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Avtorji:
J. L., STA

Petek,
26. 6. 2026,
13.14

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Natisni članek
Veronika Erjavec Wimbledon

Petek, 26. 6. 2026, 13.14

1 ura, 28 minut

Veronika Erjavec ima tekmico v Wimbledonu: uvodoma jo čaka Leolia Jeanjean

Avtorji:
J. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Veronika Erjavec | Veronika Erjavec se bo v prvem krogu Wimbledona pomerila s Francozinjo. | Foto Guliverimage

Veronika Erjavec se bo v prvem krogu Wimbledona pomerila s Francozinjo.

Foto: Guliverimage

Edino slovensko teniško predstavnico v posamični konkurenci na letošnjem tretjem turnirju za grand slam v Wimbledonu Veroniko Erjavec v uvodnem krogu najbolj slovitega turnirja na svetu čaka francoska kvalifikantka Leolia Jeanjean.

Šestindvajsetletna Veronika Erjavec, sicer 87. igralka na jakostni lestvici WTA, se bo v uvodnem krogu pomerila s štiri leta starejšo igralko iz Montpelliera, trenutno 133. na svetu. Na turnirjih za grand slam se je Francozinja doslej najbolj izkazala na odprtem prvenstvu Francije v Parizu, kjer se je pred štirimi leti prebila v tretji krog, letos pa bo prvič nastopila na glavnem turnirju v Wimbledonu.

Erjavec se je lani uvrstila v drugi krog v Wimbledonu, na letošnjih uvodnih turnirjih za grand slam v Avstraliji in Franciji pa je izpadla v prvem krogu.

Zmagovalko slovensko-francoskega obračuna v naslednjem krogu čaka zmagovalka ukrajinskega dvoboja Elina Svitolina - Darja Snigur.

Za nastop na glavnem turnirju sta se potegovali tudi Tamara Zidanšek in Polona Hercog. Obe sta se poslovili v uvodnem kvalifikacijskem krogu. Zidanšek je morala priznati premoč Kitajki Zuoxuan Bai, Hercog pa Kanadčanki Bianci Andreescu. Obe sta dvoboj izgubili brez dobljenega niza. Kaja Juvan je zaradi bolezni odpovedala nastop v Londonu.

Prva igralka sveta iz Belorusije Arina Sabalenka se bo v uvodnem krogu pomerila s Srbkinjo Teodoro Kostović, lanska branilka naslova Poljakinja Iga Swiatek pa z Američanko Taylor Townsend.

Prvi lopar na svetu in branilec lanskega naslova Jannik Sinner se bo najprej pomeril s Srbom Miomirjem Kecmanovićem, medtem ko njegovega veliko bolj slovitega rojaka Novaka Đokovića, sicer 7-kratnega zmagovalca Wimbledona, skupno pa kar 24-kratnega na turnirjih za grand slam, pa uvodoma čaka obračun proti Kitajcu Wu Yibingu.

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