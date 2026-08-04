Horoskop za 4. avgust. Preverite, kaj vam piše v zvezdah.

Oven

Vstali boste z jasno vizijo, kaj je treba na delovnem mestu dokončati. Vaša produktivnost bo na višku, a pazite, da ne boste preveč pritiskali na sodelavce, ki delajo v drugačnem ritmu. Zvečer si privoščite kratek odklop ob športni aktivnosti.

Bik

Finančni opomnik vas bo spodbudil k pregledu mesečnih stroškov. Dan je ugoden za delovne sestanke in pogajanja, saj boste delovali zelo zanesljivo in argumentirano. V partnerstvu pokažite več pripravljenosti na kompromis.

Dvojčka

Delovni dan bo prinesel veliko telefonskih klicev in nepredvidenih sporočil. Uspelo vam bo rešiti več stvari hkrati, vendar bodite pozorni na podrobnosti pri podpisovanju dokumentov. Zvečer se sprostite ob dobri knjigi ali podkastu.

Rak

Danes boste v službi bolj občutljivi na pripombe nadrejenih. Ne jemljite vsega osebno, raje se osredotočite na svoje naloge. V družinskem okolju vas čaka miren večer, kjer boste našli tako želeno uteho in varno zavetje.

Lev

Ambiciozni cilji vas bodo gnali naprej. Prikazala se bo priložnost za dokazovanje na novem projektu. Kljub samozavesti ne pozabite pohvaliti ekipe, ki vam stoji ob strani. Samski boste na delovnem mestu privabljali veliko pogledov.

Devica

Čakajo vas natančna opravila, ki bodo zahtevala popolno zbranost. Delovno okolje bo nekoliko kaotično, vendar boste s svojo sistematičnostjo rešili dan. Pazite na prehrano in ne preskakujte kosila zaradi preobilice dela.

Tehtnica

Usklajevanje med poklicnim in zasebnim življenjem bo danes ključno. Na delovnem mestu se izogibajte pisarniškim tračem in raje ostale navdihujte s svojo ustvarjalnostjo. Večer namenite pogovoru s partnerjem o skupnih načrtih.

Škorpijon

Intenziven delovni ritem vas bo napolnil z energijo. Odlične rezultate boste dosegli pri raziskovanju ali reševanju zapletenih problemov. Na področju zdravja prisluhnite telesu in si privoščite dovolj tekočine ter počitka.

Strelec

Optimizem vas bo spremljal na vsakem koraku. Na delu boste z lahkoto navdušili sodelavce za nove ideje. Čeprav vas vleče v načrtovanje dopusta ali potovanj, poskrbite, da bodo vse današnje obveznosti pravočasno zaključene.

Kozorog

Pred vami je dan, ko boste morali pokazati veliko avtoritete in odločnosti. Na finančnem področju se obetajo stabilni rezultati, a ne vstopajte v nepremišljene investicije. Večer bo primeren za regeneracijo in sprostitev.

Vodnar

Danes boste polni izvirnih rešitev, ki pa morda ne bodo takoj naišle na odobravanje bolj konzervativnih sodelavcev. Bodite potrpežljivi in ideje predstavite s praktičnimi primeri. Večer posvetite druženju z dobrim prijateljem.

Ribi

Navdih boste našli v ustvarjalnih nalogah ali pomaganju drugim. V službi se osredotočite na rutinska opravila, ki ne zahtevajo prevelikega tveganja. V ljubezni vas čaka prijetno presenečenje s strani osebe, ki vam veliko pomeni.