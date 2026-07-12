Na četrtfinalnem srečanju med Norveško in Anglijo je prišlo do zapleta, ki je neposredno vplival na prvi zadetek treh levov. Kaj se je zgodilo? Ko je norveški vratar Orjen Nyland želel izbiti žogo daleč v polje, naj bi zadel kabel potujoče kamere nad igriščem. Žoga je zaradi tega padla na zelenico bistveno prej, za nameček ravno pred Elliota Andersona, nato pa je krenila akcija, po kateri je Jude Bellingham izenačil na 1:1. Norvežani so protestirali pri sodniku, a slednji ni spreminjal odločitve. Zakaj?

Na letošnjem svetovnem prvenstvu zelo odmevajo zlasti sporne sodniške odločitve, ki se neposredno dotikajo nove tehnologije. To dobro vedo Hrvati, ki so zaradi novosti, senzorja v uradni žogi, ki je zaznal dotik (z lasmi) Igorja Matanovića tik pred izenačujočim zadetkom Joška Gvardiola za 2:2, s katerim bi se dvoboj med Hrvaško in Portugalsko popeljal v podaljšek, na krut način ostali brez izenačenja. Vključil se je VAR in osrečil Portugalce.

Clement Turpin zaradi "zapleta", ko je žoga zadela kabel, ni razveljavil zadetka Anglije. Foto: Reuters

Do nenavadnega zapleta pa je prišlo tudi na tekmi med Anglijo in Norveško, ko se je odločalo o polfinalistu mundiala. Norveški vratar Orjan Nyland naj bi z žogo zadel v kabel (visečo žico) potujoče kamere nad igriščem. Žoga naj bi tako padla nazaj na igrišče bistveno prej kot je želel. Prišla je do Elliota Andersona, nato pa se je začela akcija treh levov, ki jo je z izvrstnim zadetkom po prodoru kronal Jude Bellingham.

Skandinavci so prepričani, da zadetek sploh ne bi smel veljati, saj je na začetek angleške akcije neposredno vplival zunanji dejavnik. To je zelo majhen kabel nad igriščem. Nyland je to takoj opazil in hitel pojasnjevati sodniku Clementu Turpinu, kaj se je zgodilo. Francoz pa ni spreminjal odločitve. Zakaj? Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je preverila vse podatke, ki jih je imela na voljo, a senzor v žogi ni zaznal prav nobenega dotika.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

"Pred zadetkom Anglije v drugi minuti sodnikovega podaljška prvega polčasa senzor v ''pametni žogi'' med njenim letom po zraku ni zaznal nobenega skoka v t. i. srčnem utripu žoge, zato ni bilo dokazov, da bi se žoga dotaknila viseče žice in spremenila smer gibanja," so sporočili iz Fife.

Po pravilih bi se morala igra v primeru, če bi bil stik žoge s kablom (žico) nedvoumen, ustaviti, nato pa bi o tem, kdo bo dobil žogo, odločil sodniški met.

V tem primeru pa igra ni bila prekinjena. Prav tako ni znano, ali je videosodnik (VAR) Jerome Brisard pregledal sporni trenutek. Brisard je sicer v vlogi videosodnika deloval tudi na četrtfinalni tekmi med Argentino in Egiptom, ko je Argentina po epskem preobratu zmagala s 3:2, Egipčani pa so se pritoževali nad nepravičnim sojenjem.