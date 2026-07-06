Zakaj se številni Slovenci po zobne implantate odpravijo v Zagreb k dr. Zdenku Trampušu

Koliko ljudi še danes živi s snemno zobno protezo zgolj zato, ker verjamejo, da druge možnosti ni? Še več je takšnih, ki so slišali, da zaradi pomanjkanja čeljustne kosti niso primerni kandidati za zobne implantate, zato so z zdravljenjem preprosto odnehali. Toda implantologija se je v zadnjih letih izjemno razvila in danes lahko izkušnje zdravnika, napredna diagnostika ter sodobne implantološke metode odprejo možnosti zdravljenja tudi tam, kjer jih nekoč ni bilo. Pri izbiri klinike pa je pomembno vprašanje drugačno kot nekoč: ne gre več le za to, ali implantati obstajajo, ampak kdo jih načrtuje, s kakšnimi izkušnjami in kako natančno je terapija prilagojena posameznemu pacientu.

Prav na tem temelji delo implantološkega centra odličnosti Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu, ki ga že več kot 34 let vodi dr. Zdenko Trampuš, DDS. Sodobna digitalna diagnostika, individualno načrtovanje zdravljenja in napredne implantološke metode omogočajo, da v kliniki uspešno zdravijo tudi številne zahtevne primere brezzobosti in izrazitega pomanjkanja čeljustne kosti. Več kot 14 tisoč pacientov je že dobilo možnost za nov nasmeh, varno žvečenje in kakovostnejše življenje – cilj pa ni zgolj nadomestiti manjkajoče zobe, temveč poiskati trajno rešitev, prilagojeno vsakemu posamezniku.

Dr. Zdenko Trampuš, DDS, implantolog z več kot 34 leti kliničnih izkušenj in vodja implantološkega centra odličnosti Ortoimplant DENTAL SPA. Foto: Jan Lukanović

Ko o uspehu zdravljenja odločajo izkušnje zdravnika

Pri implantološkem zdravljenju ni najpomembnejše le to, kateri implantat se uporabi ali kakšna tehnologija je na voljo. Pri zahtevnejših primerih brezzobosti in izrazitega pomanjkanja čeljustne kosti je eden ključnih dejavnikov uspeha prav izkušenost zdravnika, ki zdravljenje načrtuje in izvaja. Vsak pacient ima namreč drugačno anatomijo, različno količino in kakovost čeljustne kosti ter svoje zdravstvene posebnosti, zato univerzalna rešitev ne obstaja.

V Ortoimplant DENTAL SPA posebno pozornost namenjajo individualnemu načrtovanju vsake terapije. Implantološki center odličnosti vodi dr. Zdenko Trampuš, DDS, eden vodilnih implantologov v regiji. Njegovo dolgoletno delo zaznamuje nenehno uvajanje novih implantoloških metod, digitalnih tehnologij in diagnostičnih postopkov, ki omogočajo še natančnejše, varnejše in dolgoročno uspešnejše zdravljenje.

Ortoimplant DENTAL SPA že več kot tri desetletja gradi na družinski tradiciji, strokovnosti in individualnem pristopu do pacientov. Na fotografiji: dr. Martin Trampuš , dr. Zdenko Trampuš, DDS, in Ivana Trampuš. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Dr. Trampuš je bil prvi na Hrvaškem in v širši regiji, ki je v vsakodnevno klinično prakso uvedel zigomatične implantate, danes pa ima tudi najdaljše klinične izkušnje z njihovo vgradnjo ter deluje kot pooblaščeni inštruktor za to napredno metodo. Zaradi dolgoletnih izkušenj se na Ortoimplant DENTAL SPA pogosto obračajo tudi pacienti, ki so drugje že slišali, da zaradi izrazitega pomanjkanja čeljustne kosti niso primerni kandidati za implantološko zdravljenje.

