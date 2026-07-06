Poletni horoskop 2026: levi bodo iskali avanture, strelci pa sprejemali velike odločitve

Poletje 2026 prinaša več gibanja, novih doživetij, spontanih odločitev in trenutkov, ki jih ne bo mogoče povsem načrtovati. Julij bo marsikoga spodbudil k razmisleku, kaj želi pustiti za seboj, avgust pa bo prinesel več lahkotnosti, avantur, druženja in priložnosti, ki lahko poletje naredijo precej bolj posebno.

Poletni horoskop 2026 prinaša obdobje, v katerem se bodo prepletali oddih, nova doživetja, pomembna spoznanja in nepričakovani preobrati. Poletje bo marsikomu prineslo več želje po svobodi, druženju, potovanjih, krajših pobegih iz vsakdana in trenutkih, ki se zgodijo povsem spontano, a pustijo močan vtis.

Julij bo bolj usmerjen v razčiščevanje odnosov, osebnih želja in odločitev, ki so že nekaj časa čakale v ozadju. Nekateri bodo jasneje videli, kam še želijo vlagati svojo energijo in od česa se morajo počasi oddaljiti. Avgust pa bo prinesel bolj sproščeno energijo, več priložnosti za ljubezen, zabavo, dogodivščine, nova poznanstva in odločitve, ki lahko poletje spremenijo v pomembno prelomnico.

Preberite svoj poletni horoskop in spoznajte, kaj vam prinaša vroče poletje.

OVEN (21. marec–20. april)

Poletje vam bo prineslo preobrat v odnosih, več spontanih poznanstev in pomembno spoznanje, da ni več vredno vlagati energije … Preberite več.

BIK (21. april–21. maj) Poletje vam bo prineslo več miru v odnosih, hkrati pa spoznanje, od česa se morate oddaljiti, da boste dolgoročno bolj zadovoljni … Preberite več.

DVOJČKA (22. maj–21. junij)

Kar se bo sprva zdelo kot manjša priložnost, lahko čez poletje dobi večji pomen, zato bodite odprti, a ne prenagljeni, da ne … Preberite več.

RAK (22. junij–22. julij) V ljubezni boste iskali več topline, varnosti in iskrene bližine, zato vas površinski odnosi ne bodo več prepričali, avgust pa lahko … Preberite več.

LEV (23. julij–23. avgust)

Težko boste ostali neopaženi, saj vam poletje prinaša več poguma, pozornosti in priložnosti, da jasneje pokažete svojo vrednost ter … Preberite več.

DEVICA (24. avgust–22. september) Poletje vas bo spodbudilo, da opustite obveznosti in odnose, ki vam jemljejo mir, ter se bolj odločno usmerite k ciljem, ki vam … Preberite več.

TEHTNICA (23. september–23. oktober)

V ljubezni boste poleti bolj razpeti med razumom in čustvi, a prav zato boste ob koncu jasneje vedeli, kateri odnos vam prinaša … Preberite več.

ŠKORPIJON (24. oktober–22. november) Na poslovnem področju boste poleti bolj ambiciozni in pripravljeni na pomembne premike, predvsem tam, kjer boste začutili, da si ... Preberite več.

STRELEC (23. november–21. december)

V ljubezni boste poleti potrebovali več svobode, spontanosti in iskrenosti, saj boste težko vztrajali v odnosih, ki vas omejujejo ali … Preberite več.

KOZOROG (22. december–20. januar) Poleti boste jasneje videli, kam je še vredno vlagati svoj trud, saj se bodo v ospredje postavili dolgoročni načrti, finančna … Preberite več.

VODNAR (21. januar–18. februar)

Čakajo vas nove ideje, nepričakovane priložnosti in pomembna spoznanja v odnosih, proti koncu pa boste lažje sprejeli odločitev … Preberite več.

RIBI (19. februar–20. marec) Pri delu boste poleti največ dosegli z ustvarjalnostjo, intuicijo in premišljenimi koraki, konec avgusta pa se lahko odpre možnost … Preberite več.

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