu Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) in Tom Pidcock (Pinarello Q36.5). Prednost pred glavnino je narasla na 51 sekund.

25 km do cilja - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech) je napadel v ubežni skupini.

27 km do cilja - Med ubežniki ni več pravega sodelovanja, glavnina pa se je približala na vsega 40 sekund.

29 km do cilja - Ubežniki se ne morejo odlepiti od glavnine. Zdaj oster tempo narekujejo kolesarji Ineosa.

38 km do cilja - Na čelu glavnine ni več ekipe UAE Emirates. Delo so prepustili drugim. Zdaj so v ospredju kolesarji Ineosa in Visme | Lease a Bike. Prednost ubežnikov se je povzpela na 1:18.

42 km do cilja - Trenutno nič novega na trasi. Glavnina zaostaja 1:13 za ubežniki. Povprečna hitrost je kar 43,9 km/h.

49 km do cilja - Ubežniki so si prikolesarili 1:01 prednosti.

Ubežna osmerica v 9. etapi Dirke po Franciji. Foto: Guliverimage

Pidcock osvojil Côte de la Croix du Pey

56 km do cilja - Tom Pidcock je kot prvi prikolesaril na vrh gorskega cilja Côte de la Croix du Pey in prejel dodatnih pet točk. Glavnina za ubežniki zaostaja 54 sekund. Zdaj čaka kolesarje vožnja po planoti, nato pa še zadnji gorski cilj dneva.

58 km do cilja - Glavnina po zaslugi ekipe UAE Emirates zmanjšuje zaostanek, ki zdaj znaša 54 sekund. Skupina s šprinterjem Timom Merlierjem - zmagovalcem zadnjih dveh etap - zaostaja 13:25.

60 km do cilja - Pred kolesarji je nov del trase, kjer bo treba vrteti pedala v klanec. Côte de la Croix du Pey je gorski cilj III. kategorije (4,8 km - 6 %). Ubežniki imajo medtem le še 1:02 prednosti. Pomočnika Tadeja Pogačarja, Tim Wellens in Felix Großschartner, dobro opravljata delo.

67 km do cilja - Tim Wellens (UAE Emirates) je v glavnini začel kolesariti hitreje in je nekoliko zmanjšal zaostanek za ubežniki, ki zdaj znaša 1:15. Osmerico ubežnikov sestavljajo Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché), Pablo Castrillo (Movistar), Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Derek Gee (Lidl-Trek) in Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech).

78 kilometrov do cilja - Povprečna hitrost je do tega trenutka znašala 43,6 km/h. Kolesarji so opravili s približno polovico trase in 1520 višinskimi metri. Do konca etape jih čaka še dobrih 1000 višincev.

Pidcock navil tempo in osvojil gorski cilj Suc au May

80 km do cilja - Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) je osvojil gorski cilj II. kategorije Suc au May (3,8 km - 7,7 %). Glavnina zaostaja 1:18, na čelu katere je ekipa UAE Emirates. Osmerico ubežnikov sestavljajo Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché), Pablo Castrillo (Movistar), Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Derek Gee (Lidl-Trek) in Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech).

🇬🇧 Tom Pidcock put in a blistering climb up the Suc au May! He has taken the lead in the front group of 8 riders.



🇬🇧 Tom Pidcock a réalisé une montée canon du Suc au May ! Il passe en tête du groupe de tête composé de 8 coureurs.#TDF2026 pic.twitter.com/2E5Bim39ot — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2026

81 km do cilja - Tom Pidcock je ujel ubežnika. Skupaj z njim je prišla še peščica kolesarjev. Zdaj sestavljajo skupino 8 kolesarjev. Prav Pidcock in Tobias Johannessen sta v skupnem seštevku najbližje Tadeju Pogačarju. Malce manj kot 10 minut sta imela zaostanka pred današnjim dnem.

83 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na gorski cilj Suc au May (3,8 km - 7,7 %). Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) in Quinn Simmons (Lidl-Trek) sta še vedno v ospredju, za njima pa se je podal Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), ki zaostaja 24 sekund. Glavnina ima 1:17 pribitka.

