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Avtorji:
R. P., STA

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
19.54

Osveženo pred

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Sigrid Haugset Urška Žigart Dirka po Franciji za ženske

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 19.54

30 minut

Dirka po Franciji za ženske, 3. etapa (Ženeva - Poligny, 156,5 km)

Norvežanka pobegnila v slogu Tadeja Pogačarja, Urška Žigart preživljala težke čase

Avtorji:
R. P., STA

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Sigrid Haugset | Sigrid Haugset se je 85 km pred ciljem odločila za samostojni pobeg. | Foto Reuters

Sigrid Haugset se je 85 km pred ciljem odločila za samostojni pobeg.

Foto: Reuters

Norvežanka Sigrid Haugset (Uno-X Mobility) je po samostojnem pobegu zmagala na tretji etapi kolesarske dirke po Franciji, hkrati pa je oblekla rumeno majico vodilne v skupni razvrstitvi. Pred drugouvrščeno Kim Le Court-Pienaar iz Mavricija ima v generalni razvrstitvi 2:02 minute prednosti. Edina slovenska predstavnica na letošnjem Touru Urška Žigart je v današnji etapi preživljala težke čase.

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Po dveh uvodnih zmagoslavjih Nizozemke Lorene Wiebes na francoski pentlji je tretjo etapo od Ženeve do Polignyja v dolžini 156,5 km zaznamovala 27-letna norveška kolesarka. Sigrid Haugset se je na razgibani trasi, ki je vsebovala po en vzpon prve, druge, tretje in četrte težavnostne stopnje, in v izjemno zahtevnih razmerah približno 85 km pred ciljem v slogu slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja odločila za samostojen pobeg. Njena drzna poteza pri zunanji temperaturi 37 stopinj Celzija se ji je v celoti posrečila.

Dobrih deset kilometrov pred ciljem v Polignyju ji je resno zagrozila Lotte Kopecky. Ko je že kazalo, da bo tri leta starejša Belgijka ujela ubežno Skandinavko, potem ko se ji je približala na vsega deset sekund, pa so ji v zaključku etape povsem pošle moči. Na koncu se je morala zadovoljiti z drugim mestom (+1:24), tretje mesto pa je osvojila slovita Nizozemka Marianne Vos (+2:48).

Razjezila fanta, ker ni mogla proslavljati zmage

Norvežanka je po prihodu v cilj priznala, da je v končnici etape močno trpela, a je vztrajala do konca. "Na koncu sem bila povsem izčrpana. Vem, da sem razjezila svojega fanta, ker po prihodu v cilj nisem proslavljala zmage, a moram priznati, da od utrujenosti in izmučenosti preprosto nisem mogla več dvigniti svojih rok," so bile po velikem zmagoslavju prve besede absolutne junakinje tretje etape iz Skandinavije.

Norvežanki se je v celoti posrečila drzna poteza pri zunanji temperaturi 37 stopinj Celzija. | Foto: Reuters Norvežanki se je v celoti posrečila drzna poteza pri zunanji temperaturi 37 stopinj Celzija. Foto: Reuters

Edina slovenska predstavnica na letošnjem Touru Urška Žigart (AG Insurance - Soudal), za katero je to prva dirka po zlomu čeljusti na dirki po Švici 18. junija, je v današnji etapi preživljala težke čase. V cilj je prikolesarila z zaostankom 25:51 minute, v skupni razvrstitvi pa je nazadovala na 90. mesto (+25:35).

V torek bo na sporedu 21 km dolga vožnja na čas od Gevrey-Chambertina do Dijona.

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