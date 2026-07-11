"Rad bi se vrnil. Vsaj še enkrat, bomo videli," je Novak Đoković odgovoril po polfinalnem porazu v Wimbledonu, kjer ga je Jannik Sinner premagal s 6:4, 6:4, 6:4. Njegov lov na 25. grand slam tako ostaja njegova velika motivacija, a časa je vedno manj.

V petek so v polfinalu med Jannikom Sinnerjem in Novakom Đokovićem pričakovali pravo teniško poslastico, videli pa smo enosmeren promet Italijana, ki je srbskega zvezdnika odpravil v treh nizih (6:4, 6:4, 6:4) in se še drugič zapored uvrstil v finale.

"Preprosto nisem bil dovolj hiter in dovolj stabilen v gibanju, da bi mu lahko bil kos." Foto: Guliverimage

Đoković priznal, da ni mogel slediti Sinnerju

Če je bilo na eni strani veselje, je bilo na drugi strani veliko razočaranje Đokovića. Ta že kar nekaj časa lovi rekordno 25. lovoriko na turnirjih za grand slam. Očitno ima motivacije dovolj, čeprav je tudi sam priznal, da se je tokrat na igrišču počutil nemočnega.

"Pri vsakem udarcu sem bil pol koraka prepozen. Tako preprosto je. Bil je za razred ali dva boljši od mene. Preprosto nisem bil dovolj hiter in dovolj stabilen v gibanju, da bi mu lahko bil kos. To je vse. Na igrišču nisem mogel narediti prav veliko."

"Ves čas sem imel najvišje cilje in pričakovanja." Foto: Guliverimage

Mnogi to pri Beograjčanu vidijo kot neuspeh, a za večino igralcev bi bili to vrhunski rezultati. Ravno tako pa to ni dovolj niti za 39-letnega teniškega igralca.

"Razlog je v tem, da sem hkrati blagoslovljen in preklet, ker sem navajen najvišjih mogočih rezultatov. Po eni strani si govorim, da je neverjetno, da sem še vedno sposoben igrati na tako visoki ravni in mlajše igralce prisiliti, da dajo od sebe vse v boju za naslove na turnirjih za grand slam. Po drugi strani pa imam do sebe vedno najvišja pričakovanja. To je nekakšen notranji boj, ki ga živim že več kot 20 let. Ves čas sem imel najvišje cilje in pričakovanja, zdaj pa skušam najti ravnovesje in biti v tem pogledu nekoliko bolj prizemljen."

Novak Đoković se zaveda, da ni več v najboljših športnih letih. Foto: Guliverimage

Še vedno igra, ker si tega želi

Kot je povedal, še vedno uživa v tekmovanju, malo manj pa v napornih pripravah pred največjimi turnirji. V Wimbledonu je njegovo telo zelo dobro zdržalo. Če je zdrav, lahko še vedno igra vrhunski tenis in se meri z najboljšimi igralci, ki so od njega mlajši tudi 20 let.

"Všeč mi je takšno življenje. Tenis mi je dal vse v življenju in mi omogočil, da sem postal človek, kakršen sem. Seveda se vedno pojavljajo vprašanja, kako dolgo še želim igrati, na kakšen način želim igrati in podobno. Zato skušam vse jemati dan za dnem in sproti videti, kako se počutim. Nihče me ne sili, da igram. Igram zato, ker si to res želim … Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost."

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