V kliniki uspešne implantološke terapije ne gradijo na eni sami metodi. Na voljo imajo širok spekter sodobnih rešitev – od konceptov All-on-4 in All-on-X do zigomatičnih, pterigoidnih, transnazalnih, transsinusnih ter individualiziranih subperiostalnih implantatov. Možnost izbire najprimernejše metode za posameznega pacienta je eden od razlogov, da lahko tudi pri najzahtevnejših primerih poiščejo trajno, funkcionalno in estetsko rešitev namesto kompromisnih ali začasnih nadomestkov.

Uspešno zdravljenje se začne z natančno diagnostiko

Zahtevnejši kot je primer, pomembnejše je, da zdravnik že pred posegom natančno razume stanje čeljustne kosti, ugriza, obraznih razmerij in pričakovanj pacienta. Prav zato je prvi specialistično-diagnostični pregled eden najpomembnejših korakov na poti do trajne implantološke rešitve.

V Ortoimplant DENTAL SPA pregled vključuje funkcijsko-diagnostično obravnavo z maksilofacialno analizo (MFA), ortopan, 3D CBCT-slikanje zgornje in spodnje čeljusti, intraoralno fotografiranje in digitalno skeniranje zob ter specialistično obravnavo. Na podlagi vseh zbranih podatkov strokovna ekipa pripravi individualiziran načrt zdravljenja in pacientu predstavi vse možnosti, ki so primerne za njegovo stanje.

Posebno vlogo pri tem imajo sodobne digitalne tehnologije. Z njihovo pomočjo lahko pacient že med prvim pregledom vidi, kako bi lahko bil videti njegov nasmeh. Digitalna vizualizacija ne prikaže le novih zob, temveč tudi ugriz, funkcijo in celoten videz obraza. Tako načrt zdravljenja postane konkretna predstava prihodnjega rezultata.

Kot pojasnjuje dr. Martin Trampuš, je prav ta trenutek za številne paciente odločilen. Ko prvič vidijo, kako bi bil lahko po končanem zdravljenju znova videti njihov nasmeh, pogosto izginejo dvomi, ki so jih spremljali več let. Poleg tega digitalno načrtovanje omogoča izjemno natančno pripravo posega, večjo predvidljivost zdravljenja in še varnejšo izvedbo implantološke terapije. K temu pomembno prispeva tudi lasten zobotehnični laboratorij Ortoimplant DENTAL SPA, ki omogoča popoln nadzor nad kakovostjo protetičnega dela v vseh fazah izdelave.

Ena kapljica krvi lahko pomaga napovedati uspešnost implantološkega zdravljenja

Ko razmišljamo o zobnih implantatih, večina najprej pomisli na količino in kakovost čeljustne kosti. A uspešnost zdravljenja je odvisna tudi od tega, kako dobro je nanj pripravljen organizem. Na proces vraščanja implantata v kost lahko vplivajo številni dejavniki, od ravni vitamina D in presnove kalcija do različnih presnovnih ali vnetnih procesov, ki jih brez ustrezne diagnostike pogosto ni mogoče prepoznati.

V Ortoimplant DENTAL SPA so med prvimi na Hrvaškem v vsakodnevno implantološko prakso uvedli diagnostiko kostnega metabolizma. Gre za sodobno diagnostično metodo, ki zdravnikom še pred začetkom terapije omogoča celovit vpogled v stanje organizma in oceno pogojev za uspešno vgradnjo implantatov.

Na podlagi analize več kot 50 ključnih bioloških parametrov lahko strokovna ekipa pravočasno prepozna morebitna tveganja ter zdravljenje prilagodi posameznemu pacientu. Če je potrebno, organizem na poseg najprej ustrezno pripravijo in šele nato načrtujejo implantološko terapijo. Takšen pristop zmanjšuje negotovost, povečuje predvidljivost zdravljenja in prispeva k dolgoročni stabilnosti implantatov.

