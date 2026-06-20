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Avtor:
STA

Sobota,
20. 6. 2026,
19.52

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Žiga Šeško Veronika Erjavec teniški globus ATP WTA Francisco Cerundolo Marie Bouzkova Emma Navarro Ugo Humbert Jessica Pegula Linda Noskova Taylor Fritz Frances Tiafoe

Sobota, 20. 6. 2026, 19.52

1 ura, 8 minut

Teniški globus, 20. junij

Ameriški finale v Nemčiji, Zverev izgubil proti Fritzu

Avtor:
STA

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Veronika Erjavec | Veronika Erjavec se je uvrstila v drugi kvalifikacijski krog turnirja WTA v angleškem Eastbournu. | Foto Guliverimage

Veronika Erjavec se je uvrstila v drugi kvalifikacijski krog turnirja WTA v angleškem Eastbournu.

Foto: Guliverimage

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je uvrstila v drugi kvalifikacijski krog turnirja WTA v angleškem Eastbournu. V prvem kvalifikacijskem dvoboju je 26-letna Slovenka ugnala Tajko Lanlane Tararudee s 5:7, 6:2 in 7:6 (5), v drugem pa jo čaka Avstralka Ajla Tomljanovic. Na travnatem turnirju na Majorki je izgubil Žiga Šeško. Znani so finalisti turnirjev v Halleju, Nottinghamu, Londonu in Berlinu. Letošnji zmagovalec OP Francije Alexander Zverev je v polfinalu turnirja v Halleju izgubil proti Taylorju Fritzu.

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Od 17-letnega Žige Šeška, letošnjega zmagovalca odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu v mladinski konkurenci, je bil na Balearskih otokih boljši Slovak Alex Molčan. Trenutno 101. igralec na jakostni lestvici ATP iz Prešova je v prvem krogu kvalifikacij zmagal s 6:2 in 6:2.

Češko-ameriški finale v Nottinghamu

Čehinja Marie Bouzkova in Američanka Emma Navarro sta finalistki teniškega turnirja WTA 250 v Nottinghamu z nagradnim skladom 244.117 evrov. Čehinja je na travnatem turnirju v Angliji premagala rojakinjo Karolino Pliškovo s 6:4 in 6:1, Američanka pa je bila boljša od Švicarke Viktorije Golubic s 7:6 (5) in 6:2.

Emma Navarro | Foto: Reuters Emma Navarro Foto: Reuters

Sedemindvajsetletna Bouzkova in dve leti mlajša Navarro bosta v Nottinghamu naskakovali četrto turnirsko zmago. Čehinja je dvakrat slavila v domači Pragi in enkrat v kolumbijski Bogoti, Američanka pa je bila najboljša v avstralskem Hobartu, mehiški Meridi in francoskem Strasbourgu.

Francisco Cerundolo in Ugo Humbert za zmago v Londonu

Francisco Cerundolo bo v nedeljo lovil peto turnirsko lovoriko. | Foto: Guliverimage Francisco Cerundolo bo v nedeljo lovil peto turnirsko lovoriko. Foto: Guliverimage Argentinec Francisco Cerundolo in Francoz Ugo Humbert se bosta v nedeljo pomerila za končno zmago na turnirju serije ATP 500 Queen's z nagradnim skladom 2,58 milijona evrov. Cerundolo je v prvem polfinalu ugnal Američana Brandona Nakashimo s 6:7 (5), 6:3 in 6:4, Humbert pa v drugem njegovega rojaka Tommyja Paula s 6:3 in 6:3.

Južnoameričan je doslej dosegel štiri turnirske zmage v švedskem Bastadu, angleškem Eastbournu, hrvaškem Umagu in domačem Buenos Airesu.

Njegov finalni tekmec iz Francije bo v generalki za letošnji vrhunec na travnati površini v Wimbledonu skušal doseči osmo turnirsko zmago. Doslej je bil dvakrat najboljši v francoskem Marseillu, po enkrat pa v novozelandskem Aucklandu, belgijskem Antwerpnu, nemškem Halleju, Dubaju v Združenih arabskih emiratih ter v francoskem Metzu.