87 km do cilja - "Zagotovo je to etapa, v kateri bo veliko kolesarjev želelo v pobeg – tako tistih, ki bodo lovili etapno zmago, kot tudi tistih, ki bi radi pridobili kakšno sekundo v skupnem seštevku. Morali bomo biti zbrani, paziti na večje ubežne skupine in predvsem na kolesarje, ki so v skupnem seštevku uvrščeni višje," je v pogovoru za RTVSlo dejal športni direktor UAE Emirates Andrej Hauptman.

88 km do cilja - Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) in Quinn Simmons (Lidl-Trek) se se izstrelila iz ubežne skupine in sta si prikolesarila 15 sekund prednosti pred zasledovalci, glavnina na čelu s Tadejem Pogačarjem pa zaostaja 37 sekund.

91 km do cilja - V begu so Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), Tobias Foss (Netcompany Ineos), Derek Gee, Quinn Simmons (Lidl-Trek), Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech), Pablo Castrillo (Movistar), Lars Craps, Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché), Ion Izagirre (Cofidis), Ewen Costiou (Groupama-FDJ United), Marc Hirschi (Tudor), Jordan Jegat (Total Energies) in Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United) in Tom Pidcock (Pinarello Q36.5). Britanec se je kot zadnji priključil.

Composition of the breakaway:

Composition de l'échappée :



🇨🇦 Derek Gee-West

🇺🇸 Quinn Simmons

🇫🇷 Alex Baudin

🇳🇴 Tobias Foss

🇫🇷 Valentin Paret-Peintre

🇳🇱 Mathieu van der Poel

🇳🇴 Tobias Halland Johannessen

🇪🇸 Pablo Castrillo

🇧🇪 Lars Craps

🇧🇪 Lennert Van Eetvelt

🇪🇸 Ion Izagirre

🇫🇷… https://t.co/ZgpGQyWYg0 — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2026

97 km do cilja - 14 kolesarjev je v begu. Pred glavnino imajo 24 sekund prednosti. Je to današnji beg? So rumeni Tadej Pogačar in preostali v glavnini le prižgali zeleno luč za ubežnike?

104 km do cilja - Glavnina je spet skupaj. Cesta se spet dviguje. Naslednji na vrsti od gorskih ciljev je Suc au May (3,8 km - 7,7 %), ki bo 80 kilometrov pred ciljem.

Paret Peintre najhitrejši na gorski cilj Côte de Naves

108 km do cilja - Francoz Valentin Paret Peintre (Soudal–Quick-Step) je osvojil gorski cilj in dve točki. Drugi je bil Mateo Jorgenson (Visma | Lease a Bike). Po osvojenem vrhu sta napadla in imata tri sekund prednosti pred glavnino.

111 km do cilja - 1,5 km pred vrhom gorskega cilja je glavnina ujela ubženike. Bi lahko danes poizkusil pomočnik Tadeja Pogačarja Tim Wellens?

113 km do cilja - Dorian Godon (Netcompany Ineos), Michael Hessman (Movistar) in Xabier Mikel Apzarren (Pinarello Q36.5) so se priključili ubežnikoma. Kolesarji se približujejo prvemu gorskemu cilju Côte de Naves (2,3 km - 7,4%).

114 km do cilja - Ubežnika imata 14 sekund prednosti.

120 km do cilja - Julian Alaphilippe (Tudor) spet poizkuša. Ob njem je tokrat Avstrijec Marco Haller (Tudor). Povprečna hitrost je narasla na 49,7 km/h.

126 km do cilja - Ubežniki so ujeti, glavnina je spet skupaj. Skupina Tima Merlierja zaostaja 1:51. Kolesarji se kljub peklenski vročini ne zadržujejo, saj povprečna hitrost znaša kar 45,6 kilometra na uro.

131 km do cilja - Priključila sta se še Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility) in Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla). Prednost peterice pred glavnino znaša le 8 sekund.

133 km do cilja - Naslednji, ki poizkušajo z begom, so Julian Alaphilippe (Tudor), Nelson Oliveira (Movistar) in Alex Kirsch (Vofidis).

138 km do cilja - Zmagovalec zadnjih dveh ravninskih etap Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ima težave s tempom in z moštvenimi kolegi kolesari skupaj, njegov zaostanek pa znaša 1:01. V glavnini medtem poizkušajo kolesarji priti do bega.

