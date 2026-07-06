Peugeot tudi letos podpira Film pod zvezdami na Ljubljanskem gradu

Poletni večeri v Ljubljani imajo poseben čar, še posebej na dvorišču Ljubljanskega gradu, ki bo med 9. julijem in 1. avgustom ponovno prizorišče priljubljenega Filma pod zvezdami . Tudi letos festival poteka ob podpori znamke Peugeot , ki z dogodkom sodeluje že vrsto let ter tako nadaljuje svojo zavezanost ustvarjanju doživetij, ki povezujejo ljudi, kulturo in čustva.

Film pod zvezdami je eden najbolj priljubljenih poletnih kulturnih dogodkov v prestolnici. Projekcije pod odprtim nebom, skrbno izbran program aktualne filmske produkcije in edinstven ambient Ljubljanskega gradu vsako leto privabijo številne ljubitelje sedme umetnosti. Peugeot kot dolgoletni partner soustvarja to posebno izkušnjo in obiskovalcem omogoča, da poletne večere preživijo v družbi vrhunskega filma.

Posebno mesto v letošnjem programu ima Peugeotova predpremiera, ki bo 24. julija. Obiskovalci si bodo lahko med prvimi ogledali napeto družinsko dramo Ljubljeno bitje (El ser querido) priznanega španskega režiserja Rodriga Sorogoyena. Film, ki prihaja naravnost s filmskega festivala v Cannesu, v ospredje postavlja oskarjevca Javierja Bardema v izjemni vlogi despotskega filmskega režiserja in velja za eno od najbolj pričakovanih evropskih filmskih uspešnic letošnjega poletja.

Podpora Filmu pod zvezdami je del širše strategije znamke Peugeot, ki vse bolj utrjuje svojo povezavo s svetom filma. V okviru globalne kampanje The Lion Loves Cinema znamka kinematografijo postavlja med pomembna področja svojega izražanja, saj verjame, da tako film kot avtomobil ustvarjata predvsem čustva – od napetosti in pričakovanja do navdiha in užitka v doživetju.

Ta usmeritev se odraža tudi na mednarodni ravni. Peugeot je pred kratkim postal uradni avtomobilski partner mednarodnega filmskega festivala v Benetkah, enega najuglednejših filmskih festivalov na svetu, s čimer je dodatno potrdil svojo dolgoročno zavezanost sedmi umetnosti. Partnerstvo, ki bo trajalo od leta 2026 do leta 2028, znamko postavlja v samo središče enega najprestižnejših svetovnih filmskih dogodkov in dopolnjuje sodelovanja z drugimi pomembnimi filmskimi institucijami, kot so podelitev nagrad cesar, bafta, festival animiranega filma v Annecyju in številni drugi mednarodni filmski dogodki.

S podporo Filmu pod zvezdami Peugeot tudi v Sloveniji uresničuje isto vizijo, saj želi biti del zgodb, ki navdihujejo, povezujejo in puščajo vtis. Znamka tako ostaja prisotna ne le skozi mobilnost, temveč tudi skozi kulturna doživetja, ki bogatijo vsakdan in ustvarjajo prostor za skupne trenutke.

Tudi letos bodo zato poletni večeri na Ljubljanskem gradu zaznamovani z vrhunskimi filmskimi zgodbami, premierami in predpremierami ter nepozabnim vzdušjem pod zvezdami ob podpori znamke Peugeot.

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