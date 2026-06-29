V Wimbledonu se je začel prestižni grand slam. Prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner se je po petih nizih in treh urah ter 32 minutah igre prebil v drugi krog. S 6:3 je v odločilnem nizu strl odpor 50. igralca na lestvici ATP Srba Miomirja Kecmanovića. Na sveti travi sta že izpadla 11. in 12. nosilec Casper Ruud in Andrej Rubljov. Od prvega je bil v treh setih boljši Hubert Hurkacz, Rusa pa je po hudem boju in petih setih izločil rojak Roman Safjulin.

Za Sinnerja je bil to prvi uradni dvoboj po porazu v drugem krogu Roland Garrosa, ko je po nizu 30 zaporednih zmag doživel fizični kolaps in po vodstvu 2:0 v nizih izgubil z Argentincem Juanom Manuelom Cerundolom.

Sinner, ki je lani edini niz na poti do prvega naslova v Wimbledonu izgubil v finalu proti Carlosu Alcarazu, je zmagal s 4:6, 6:3, 6:7, 6:2 in 6:3.

Italijan, ki se bo v drugem krogu pomeril s Portugalcem Nunom Borgesom, 48. igralcem s svetovne računalniške lestvice, je po zmagi dejal. "Prvi krog na grand slamu ni nikoli lahek, še posebej, če si branilec naslova in kot prvi stopiš na osrednje igrišče. Zame je bilo to prvič in moram priznati, da sem bil kar precej živčen. Tekmec je vrhunsko odigral tretji niz, tako da se moral do konca držati ritem igre. Verjamem, da bom v naslednjih dvobojih popravilo določene napake in iz tekme v tekmo igral bolje."

Na osrednje igrišče bo stopil tudi Novak Đoković. Njegov nasprotnik v uvodnem krogu je Kitajec Yibing Wu, trenutno 99. igralec sveta. Igralca se bosta prvič pomerila med seboj.

Wimbledon (ATP), 1. dan Jannik Sinner (Ita/1) - Miomir Kecmanović (Srb) 4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3

Rafael Jodar (Špa/23) - Felix Gill (VBr) 6:3, 6:3, 7:5;

Pablo Carreno-Busta (Špa) - Denis Shapovalov (Kan) 6:3, 7:6 (7) - predaja;

Jenson Brooksby (ZDA) - Aleksandar Vukic (Avs) 7:6 (7), 6:1, 6:1;

Botic van de Zandschulp (Niz) - Aleksandar Kovacevic (ZDA) 6:3, 6:7 (2), 6:4, 6:0;

Ignacio Buse (Per/31) - Emilio Nava (ZDA) 7:6 (3), 3:6, 7:5, 6:0;

Learner Tien (ZDA/16) - Dalibor Svrčina (Češ) 6:1, 6:4, 6:7 (4), 6:3;

Martin Damm (ZDA) - Marco Trungelliti (Arg) 7:6 (5), 6:7 (5), 7:6 (2), 7:6 (5);

Marton Fucsovics (Mad) - Luca van Assche (Fra) 6:3, 4:0 - predaja;

Shintaro Mochizuki (Jap) - Max Basing (VBr) 6:3, 6:0, 6:0;

Roman Safjulin (Rus) - Andrej Rubljov (Rus/12) 6:4, 6:7 (6), 3:6, 6:3, 7:6 (12);

Tommy Paul (ZDA/21) - Alexandre Müller (Fra) 6:1, 6:2, 6:1;

Daniel Merida Aguilar (Špa) - Camilo Ugo Carabelli (Arg) 4:6, 3:6, 6:2, 3:0 predaja;

Hubert Hurkacz (Pol) - Casper Ruud (Nor/11) 6:4, 6:2, 7:6 (7);

Preberite še: