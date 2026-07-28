Velika nezgoda na žičnici, ki pelje do koče na Golici: Vse se je zgodilo v nekaj sekundah

"Včasih se zgodi nekaj, na kar te nihče ne more pripraviti," so zapisali na strani Planinskega društva Jesenice, ki upravlja kočo na Golici. V objavi so pojasnili, da je kot strela z jasnega prišel trenutek, ki ga ne bodo zlahka pozabili. Med obratovanjem žičnice, ki pelje do koče na Golici, se je na zgornjem sidrišču nenadoma pretrgala nosilna jeklena vrv tovorne žičnice. Z ogromno silo je poškodovala hišico zgornje postaje, se ovila okoli stebra, košara z orodjem pa je strmoglavila v globino, so pojasnili in dodali, da na srečo nihče ni bil poškodovan, nastala pa je večja materialna škoda.

"Še pred nekaj urami smo z veseljem gledali na novo urejen vhod Koče na Golici. Po nekaj dnevih prostovoljnega dela, prevozov materiala in delovnih akcij smo bili ponosni, da je projekt uspešno zaključen. Hvala ekipi Unigradnje in še posebej Samirju," so svoj opis začeli na profilu Planinskega društva Jesenice na Facebooku.

Pretrgala se je nosilna jeklena vrv tovorne žičnice

Kot strela z jasnega pa se je zgodila nesreča, saj se je med obratovanjem žičnice, ki pelje do koče na Golici, na zgornjem sidrišču nenadoma pretrgala nosilna jeklena vrv tovorne žičnice. "Z ogromno silo je poškodovala hišico zgornje postaje, se ovila okoli stebra, košara z orodjem pa je strmoglavila v globino. Vse se je zgodilo v nekaj sekundah," so zapisali.

"Prva misel je bila samo ena: hvala bogu, da se ni nikomur nič zgodilo," so zapisali v društvu. Nejc, ki je upravljal žičnico, je bil le nekaj metrov stran, so pojasnili v zapisu in dodali, da so po nesreči neizmerno hvaležni, da lahko govorijo le o materialni škodi.

"Žičnica ni samo naprava. Za Kočo na Golici je njena življenjska žila."

Ko se je prvi šok po nesreči žičnice polegel, pa je člane društva zadela še druga, boleča resnica. "Žičnica ni samo naprava. Za Kočo na Golici je njena življenjska žila. Po njej na goro pripeljemo hrano, pijačo, plin, gradbeni material, opremo in vse, kar koča potrebuje za življenje. Brez nje si delovanja koče skoraj ne moremo predstavljati," so pojasnili.

So pred enim največjih projektov zadnjih let

Najhuje pri vsem tem je, kot so zapisali, da so tik pred začetkom enega največjih projektov zadnjih let – obnove fasade Koče na Golici. In ves material bi morali na goro pripeljati prav s trenutno poškodovano žičnico. "Danes smo žalostni. Potrti. Iskreno povedano tudi precej nemočni. Toda če nas je delo v Planinskem društvu Jesenice česa naučilo, potem je to, da se težav ne rešuje z obupom, ampak s pogumom, znanjem in medsebojno pomočjo," so v ponedeljek zapisali v objavi.

Pred njimi so težki dnevi, a verjamejo, da bodo preizkušnjo premagali

Dodali so, da so pred njimi težki dnevi, najprej pa bodo morali ugotoviti vzrok nesreče, oceniti škodo in poiskati rešitev, kako čim prej ponovno vzpostaviti oskrbo koče. "Verjamemo, da bomo tudi to preizkušnjo premagali. Ne bo lahko, a Golica nas je že velikokrat naučila, da se na vrh pride korak za korakom. Držite pesti za nas," so zapisali člani planinskega društva.

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