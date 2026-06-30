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Avtor:
B. B.

Torek,
30. 6. 2026,
9.40

Osveženo pred

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Natisni članek
Wimbledon Serena Williams Veronika Erjavec

Torek, 30. 6. 2026, 9.40

6 minut

Wimbledon (WTA), 2. dan

Prišel je trenutek, ki so ga mnogi čakali

Avtor:
B. B.

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Serena Williams | Serena Williams se v posamične dvoboje vrača po štirih leta premora. | Foto Guliverimage

Serena Williams se v posamične dvoboje vrača po štirih leta premora.

Foto: Guliverimage

Na teniškem turnirju v Wimbledonu se v ženskem delu obeta izjemno zanimiv dan, ki bo tudi slovensko obarvan. Ljubitelji tenisa bodo lahko spremljali vrnitev Serene Williams, na sveto travo pa bo stopila tudi naša edina predstavnica, Veronika Erjavec.

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Drugi dan Wimbledona bo v znamenju Serene Williams. Sedemkratna zmagovalka tega prestižnega turnirja bo pri 44 letih prvič po štirih letih znova zaigrala med posameznicami na turnirju za grand slam. Njena nasprotnica bo šele 20-letna Avstralka Maya Joint, ki je trenutno 87. igralka sveta. Zanimivo bo spremljati, kako konkurenčna je še lahko 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam.

Veronika Erjavec | Foto: Guliverimage Veronika Erjavec Foto: Guliverimage Na igrišču številka šest bomo spremljali Veroniko Erjavec, našo edino predstavnico v Wimbledonu. Slovenska teniška igralka bo v uvodnem krogu turnirja igrala proti Francozinji Leolii Jeanjean, s katero sta že dvakrat igrali. Izid v zmagah je 1:1. Lani je bila v kvalifikacijah Wimbledona po treh nizih boljša Erjavec, medtem ko je bila Jeanjean letos boljša na pesku v Quitu. Obeta se izenačen dvoboj.

Dvoboj na osrednjem igrišču bosta odprli branilka naslova Iga Swiatek in neugodna Američanka Taylor Townsend. Poljakinja letos ni v najboljši formi, zato bo zanimivo spremljati, kako se bo znašla na sveti travi. Igrala bo tudi nekdanja wimbledonska zmagovalka Elena Ribakina, ki se bo pomerila s Francozinjo Lois Boisson.

Zanimivi dvoboji:
Veronika Erjavec (Slo) – Leolia Jeanjean (Fra)
Taylor Townsend (ZDA) – Iga Swiatek (Pol, 3)
Loïs Boisson (Fra) – Jelena Ribakina (Kaz, 2)
Amanda Anisimova (ZDA, 6) – Lina Gjorcheska (Mak)
Elina Svitolina (Ukr, 8) – Darija Snigur (Ukr)
Serena Williams (ZDA) – Maya Joint (Avs)

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