Avstralski najstnik Hewitt na prizorišču očetovega slavja do zgodovinske zmage

Komaj 17-letni avstralski teniški igralec Cruz Hewitt, sin nekdanje številke ena moškega tenisa Lleytona Hewitta, je v torek prišel do svoje prve zmaga na turneji ATP na turnirju serije ATP 500 v Washingtonu, na prizorišču, kjer je njegov oči osvojil enega od svojih turnirjev. V uvodnem krogu je najstnik v dveh nizih ugnal Američana Marcosa Girona.

Za uvrstitev v drugi krog na svojem debiju na glavnih turnirjih serije ATP je 612. igralec s svetovne jakostne lestvice po uri in 14 minutah igre slavil s 6:3 in 6:4. Oba igralca sta se v glavni del turnirja v Washingtonu prebila skozi kvalifikacije.

Avstralski najstnik je sin nekdanjega zvezdnika Lleytona Hewitta. Njegov oče je osvojil 30 naslovov na najvišji teniški ravni, med drugim dva naslova za grand slam, in sicer Wimbledon leta 2002 in odprto prvenstvo ZDA leto prej.

Med drugim je zdaj 45-letnik konkurenco pokoril tudi na turnirju v Washingtonu leta 2004, štiri leta pred rojstvom Cruza, ki je zdaj ravno v ameriški prestolnici dočakal svojo prvo zmago. Med kvalifikacijami, ga je na očetov uspeh spominjal tudi napis na osrednjem igrišču.

Lleyton Hewitt je spremljal predstave sina Cruza tudi na letošnjem mladinskem turnirju Wimbledona. Foto: Reuters

"To je poseben trenutek. Gledal sem, kako je oče igral na tem turnirju, hkrati pa sem tu osvojil svojo prvo zmago na turneji. To je res super občutek," je po zmagi dejal mladi Cruz Hewitt, ki je posnemal tudi očetov način proslavljanja.

"Zelo posebno je bilo, da sem prvi dve tekmi kvalifikacij odigral na osrednjem igrišču, kjer je zapisano ime očeta. Tudi pogled na to, mi je dal navdih. Res je nekaj posebnega, da sem spet tukaj," je še dodal avstralski talent.