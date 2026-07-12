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Avtor:
R. P.

Nedelja,
12. 7. 2026,
2.51

Osveženo pred

42 minut

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Antonio Rattin Boca Juniors argentinska nogometna reprezentanca SP 1966 SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Nedelja, 12. 7. 2026, 2.51

42 minut

Antonio Ubaldo Rattin (1937 - 2026)

Argentina zavita v črno, odšel je legendarni kapetan

Avtor:
R. P.

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Antonio Rattin | Antonio Rattin (1937 - 2026) na fotografiji z reprezentanom ZRN Willijem Schulzom. | Foto Guliverimage

Antonio Rattin (1937 - 2026) na fotografiji z reprezentanom ZRN Willijem Schulzom.

Foto: Guliverimage

Pred četrtfinalnim dvobojem na SP 2026 med Argentino in Švico je deželo trikratnih svetovnih prvakov pretresla žalostna novica. V 89. letu starosti je umrl legendarni kapetan gavčev in klubska ikona Boce Juniors Antonio Ubaldo Rattin. V nogometno zgodovino se je vpisal po zapletu na SP 1966, po katerem so lahko sodniki začeli deliti tako rumene kot tudi rdeče kartone.

Pred dvobojem med Argentino in Švico je deželo trikratnih svetovnih prvakov pretresla žalostna novica. V 89. letu starosti je umrl legendarni kapetan Antonio Ubaldo Rattin. Bil je klubska ikona Boce Juniors, za katero je med letoma 1956 in 1970 zbral 353 nastopov. Svetovno ''slavo'' je pridobil na svetovnem prvenstvu pred 60 leti.

Na dvoboju med Argentino in ZRN, na kateri je delil pravico Jugoslovan Konstantin Zečević. | Foto: Guliverimage Na dvoboju med Argentino in ZRN, na kateri je delil pravico Jugoslovan Konstantin Zečević. Foto: Guliverimage

Igral se je četrtfinale SP 1966 med Argentino in Anglijo. Nemški sodnik Rudolf Kreitlein je zaradi ostrih prekrškov in žaljenja večkrat ustno opozoril Rattina, naj s tem preneha. Vendarle pa je jezikovna bariera naredila svoje. Ko je Rattin še enkrat žalil sodnika, ga je sodnik izključil. Rattin je zahteval prevajalca. Ni hotel zapustiti zelenice. Bilo je dramatično in napeto, morala je posredovati celo angleška policija. Fifa je po tem dogodku sprejela novost, v nogometni svet je vnesla rumene in rdeče kartone.

Rudolf Kreitlein je tako v spremstvu policistov zapuščal igrišče po tekmi med Anglijo in Argentino. | Foto: Guliverimage Rudolf Kreitlein je tako v spremstvu policistov zapuščal igrišče po tekmi med Anglijo in Argentino. Foto: Guliverimage

Rattin je zbral 34 nastopov za gavče. Nastopil je na SP 1962 in SP 1966, kjer je nosil kapetanski trak. Po koncu nogometne kariere je bil trener, pozneje pa je prestopil v politične vode.

SP 1966 Anglija
Sportal Najbolj sporna odločitev v zgodovini nogometa?
Antonio Rattin Boca Juniors argentinska nogometna reprezentanca SP 1966 SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu
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