Pegula in Noskova za zmago v Berlinu

Ameriška teniška igralka Jessica Pegula in Čehinja Linda Noskova sta finalistki turnirja WTA 500 v Berlinu. Američanka je na prvem polfinalnem obračunu premagala vodilno igralko na lestvici WTA iz Belorusije Arino Sabalenka s 6:4, 6:7 (4) in 6:0, Čehinja pa Filipinko Alexandro Eala s 6:2 in 6:4.

Jessica Pegula | Foto: Reuters Jessica Pegula Foto: Reuters

Dvaintridesetletna Američanka je v odločilnem tretjem nizu zavezala kravato prvi nosilki turnirja v nemški prestolnici z nagradnim skladom 1,039 milijona evrov iz Belorusije, kar se ji je zgodilo že drugič v kratkem časovnem obdobju. Pred tem je podoben teniški "mrk" doživela na nedavnem turnirju za grand slam v Parizu, kjer je v četrtfinalu klonila proti Rusinji Diani Šnajder s 6:3, 5:7 in 0:6.

Pegula je doslej zmagala na enajstih turnirjih. Letos je slavila v Charlestonu in Dubaju, pred tem pa še Bad Homburg, Austin, Torontu, Berlinu, Montrealu, Seulu, Guadalajari, Washingtoni in še enkrat v Charlestonu.

Njena finalna tekmica bo enajst let mlajša Noskova, ki je bila na stadionu Steffi Graf boljša od Filipinke Alexandre Eala v dveh nizih. V nedeljo bo v nemški prestolnici skušala ponoviti dosežek iz mehiškega Monterreyja leta 2024, kjer je doslej dosegla svojo edino turnirsko zmago.

Ameriški finale v Halleju, Zverev priznal premoč Fritzu

V veliki finale teniškega turnirja ATP 500 v nemškem Halleju sta se uvrstila Američana Taylor Fritz in Frances Tiafoe. Fritz je v prvem polfinalnem obračunu ugnal domačega teniškega zvezdnika in nedavnega zmagovalca Roland Garrosa Alexandra Zvereva s 6:7 (4), 6:4 in 7:5, Tiafoe pa v drugem še enega Nemca Daniela Altmaierja s 6:1 in 6:3.

Taylor Fritz | Foto: Reuters Foto: Reuters

Fritz bo na kakovostnem turnirju v Halleju z nagradnim skladom blizu 2,6 milijona evrov naskakoval prvo letošnjo turnirsko zmago, skupno pa že enajsto. Doslej je bil štirikrat najboljši v Eastbournu, dvakrat v Delray Beachu, po enkrat pa v Atlanti, Indian Wellsu, Stuttgartu in Tokiu.

Tiafoe je zadnjo turnirsko zmago dosegel pred tremi leti v Stuttgartu. Leta 2023 je slavil še v Houstonu, prvo turnirsko zmago pa je dosegel 2018 v Delray Beachu.

Halle, ATP 500 (2.583.330 evrov):

Polfinale:
Taylor Fritz (ZDA/5) - Alexander Zverev (Nem/1) 6:7 (4), 6:4, 7:5;
Frances Tiafoe (ZDA) - Daniel Altmaier (Nem) 6:1, 6:3.

Nottingham, WTA 250 (244.117 evrov):

Polfinale:
Marie Bouzkova (Češ/4) - Karolina Pliškova (Češ) 6:4, 6:1;
Emma Navarro (ZDA/3) - Viktorija Golubic (Švi) 7:6 (5), 6:2;

Queen's, ATP 500 (2.583.330 evrov):

Polfinale:
Francisco Cerundolo (Arg/7) - Brandon Nakashima (ZDA) 6:7 (5), 6:3, 6:4;
Ugo Humbert (Fra) - Tommy Paul (ZDA/8) 6:3, 6:3;

Berlin, WTA 500 (1.039.208 evrov):

Polfinale:
Jessica Pegula (ZDA/3) - Arina Sabalenka (Blr/1) 6:4, 6:7 (4), 6:0;
Linda Noskova (Češ/8) - Alexandra Eala (Fil) 6:2, 6:4.

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