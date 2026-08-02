Slovenska medalja je plod trdega dela. "Nič nam ni bilo podarjenega."

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je danes v Ningboju na Kitajskem pisala zgodovino. Prvič se je namreč veselila odličja v Ligi narodov, ko je v tekmi za tretje mesto s 3:1 (21, -26, 22, 22) premagala vselej neugodno Japonsko. "Današnji uspeh je plod trdega dela, nič nam ni bilo podarjeno. To smo lahko dosegli le z maksimalnim trudom," je bil vesel italijanski selektor slovenske vrste Fabio Soli.

"Zelo smo veseli in ponosen sem na igralce. Opravili so izjemno delo. Po včerajšnjem porazu nam danes zagotovo ni bilo lahko, a vseeno čestitke igralcem. Vesel sem za vsakega podpornika slovenske odbojke, za zvezo in vse, ki so nam pomagali doseči današnji cilj. Z besedami ne morem opisati, kako vesel in ponosen sem na svoje igralce. Spisali smo zgodovino in vesel sem, da nam je to uspelo z zelo mlado ekipo. Premore veliko mladih igralcev, ki sem jim po tekmi dejal, da je današnji uspeh plod trdega dela in da nam ni nič podarjeno. To smo lahko dosegli le z maksimalnim trudom," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije povedal selektor članske reprezentance Fabio Soli.

"Medalje nam zdaj nihče več ne more vzeti"

Eden ključnih mož pri velikem uspehu je bil Rok Možič, s 23 točkami (2 asa) drugi najučinkovitejši član slovenskem vrste po Niku Mujanoviću (24 točk, 1 as, 2 bloka). "Četrtič je očitno srečno. To smo si zaslužili z vsemi leti dela. Tudi letos smo prikazali vrhunske predstave in na to moramo biti ponosni. Za nami je ena zelo težka tekma. Vedeli smo, kako igrajo Japonci, da so za nas zelo nevarni, a smo bili nanje vrhunsko pripravljeni. Igrali smo njihovo igro, se veliko dotikali žog v bloku, se branili in na koncu je to bilo dovolj. Ta medalja je za vse nas in za vse tiste, ki so bili vedno z nami v reprezentanci. Je plod dolgoletnega dela in zdaj nam je nihče več ne more vzeti," je povedal Možič.

Foto: VolleyballWorld

"Delali smo napake, a smo se po njih znali pobrati"

Jan Kozamernik je k zmagi prispeval deset točk in dva bloka: "Dobra tekma. Od začetka smo igrali fenomenalno. Danes smo pokazali naš pravi karakter in da znamo stati na igrišču. Ni bila to perfektna odbojka, delali smo napake, a smo se po njih znali pobrati in to nas je pripeljalo do točke, kjer smo zdaj. Ta medalja je nekaj fenomenalnega. Za nami je dolgo poletje in želim si, da bomo to, kar smo gradili do zdaj, gradili še naprej in dosegli še kaj lepega."

Na evropskem prvenstvu predstave še nadgraditi

"Danes smo zagotovo čutili pritisk in željo, da bi končno osvojili to tretje mesto. Tekme nismo začeli s pričakovanjem, da moramo zmagati, zadali smo si le cilj, da na igrišču pustimo vse in z dobro tekmo zaključimo ligo narodov. Na koncu si ne moremo ničesar očitati, ne glede rezultat. Vztrajali smo dovolj dolgo, danes nam je končno uspelo in res smo presrečni. To je dobra popotnica za naprej, nova samozavest za ekipo. Verjamem, da se bomo po zasluženem premoru na igrišče vrnili s še več motivacije v pripravah za evropsko prvenstvo in tam predstave, ki smo jih kazali v ligi, še nadgradili," pa je sporočil Uroš Planinšič.