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Avtorji:
Ž. L., STA

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
14.15

Osveženo pred

21 minut

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Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Tadej Pogačar Tadej Pogačar Mathieu Van der Poel

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 14.15

21 minut

Voznik zapeljal v ograjo in gledalce

V prometni nesreči na Touru poškodovanih osem oseb, ena huje

Avtorji:
Ž. L., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Tadej Pogačar, Tour de France | Spremljevalno vozilo je v cilju devete etape Dirke po Franciji povzročilo nesrečo. | Foto Reuters

Spremljevalno vozilo je v cilju devete etape Dirke po Franciji povzročilo nesrečo.

Foto: Reuters

V nedeljo zvečer, tik pred ciljem devete etape dirke po Franciji, se je zgodila nesreča, v katero je bilo vpleteno vozilo za spremljanje dirke. Ko je karavana prispela v Ussel, je vozilo novinarjev francoskega športnega časopisa L'Equipe trčilo v ograjo ob progi, v nesreči je bilo poškodovanih osem ljudi.

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Kot so zapisali pri L'Equipu, je njihovo spremljevalno vozilo trčilo v ograjo ob progi manj kot 500 metrov pred ciljno črto. V nesreči je bilo poškodovanih osem ljudi, ki so stali za ograjo - dva med njimi so odpeljali v bolnišnico, 59-letna ženska naj bi bila huje poškodovana, a ni v smrtni nevarnosti. Tožilstvo je sprožilo preiskavo o okoliščinah nesreče.

Lokalna medijska hiša Ici Limousin, katere vodja je bil neposredna priča trčenja, je poročala, da je voznika novinarskega vozila očitno nenadoma obšla slabost. O nesreči je poročal tudi Le Parisien.

Temperature v regiji so v nedeljo dosegle do 40 stopinj Celzija, zaradi česar so se organizatorji odločili skrajšati etapo dirke – to se je v dolgi zgodovini te preizkušnje zgodilo prvič. Etapo je dobil Nizozemec Mathieu van der Poel, slovenski as Tadej Pogačar pa je zadržal rumeno majico vodilnega.

Tadej Pogačar
Sportal Pogačar največji zaslužkar Toura
Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Tadej Pogačar Tadej Pogačar Mathieu Van der Poel
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