Mads Pedersen pospravil vse točke

141 km do cilja - Zmagovalec letečega cilja je bil Mads Pedersen. Lastnik zelene majice za najboljšega po točkah ni imel pravega tekmeca, s katerim bi se sploh pomeril. Tadej Pogačar se je zanimivo postavil v ospredje pri letečem cilju. Takoj po letečem cilju je z napadom poizkusil Mathieu van der Poel, kateremu želijo slediti še drugi kolesarji.

💚 Intermediate sprint @WeLoveCyclingFR 💚



🇩🇰Mads Pedersen - 25 pts

🇪🇷 Biniam Girmay - 20 pts

🇧🇪 Jasper Philipsen - 16 pts

🇲🇽 Isaac del Toro - 14 pts

🇳🇱 Mathieu van der Poel -12 pts

🇬🇧 Tom Pidcock - 10 pts#TDF2026 pic.twitter.com/g0VwPBc7vt — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2026

146 km do cilja - Konec bega. Ekipa Lidl-Trek, ki ima v svojih vrstah zelenega Madsa Pedersena, je navila tempo in pripravlja teren za svojega kolesarja, ki bo skušal pridobiti nekaj dragocenih točk na letečem cilju. 15 točk ima prednosti pred Timom Merlierjem.

150 km do cilja - Quinten Hermans (Pinarello-Q36.5), Stefano Oldani (Caja Rural-Seguros RGA) in Alex Kirsch (Cofidis) so odskločili iz glavnine, priključiti želita Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) in Ewen Costiou (Groupama-FDJ). Glavnina zaostaja 19 sekund. Do letečega cilja je še 8 km.

154 km do cilja - Etapa se je uradno začela. Kaj kmalu bo na sporedu leteči cilj, zato bodo kolesarji, ki jih zanima zelena majica, skušali svoje favorite pripeljati v ospredje.

13.45 - Z Zaprto vožnjo se je začela skrajšana deveta etapa.

"Vročina je ruska ruleta"

13.42 - "Pri profesionalcih lahko spremljamo, da telesna temperatura jedra ne ostane predolgo previsoka. Kolesarje moraš biti sposoben hladiti. Zato ves čas vidimo zunanjo pomoč z ledom in vodo, pa tudi notranje hlajenje prek prebavil," je v pogovoru za Wielerflits pojasnil Paul Jorna, zdravnik ekipe Lotto-Intermarché.

"Pomembno je tudi dogajanje po prihodu v cilj, ko maserji in preostalo osebje sprejmejo kolesarje. Prav ta del je lahko zelo zahteven. Motor se takrat ustavi, vročina v telesu pa ne. Tega ni vedno preprosto obvladovati."

Ekipa na Dirki po Franciji so se pripravile na vročine, kolikor so se lahko. Foto: Reuters

Na vprašanje, kako vpliva več litrov zaužite dodatne tekočine na telo, je med drugim odgovoril:

"Predvsem zahteva dodatno energijo. Telo mora vso to tekočino absorbirati in predelati. Zato moraš veliko piti, vendar ne preveč. Če piješ samo vodo, iz telesa izpiraš sol, kar ni dobro. Tudi preveč soli ni dobro. Prav zato je vse skupaj tako zahtevno. Kar bi pri običajnih temperaturah brez večjih posledic prenesel, v vročini ni več tako. Telo je veliko hitreje prizadeto in bolj dovzetno. V tem pogledu je ta vročina na več načinov ruska ruleta. Za ekipe pa je ključno, da je v revolverju čim manj nabojev."

13.40 - Zaradi vročinskega vala so v regiji, kjer se bo začela deveta etapa, razglasili rdeči alarm. Organizatorji so zato traso skrajšali za 30 kilometrov. "Dobra odločitev" je dejal zmagovalec osme etape Tim Merlier in nadaljeval: "Že teden dni dirkamo pri temperaturah nad 35 stopinj Celzija. Pravi boj je dobiti dovolj vode, ledu in pijače iz spremljevalnih avtomobilov."

13.35 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Deset minut nas loči od izjemno zahtevne etape. Profil sam po sebi ne prinaša takšne težavnosti kakor vročina, zaradi katere so se organizatorji odločili, da skrajšajo današnjo deveto etapo.