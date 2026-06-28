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Avtor:
STA

Nedelja,
28. 6. 2026,
10.52

Osveženo pred

41 minut

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Natisni članek
Wimbledon Ben Shelton Alex de Minaur

Nedelja, 28. 6. 2026, 10.52

41 minut

Niso enotni

Dvajset odstotno povečanje nagradnega sklada razdira enotnost teniških zvezdnikov

Avtor:
STA

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Jannik Sinner | Jannik Sinner | Foto Guliverimage

Jannik Sinner

Foto: Guliverimage

Dvajset odstotno povečanje nagradnega sklada na turnirju za grand slam v Wimbledonu je razdrlo enotnost teniških zvezdnikov. Čeprav so bili na Roland Garrosu večinoma enotni, se je približno dvajset teniških zvezdnikov, odločenih zagotoviti večji delež prihodkov od turnirjev za veliki slam, neorganizirano odzvalo na povečanje v Wimbledonu.

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Dva tedna po znatni finančni gesti organizatorjev so se vpleteni igralci odločili zaostriti svoj protest, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Svoje medijske obveznosti so pred pariškim turnirjem na Roland Garrosu skrajšali na petnajst minut in nakazali, da bodo enako storili tudi v Londonu, ne le pred turnirjem, ampak tudi skozi celoten prvi teden.

Ben Shelton | Foto: Reuters Ben Shelton Foto: Reuters

Več igralcev ni upoštevalo poziva

V soboto pa več igralcev ni upoštevalo poziva. Američan Ben Shelton, peti nosilec, se je odločil, da bo več časa posvetil medijskemu dnevu pred turnirjem, ker je zanj Wimbledon poseben kraj. "Pomagali so mi v prvem letu na turneji in tukaj so z mano vedno dobro ravnali," je dejal 23-letni levoroki igralec.

"Mislim, da so se potrudili, kar se odraža v povečanem nagradnem skladu letos," je dejal Shelton in dodal, da "100 odstotno podpira" igralce, ki so skrajšali svoje medijske obveznosti, da bi poskušali pritiskati na odprto prvenstvo Avstralije, Roland Garros, Wimbledon in odprto prvenstvo ZDA.

Tudi 6. igralec sveta Alex De Minaur iz Avstralije je Wimbledon označil za "velik korak v pravo smer". Svojih medijskih obveznosti pred turnirjem ni omejil, saj je želel dati priznanje temu velikemu koraku, ki ga je naredil londonski turnir.

Jelena Ribakina | Foto: Guliverimage Jelena Ribakina Foto: Guliverimage

Jelena Ribakina se je poslovila po petih minutah

Že na Roland Garrosu so nekateri člani, ki so bili tudi vpleteni v upor, kot sta na primer kasnejša zmagovalka turnirja Mirra Andrejeva, peta na svetu, in 12. na ATP, Norvežan Casper Ruud, dala intervjuje, ki so daleč presegli takrat priporočenih petnajst minut.

Na drugi strani je na Wimbledonu druga igralka sveta Jelena Ribakina svojo novinarsko konferenco v soboto zaključila v pičlih petih minutah. Prva igralca sveta Jannik Sinner in Arina Sabalenka sta temu namenila vsak po deset minut, prav tako tretja igralka sveta Iga Swiatek.

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