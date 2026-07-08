Premijski japonski avtomobil po dostopni ceni

Ko pomislimo na premium avtomobil, običajno najprej pomislimo na prestiž, zmogljivost ali velikost. Lexus že vse od svojega nastanka dokazuje, da je pravo razkošje veliko bolj subtilno. Ne meri ga v centimetrih ali konjskih močeh, temveč v občutku, ki ga avtomobil ustvari v trenutku, ko sedete vanj. Takšen pogled na premium avtomobil se odraža tudi pri modelu Lexus LBX. Z njim je znamka prvič ponudila manjši, kompaktnejši in cenovno dostopnejši model, ki ohranja vse ključne vrednote Lexusa – od vrhunske izdelave in napredne tehnologije do premišljeno zasnovane uporabniške izkušnje.

Lexus je že več kot tri desetletja sinonim za premium avtomobile, v katerih se prepletajo japonska tradicija, vrhunska izdelava in sodobna tehnologija. Od prvega modela LS, predstavljenega leta 1989, znamka svojo identiteto gradi na prepričanju, da pravo razkošje ni stvar velikosti ali moči, temveč občutka, ki ga avtomobil ustvari pri vozniku.

Lexus LBX to filozofijo prenaša v segment kompaktnih SUV. Namenjen je širšemu krogu voznikov, ki iščejo kakovost, zanesljivost, napredno tehnologijo in tisti težko opisljivi premium občutek, ki ga je mogoče zares doživeti šele v živo. Čeprav je kompaktnejši od svojih večjih bratov, ostaja pravi Lexus in ponuja razkošje, ki presega pričakovanja za avtomobil te velikosti.

Foto: Lexus

Ena ključnih vrednot znamke je filozofija takumi japonska umetnost mojstrske izdelave, pri kateri šteje vsak detajl. Mojstri takumi svoji obrti posvetijo tudi več kot 60 tisoč ur, da dosežejo raven, na kateri natančnost postane instinkt. Poleg takumija razvoj in oblikovanje Lexusa temeljita še na načelu omotenashi, japonskem duhu gostoljubja, ter spoštovanju časa – prepričanju, da mora biti vsak trenutek, preživet v avtomobilu, prijeten in smiseln. Vse te vrednote se odražajo tudi pri modelu LBX. Kako, na kakšen način?

Pravi vtis ustvari v živo Fotografije pokažejo oblikovanje, tehnični podatki razkrijejo zmogljivosti, občutka kakovosti pa ni mogoče opisati zgolj z besedami. Šele ko sedete v notranjost, začutite natančnost izdelave, premišljeno ergonomijo in način, kako Lexus razume sodobni luksuz. Če razmišljate o vstopu v svet premium avtomobilov ali preprosto iščete nekaj drugačnega od ustaljenih evropskih znamk, je najboljši način, da spoznate Lexus LBX, zelo preprost: testna vožnja. Ob tem pa lahko pobliže spoznate tudi njegovega večjega brata, ki na svoj način predstavlja Lexusovo filozofijo premium mobilnosti: LBX : za mestni življenjski slog in prvi stik z znamko Lexus (kompaktni premium SUV).

: za mestni življenjski slog in prvi stik z znamko Lexus (kompaktni premium SUV). NX: za aktivne posameznike in družine, ki iščejo vsestranski premium SUV (prostoren in vsestranski družinski SUV).

Prava Lexusova izkušnja se začne na testni vožnji Vsak Lexus ponuja svojo zgodbo. Izberite model, ki vas najbolj zanima, izpolnite spodnji obrazec in rezervirajte testno vožnjo. Prijava na testno vožnjo Lexusa LBX Prijava na testno vožnjo Lexusa NX

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Luksuz, ki ga ne meriš z opremo, ampak z občutkom

Pri Lexusu premium izkušnje ne ustvarja en sam element, temveč celovita izkušnja, ki se začne že v trenutku, ko sedete v avtomobil. Lexus LBX je zasnovan tako, da že ob prvem stiku pusti vtis premišljenosti. Atraktivna zunanjost se nadaljuje v slogovno dovršeni kabini, kjer hitro izstopajo kakovostna končna obdelava, skrbno izbrani materiali in sodobna tehnologija, ki ne prevzema glavne vloge, temveč diskretno podpira uporabniško izkušnjo.

Kompaktne zunanje mere poskrbijo, da je LBX v mestnem prometu okreten, živahen in preprosto obvladljiv, hkrati pa notranjost ponuja več prostora, kot bi pričakovali na prvi pogled. Prav v tem se skriva ena njegovih največjih prednosti: odlično se prilagodi sodobnemu načinu življenja in vsakodnevnim opravkom, vozniku in potnikom pa zagotavlja občutek kakovosti, udobja in prostornosti, ki ga običajno povezujemo z bistveno večjimi premium avtomobili.

Foto: Lexus

Pravo razkošje se začne pri tem, kako se v avtomobilu počutite

Pri Lexusu pravijo, da se pravo razkošje začne pri tem, kako se človek v avtomobilu počuti. Zato luksuz pri modelu LBX ni opredeljen le z videzom, temveč z veččutno izkušnjo. Pomembni niso le oblikovanje in materiali, temveč tudi zvok, dotik, ambientalna osvetlitev in celotno vzdušje v kabini. Vsi ti elementi so zasnovani tako, da ustvarijo mirno, sproščeno in prijetno okolje za voznika in potnike.

Takšen pristop Lexus poimenuje osebni luksuz. Avtomobil ni več zgolj prevozno sredstvo, temveč prostor, v katerem preživimo velik del dneva. Zato LBX ne sledi klasični logiki paketov opreme, kjer višja stopnja pomeni zgolj več dodatkov. Namesto tega omogoča izbiro različnih ambientov: Elegant, Relax, Emotion in Cool, ki z usklajenimi materiali, barvami ter podrobnostmi ustvarjajo različno vzdušje in vsakemu vozniku omogočajo, da izbere okolje, ki najbolj ustreza njegovemu življenjskemu slogu.

Foto: Lexus

Drugačna pot do premium izkušnje

Evropske premium znamke pogosto gradijo svojo identiteto na športnosti, zmogljivosti ali izrazitem nastopu. Lexus že od svojih začetkov ubira nekoliko drugačno pot. Namesto dokazovanja postavlja v ospredje umirjenost, prefinjenost, zanesljivost in skrb za uporabniško izkušnjo.

Takšno razmišljanje se odraža tudi pri modelu LBX. Namenjen je voznikom, ki pri izbiri avtomobila ne iščejo le prestiža ali prepoznavnega logotipa, temveč kakovost, udobje in premišljene rešitve, ki jih spremljajo pri vsakodnevni vožnji. Nagovarja ljudi, ki želijo nekaj drugačnega od klasičnih evropskih premium znamk: avtomobil, ki ne želi izstopati za vsako ceno, temveč prepriča z dovršeno izdelavo, sodobno tehnologijo in občutkom, ki ga ustvari za volanom.

Prav zato je LBX za številne prvi stik z znamko Lexus in hkrati drugačen pogled na to, kaj danes pomeni premium avtomobil.

Foto: Lexus