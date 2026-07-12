Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Nedelja,
12. 7. 2026,
2.31

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Orjen Nyland norveška nogometna reprezentanca Clement Turpin SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 angleška nogometna reprezentanca

Nedelja, 12. 7. 2026, 2.31

0 minut

Nenavaden zaplet pred prvim zadetkom Bellinghama

Kontroverzen zadetek Anglije buri duhove, Norvežani zaman protestirali

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Orjen Nyland | Tako je norveški selektor Stale Solbakken po srečanju tolažil vratarja Orjena Nylanda. | Foto Reuters

Tako je norveški selektor Stale Solbakken po srečanju tolažil vratarja Orjena Nylanda.

Foto: Reuters

Na četrtfinalnem srečanju med Norveško in Anglijo je prišlo do zapleta, ki je neposredno vplival na prvi zadetek treh levov. Kaj se je zgodilo? Ko je norveški vratar Orjen Nyland želel izbiti žogo daleč v polje, naj bi zadel kabel potujoče kamere nad igriščem. Žoga je zaradi tega padla na zelenico bistveno prej, za nameček ravno pred Elliota Andersona, nato pa je krenila akcija, po kateri je Jude Bellingham izenačil na 1:1. Norvežani so protestirali pri sodniku, a slednji ni spreminjal odločitve. Zakaj?

Norveška Anglija
Sportal Angleži po drami v Miamiju strli norveška srca

Na letošnjem svetovnem prvenstvu zelo odmevajo zlasti sporne sodniške odločitve, ki se neposredno dotikajo nove tehnologije. To dobro vedo Hrvati, ki so zaradi novosti, senzorja v uradni žogi, ki je zaznal dotik (z lasmi) Igorja Matanovića tik pred izenačujočim zadetkom Joška Gvardiola za 2:2, s katerim bi se dvoboj med Hrvaško in Portugalsko popeljal v podaljšek, na krut način ostali brez izenačenja. Vključil se je VAR in osrečil Portugalce.

Clement Turpin zaradi "zapleta", ko je žoga zadela kabel, ni razveljavil zadetka Anglije. | Foto: Reuters Clement Turpin zaradi "zapleta", ko je žoga zadela kabel, ni razveljavil zadetka Anglije. Foto: Reuters

Do nenavadnega zapleta pa je prišlo tudi na tekmi med Anglijo in Norveško, ko se je odločalo o polfinalistu mundiala. Norveški vratar Orjan Nyland naj bi z žogo zadel v kabel (visečo žico) potujoče kamere nad igriščem. Žoga naj bi tako padla nazaj na igrišče bistveno prej kot je želel. Prišla je do Elliota Andersona, nato pa se je začela akcija treh levov, ki jo je z izvrstnim zadetkom po prodoru kronal Jude Bellingham.

Skandinavci so prepričani, da zadetek sploh ne bi smel veljati, saj je na začetek angleške akcije neposredno vplival zunanji dejavnik. To je zelo majhen kabel nad igriščem. Nyland je to takoj opazil in hitel pojasnjevati sodniku Clementu Turpinu, kaj se je zgodilo. Francoz pa ni spreminjal odločitve. Zakaj? Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je preverila vse podatke, ki jih je imela na voljo, a senzor v žogi ni zaznal prav nobenega dotika.

"Pred zadetkom Anglije v drugi minuti sodnikovega podaljška prvega polčasa senzor v ''pametni žogi'' med njenim letom po zraku ni zaznal nobenega skoka v t. i. srčnem utripu žoge, zato ni bilo dokazov, da bi se žoga dotaknila viseče žice in spremenila smer gibanja," so sporočili iz Fife.

Po pravilih bi se morala igra v primeru, če bi bil stik žoge s kablom (žico) nedvoumen, ustaviti, nato pa bi o tem, kdo bo dobil žogo, odločil sodniški met.

V tem primeru pa igra ni bila prekinjena. Prav tako ni znano, ali je videosodnik (VAR) Jerome Brisard pregledal sporni trenutek. Brisard je sicer v vlogi videosodnika deloval tudi na četrtfinalni tekmi med Argentino in Egiptom, ko je Argentina po epskem preobratu zmagala s 3:2, Egipčani pa so se pritoževali nad nepravičnim sojenjem.

Gianni Infantino
Sportal Neverjetno, kakšna ideja se plete po glavi Infantinu!
Zlatan Ibrahimović
Sportal Ibrahimović ostro nad Francoza: Lahko ga je sram!
Kylian Mbappe
Sportal "Kylian, odpusti nam. Francija se je do tebe vedla grdo"
Jürgen Klopp
Sportal Samo še ena ovira, da Klopp postane selektor
Orjen Nyland norveška nogometna reprezentanca Clement Turpin SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 angleška nogometna reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.