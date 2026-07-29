Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes začela z nastopi na zaključnem turnirju najboljše osmerice elitne odbojkarske lige narodov, ki ga bo med 29. julijem in 2. avgustom mogoče spremljati na Kitajskem. Prvi tekmeci Slovencev bodo ob 9.00 po slovenskem času v četrtfinalu vselej neugodni Turki. Slovenski selektor Fabian Soli še naprej ne bo mogel računati na poškodovana Tončka Šterna in Janija Kovačiča.

Slovenski odbojkarji bodo v Ningboju nastopili kot tretji nosilci tekmovanja. V rednem delu lige narodov so namreč na 12 obračunih nanizali kar deset zmag, izgubili so le z aktualnimi svetovnimi prvaki Italijani in z doslej še neporaženimi Japonci. V boj za prestižno zmago se bodo podali še gostitelji Kitajci, Američani, Poljaki, Ukrajinci in Turki.

Prav Turki bodo prva ovira za naše fante, ki ne skrivajo, da so na Kitajsko prišli po odličje, a se hkrati zavedajo, da je pred njimi zahtevna naloga. Italijanski strokovnjak na slovenski klopi Fabio Soli po dveh treningih še ni čisto zadovoljen s formo svojih varovancev, a je prepričan, da bodo že v boju s prvimi tekmeci igrali na najvišji ravni: "Po zares dolgem potovanju postopoma dvigujemo svojo igro. Tekma s Turki bo povsem drugačna od tiste v Beogradu. Boriti se bo treba za vsako žogo in vsako dolgo točko, na koncu pa bo rezultat tisti, ki bo odločal. Lovimo svoje sanje o uvrstitvi v polfinale. Vemo, kaj moramo storiti na igrišču in prepričan sem, da bomo jutri pripravljeni, da se za vsako žogo borimo, kot da je najpomembnejša ter si priborimo uvrstitev v polfinale."

Fabio Soli Foto: Guliverimage

Slovenci brez Šterna in Kovačiča

Slovenci in Turki so se med seboj nazadnje merili sredi julija v Beogradu, na zadnjem turnirju rednega dela tekmovanja, s 3:1 pa so slavili naši fantje. Zadnja turška zmaga sega v evropsko zlato ligo leta 2018. Slovenija pred začetkom finalnega turnirja na mednarodni jakostni lestvici zaseda peto mesto, Turčija je deveta reprezentanca sveta. Vselej neugodni Turki so se na zaključni turnir uvrstili s šestim mestom, zbrali so osem zmag in štiri poraze. V svoji tretji izvedbi so se po dveh nekoliko klavrnejših sezonah v tem tekmovanju prvič uvrstili na finalni turnir. Vodi jih srbski strokovnjak Slobodan Kovač, ki je v preteklosti sedel tudi na klopi slovenske izbrane vrste.

Slovenski odbojkarji so se letos v svoji šesti sezoni v ligi narodov še petič uvrstili na zaključni turnir, a se jim je medalja doslej venomer izmuznila, trikrat so končali na nehvaležnem četrtem mestu, in sicer v letih 2021, 2024 in lani. Lani jih je v tekmi za tretje mesto s 3:1 premagala Brazilija, predlani je bila s 3:0 boljša Poljska. Leta 2021, ko so Slovenci prvič nastopili v ligi, so bili s 3:0 boljši Francozi. V preostalih dveh izvedbah lige narodov so bili Slovenci sedmi (2023) in deseti (2022). Tokrat selektor Soli na zaključnem turnirju ne bo mogel računati na dva pomembna člena v svoji verigi. Korektor Tonček Štern in prosti igralec Jani Kovačič sta še vedno poškodovana, soigralcem nista mogla pomagati niti na zadnjem turnirju v Beogradu.

Tonček Štern še ni nared. Foto: VolleyballWorld

V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo sedem najuspešnejših reprezentanc v tem tekmovanju. Kitajci so imeli mesto že zagotovljeno, čeprav so na 12 tekmah slavili le enkrat in zasedli zadnje mesto med 18 ekipami. Drugi četrtfinalni dvoboj uvodnega dne bosta odigrali Kitajska in Japonska, v četrtek se bodo med seboj merili izbrani vrsti Italije in ZDA ter Poljske in Ukrajine.

Slovenija bi se v primeru uspeha v polfinalu pomerila proti zmagovalcu obračuna med Poljaki in Ukrajinci.

Po koncu lige narodov slovenske odbojkarje nato v drugi polovici poletja čaka še drugi izziv sezone. Nastopili bodo na svojem 11. evropskem prvenstvu, kjer bodo trikratni evropski podprvaki branili bronasto medaljo z EP 2023.