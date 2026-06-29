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Avtor:
STA

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
13.12

Osveženo pred

44 minut

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Natisni članek
Wimbledon

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 13.12

44 minut

Olajšanje šefice All England Cluba

Konec protesta igralcev zaradi denarnih nagrad v Wimbledonu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Jannik Sinner Wimbledon | Pri protestih je sodeloval tudi prvi teniški igralec sveta Jannik Sinner. | Foto Reuters

Pri protestih je sodeloval tudi prvi teniški igralec sveta Jannik Sinner.

Foto: Reuters

Najboljši teniški igralci, vključno s prvima igralcema sveta, Italijanom Jannikom Sinnerjem in Belorusinjo Arino Sabalenka, so končali protest zaradi domnevno nizkih denarnih nagrad v Wimbledonu, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili njihovi predstavniki.

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Igralci so pred tem dejali, da bodo svoje tiskovne konference v prvem tednu Wimbledona omejili na 15 minut, podoben protest pa so imeli tudi maja pred odprtim prvenstvom Francije.

Igralci trdijo, da trenutno prejemajo le 15 odstotkov prihodkov od turnirjev za grand slam in namesto tega zahtevajo 22 odstotkov. Wimbledon je povečal svoj denarni sklad za 20 odstotkov, kar so igralci opisali kot "dobrodošel korak naprej".

Kasneje so pred turnirjem za grand slam na travnati podlagi v Veliki Britaniji podali izjavo, v kateri so zapisali, "da Wimbledon trenutno igralcem v obliki denarnega sklada izplačuje nekaj manj kot 15 odstotkov od prihodkov turnirja", s čimer so potrdili svoj protest.

Wimbledon | Foto: Reuters Foto: Reuters

Vendar so njihovi predstavniki na prvi tekmovalni dan glavnega turnirja dejali, da so igralci potrdili, da bodo po "konstruktivnih sestankih" nadaljevali z običajnimi medijskimi obveznostmi na turnirju.

"Ta odločitev temelji na zavezi Wimbledona, da se vrne s specifičnimi predlogi ... Temeljna vprašanja ostajajo nerešena in igralci bodo predloge, ko jih bodo prejeli, skrbno ocenili. Dialog z Wimbledonom in drugimi turnirji za grand slam se bo nadaljeval," so zapisali v izjavi.

Šefica All England Cluba Sally Bolton je izrazila olajšanje, ker se protest med turnirjem ne bo nadaljeval.

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