V Ortoimplant DENTAL SPA uporabljajo različne različice koncepta All-on-X, ki jih prilagodijo anatomiji in potrebam posameznega pacienta. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

V središču zdravljenja je tudi pacientovo počutje

Zaradi slabih izkušenj iz preteklosti številni z zdravljenjem odlašajo več let, čeprav se njihove težave v tem času le še stopnjujejo. V Ortoimplant DENTAL SPA poudarjajo, da sodobna implantologija ni več usmerjena zgolj v uspešno izveden poseg, ampak tudi v to, kako se pacient med celotnim zdravljenjem počuti. Razvili so protokol DENTAL SPA – celovit koncept oskrbe, ki spremlja pacienta pred posegom, med njim in po njem. Cilj je zmanjšati stres, povečati občutek varnosti ter telesu zagotoviti čim boljše pogoje za okrevanje in uspešno celjenje.

Pomemben del tega protokola je tudi možnost analgosedacije, ki je pacientom glede na zdravstvene indikacije na voljo med posegom. Gre za stanje nadzorovane zmanjšane zavesti, ki ves čas poteka pod budnim nadzorom anesteziologa. Za številne paciente, predvsem tiste z izrazitim strahom pred zobozdravstvenimi posegi ali pri zahtevnejših implantoloških terapijah, to pomeni bistveno mirnejšo in prijetnejšo izkušnjo.

Protokol DENTAL SPA je celovit koncept oskrbe, ki pacienta spremlja pred implantološkim posegom, med njim in po njem. Foto: Jan Lukanović

Protokol DENTAL SPA vključuje tudi podporne terapije, kot so limfna drenaža, ozonoterapija, magnetoterapija, intravenska vitaminsko-mineralna podpora ter hiperbarična kisikova terapija, ki pomagajo pripraviti organizem na poseg in podpirajo procese okrevanja po zdravljenju. Pacientom je na voljo tudi Zuu Bar, edinstven prostor za sprostitev, kjer lahko pred posegom ali po njem počakajo v mirnem okolju, brez zvokov in vonjev, ki jih običajno povezujemo z zobozdravstvenimi ordinacijami.

Ko ne iščete novih zob, ampak kakovostnejše življenje

Čeprav se pri implantološkem zdravljenju pogosto govori o implantatih, kosteh in sodobnih metodah, je za paciente razlog za odločitev običajno veliko preprostejši. Želijo si ponovno brez skrbi ugrizniti v jabolko, se brez zadrege nasmehniti, jasno govoriti in jesti hrano, ki se ji že leta izogibajo. Želijo si občutka, da jim pri vsakodnevnih opravilih ni več treba razmišljati o svojih zobeh.

V Ortoimplant DENTAL SPA poudarjajo, da ne zdravijo zgolj brezzobosti, temveč človeku pomagajo ponovno pridobiti samozavest, občutek varnosti in kakovost življenja. Vsaka implantološka terapija je zasnovana individualno, saj ima vsak pacient drugačno zdravstveno stanje, drugačna pričakovanja in svojo življenjsko zgodbo. Cilj ni poiskati univerzalne rešitve, ampak takšno, ki bo posamezniku služila dolgoročno.

Več kot 14 tisoč zadovoljnih pacientov, več kot 34 let kliničnih izkušenj ter nenehno uvajanje najnaprednejših implantoloških metod in digitalnih tehnologij so razlogi, da se v Ortoimplant DENTAL SPA obračajo tudi ljudje z najzahtevnejšimi oblikami brezzobosti in izrazitega pomanjkanja čeljustne kosti. Tudi v primerih, ko so drugje slišali, da zanje ni ustrezne rešitve, strokovna ekipa najprej opravi temeljit specialistično-diagnostični pregled in šele nato pripravi individualen načrt zdravljenja. Če razmišljate o implantatih ali vas zanima, kakšne možnosti sodobna implantologija ponuja v vašem primeru, je prvi korak specialistično-diagnostični pregled. Na njem boste izvedeli, kakšno je stanje vaše ustne votline, katere rešitve so primerne za vas in kakšen bi lahko bil končni rezultat zdravljenja. Termin za specialistično-diagnostični pregled lahko rezervirate na telefonski številki +385 1 3703 498 ali prek kontaktnega obrazca na spletni strani Ortoimplant DENTAL SPA . Rezervirajte termin za specialistično-diagnostični pregled in naredite prvi korak do trajne implantološke rešitve.