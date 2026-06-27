Lina Gjorčeska, makedonska teniška igralka, je v Wimbledonu spisala zgodovino. Dejala je, da se še sama ne zaveda, kaj ji je uspelo. Kako daleč lahko pride makedonska športna junakinja.

V ponedeljek se začne najprestižnejši teniški turnir na turneji. Najboljši igralci se bodo v glavnem delu turnirja borili za najprestižnejšo lovoriko na travi. Res je, začenja se turnir na sveti travi v Wimbledonu. Vse do danes se je tam spisalo še nešteto neverjetnih zgodb.

In letos ni nič drugače. Še pred začetkom glavnega turnirja medijske stolpce polni makedonska teniška igralka Lina Gjorčeska. 31-letna teniška igralka je namreč postala prva makedonska igralka, ki se ji je uspelo uvrstiti na glavni del turnirja. To ji je uspelo skozi kvalifikacije.

Pot do tega uspeha je bila zanjo vse prej kot lahka. V Skopju se je pripravljala v precej drugačnih razmerah, kot jih lahko vidimo v Wimbledonu. Trenirala je na umetni travi, a je v London prišla z veliko željo in odločna, da poskusi izkoristiti svojo priložnost. "Seveda vsak pride na turnir z željo, da zmaguje in pride čim dlje. Zavedala sem se, kakšna konkurenca je tukaj in da si vse igralke želijo v glavni žreb. Nisem bila prepričana, da mi bo uspelo, a sem imela dobro misel," je za Makfax povedala 31-letna Makedonka.

Uspeh je posvetila preminulemu očetu

Lina se je v preteklosti soočala z veliko izgubo. Po največji zmagi v karieri so jo vprašali, komu bi posvetila največjo zmago v karieri. Tiho in s solzami v očeh je odgovorila: "Mojemu očetu." Njen zgodovinski uspeh ima zato še posebno težo, saj ga je dosegla le mesec dni po smrti očeta Vladimirja Gjorčeskega Cipeja, legendarnega makedonskega odbojkarja.

V prvem krogu Lino čaka precej težka naloga – dvoboj z Amando Anisimovo, trenutno šesto igralko sveta in lansko finalistko Wimbledona.

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