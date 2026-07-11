Napovedi meteorologov o spremembi vremena so se izkazale za resnične. Dele države so v popoldanskih urah zajela neurja, ponekod je klestila tudi manjša toča. O njej so poročali z območja Dramelj in Pletovarja. Po vsej državi medtem velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Na portalu Neurje.si so napovedali, da bodo posamezne nevihte nastajale predvsem v severni in vzhodni Sloveniji, lokalno pa lahko prinesejo močnejše nalive, sunke vetra in manjšo točo. Nekoliko večja verjetnost za razvoj močnejših neviht bo na Koroškem, Štajerskem in v Podravju, proti večeru pa tudi na Dolenjskem. V večernih urah kakšna izrazitejša nevihta ni izključena tudi nad Pomurjem.

V popoldanskih urah so nekatere dele države zajela neurja, manjša toča pa je med drugim klestila na območju Dramelj in Pletovarja.

Vozniki ustavljali pod nadvozi in v tunelih

Okoli 15. ure so o močnejši nevihti poročali s Štajerske, kjer so nekateri vozniki v strahu pred točo ustavljali pod nadvozi in v tunelih. Zavod Reševalni pas je na omrežju Facebook sporočil, da je po neuradnih informacijah v enem izmed tunelov posledično prišlo celo do trčenja zaradi ustavljenih vozil.

"Skrajno neumno, nevarno, nerazumno in noro dejanje, še posebej, ker so imeli vozniki s posnetka kamere pri Dramljah možnost nekaj sekund pred nadvozom zapeljati z avtoceste," so zapisali.

V drugem delu noči se bo ozračje umirilo

Na spletni strani agencije za okolje (Arso) napovedujejo, da bo zvečer še nekaj krajevnih neviht, v drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Ponekod v notranjosti bo po nižinah nastala kratkotrajna megla.

Jutri bo povečini sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. V ponedeljek bo pretežno jasno. V torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.