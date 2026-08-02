Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se veseli prvega odličja v elitni ligi narodov! V tekmi za tretje mesto je s 3:1 (21, -26, 22, 22) padla Japonska, tradicionalno eden najbolj neugodnih slovenskih nasprotnikov. Naslov zmagovalca je osvojila Poljska, ki je v maratonskem finalu premagala reprezentanco ZDA s 3:2 (21, -23, -25, 23, 10).

Slovenski odbojkarji so še četrtič v šestih sezonah igrali za bron. Do današnjega dneva so že trikrat igrali tekmo za tretje mesto, a v letih 2021, 2024 in 2025 ostali praznih rok.

Varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Soli so bili v soboto v polfinalu brez pravih možnosti proti kakovostni poljski ekipi. Japonci, ki so doslej v finalu lige narodov igrali pred dvema letoma, ko so izgubili s Francozi, pa se bodo tako za bronasto odličje merili s slovensko izbrano vrsto. Do sobote je bila japonska reprezentanca edina neporažena v tej sezoni lige narodov.

Japonska je za Slovenijo tradicionalno eden najbolj neugodnih nasprotnikov, saj je v ligi narodov dobila šest od sedmih medsebojnih dvobojev. Reprezentanci sta se nazadnje pomerili v sredini junija na turnirju na Kitajskem, Japonska je takrat slavila s 3:1.

Bolj odločni v zaključku prvega niza

Hitrost, nepredvidljivost in vztrajnost japonske obrambe sicer ima svoje šibke točke, ki so jih Slovenci v prvem nizu s pridom izkoriščali. Nižji blok je odpiral precej več prostora kot včerajšnji učinkoviti zid poljske obrambe, kljub temu pa so bili tudi Japonci v napadu dovolj zbrani, da si nobena ekipa v prvi polovici ni priigrala občutne prednosti.

Dvakrat je za vodstvo Slovenije poskrbel povratnik v udarno postavo Sašo Štalekar, najprej z neugodnim začetnim udarcem (7:6), nato z uspešnim blokom (10:9). Japonska je vselej imela pripravljen odgovor. Šele pri 20. točki Slovenije se je katerakoli od ekip "odlepila" za več kot točko razlike. Z asom je nato v ključnem trenutku postregel še Klemen Šen in prednost povišal na 22:19. Svoj as je dodal še Nik Mujanović in Slovenija se je veselila prvega osvojenega niza (25:21).

Nik Mujanović Foto: Voleyball World

Do prvega odličja v ligi narodov je bila vseeno še dolga pot. Japonska je drugi niz odprla bolje in hitro povedla s 5:2, po dveh zaporednih točkah Slovenije so nasprotniki spet pobegnili na 10:6, a varovanci Fabia Solija se niso dali. Sredi niza so izid poravnali na 11:11. Še nekajkrat se je scenarij ponovil; Japonci so malenkost pobegnili, Slovenci so se vrnili.

Še drugič v nizu je bil izid poravnan na 21:21, štiri točke kasneje bi lahko Rok Možič Sloveniji priigral prvo zaključno žogo za zmago v drugem nizu, a je naletel na japonski blok. Sledilo je nekaj dramatičnih izmenjav, ob tretji zaključni žogi pa so imeli Japonci tudi nekaj sreče, da so izid v nizih poravnali na 1:1 (26:28).

Boljši, ko je bilo to najbolj potrebno

Tudi v tretjem nizu se je nadaljeval izjemno tesen dvoboj. Po nekaj izmenjavah vodstva v prvem delu niza je Sloveniji uspelo nanizati pet zaporednih točk, rezultat je bil 13:9. Japonska se je vrnila na 16:16 in 18:18, nato pa so sledile nove tri zaporedne točke Slovencev, kar je zadostovalo za drugi dobljeni niz (25:22).

V četrtem nizu je do zgodnjega vodstva prišla Japonska, Slovenija pa je znova na plin začela pritiskati v sredini in drugi polovici niza. Vodstvo za štiri točke pri rezultatu 19:15 je zadostovalo, četrti niz se je končal s 25:22 v korist slovenske izbrane vrste. Slovenija se veseli prvega odličja v elitni ligi narodov. Padla je tudi neugodna Japonska.

Poljaki po zmagi nad ZDA s tretjim naslovom

Poljska je v finalu premagala ZDA. Foto: Voleyball World Poljaki so ubranili naslov. Prvi niz so bolje začeli Američani, nato pa so začeli Poljaki stopnjevati ritem in na koncu suvereno dobili prvi niz. V drugega so nekoliko bolje krenili Poljaki, a so ravno nasprotno Američani zatem prevzeli pobudo in izenačili na 1:1. V tretjem so dlje časa spet vodili evropski odbojkarji, a je izbrana vrsta ZDA ob koncu izsilila tie-break in dobila svoji drugi niz. Četrti je bil znova povsem izenačen od začetka do konca, več zbranosti pa so v končnici imeli Poljaki in tekmo popeljali v odločilen peti niz. Sredi tega so nanizali pet zaporednih točk, prednosti šestih točk pa do konca niso več zapravili.

Pri Poljakih je 17 točk vpisal Kamil Semeniuk, po 15 sta jih dodala Wilfredo Leon in Tomasz Fornal. Za Američane je 21 točk dosegel Jake Hanes, 20 pa Matthew Anderson.

Liga narodov, finale in tekma za tretje mesto: Nedelja, 2. avgust: Lestvica lige narodov po rednem delu

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