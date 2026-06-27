Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sobota,
27. 6. 2026,
12.52

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Wimbledon Lina Gjorčeska

Sobota, 27. 6. 2026, 12.52

45 minut

Posebna zgodba

Lina Gjorčeska v Wimbledonu piše posebno zgodbo

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Lina Gjorčeska | Lina Gjorčeska v Wimbledonu piše posebno zgodbo. | Foto Guliverimage

Lina Gjorčeska v Wimbledonu piše posebno zgodbo.

Foto: Guliverimage

Lina Gjorčeska, makedonska teniška igralka, je v Wimbledonu spisala zgodovino. Dejala je, da se še sama ne zaveda, kaj ji je uspelo. Kako daleč lahko pride makedonska športna junakinja.

V ponedeljek se začne najprestižnejši teniški turnir na turneji. Najboljši igralci se bodo v glavnem delu turnirja borili za najprestižnejšo lovoriko na travi. Res je, začenja se turnir na sveti travi v Wimbledonu. Vse do danes se je tam spisalo še nešteto neverjetnih zgodb.

In letos ni nič drugače. Še pred začetkom glavnega turnirja medijske stolpce polni makedonska teniška igralka Lina Gjorčeska. 31-letna teniška igralka je namreč postala prva makedonska igralka, ki se ji je uspelo uvrstiti na glavni del turnirja. To ji je uspelo skozi kvalifikacije.

Pot do tega uspeha je bila zanjo vse prej kot lahka. V Skopju se je pripravljala v precej drugačnih razmerah, kot jih lahko vidimo v Wimbledonu. Trenirala je na umetni travi, a je v London prišla z veliko željo in odločna, da poskusi izkoristiti svojo priložnost. "Seveda vsak pride na turnir z željo, da zmaguje in pride čim dlje. Zavedala sem se, kakšna konkurenca je tukaj in da si vse igralke želijo v glavni žreb. Nisem bila prepričana, da mi bo uspelo, a sem imela dobro misel," je za Makfax povedala 31-letna Makedonka.

Uspeh je posvetila preminulemu očetu

Lina se je v preteklosti soočala z veliko izgubo. Po največji zmagi v karieri so jo vprašali, komu bi posvetila največjo zmago v karieri. Tiho in s solzami v očeh je odgovorila: "Mojemu očetu." Njen zgodovinski uspeh ima zato še posebno težo, saj ga je dosegla le mesec dni po smrti očeta Vladimirja Gjorčeskega Cipeja, legendarnega makedonskega odbojkarja.

V prvem krogu Lino čaka precej težka naloga – dvoboj z Amando Anisimovo, trenutno šesto igralko sveta in lansko finalistko Wimbledona.

Preberite še:

Žiga Šeško
Sportal Letos bo nekaj posebnega
Veronika Erjavec
Sportal Veronika Erjavec dobila tekmico v prestižnem Wimbledonu
Arina Sabalenka
Sportal Se obeta velik upor v Wimbledonu?
Wimbledon Lina Gjorčeska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.