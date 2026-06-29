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Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
9.15

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Lestvica ATP Bor Artnak Žiga Šeško Filip Jeff Planinšek Wimbledon

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 9.15

1 ura, 31 minut

Lestvica ATP

Sinner pred Wimbledonom na vrhu ATP, napredoval Đoković

Avtorji:
A. T. K., STA

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Bor Artnak, Davisov pokal | Bor Artnak je najvišje uvrščeni Slovenec na lestvici ATP. | Foto Tenis Slovenija

Bor Artnak je najvišje uvrščeni Slovenec na lestvici ATP.

Foto: Tenis Slovenija

Italijan Jannik Sinner je pred turnirjem za veliki slam v Wimbledonu na vrhu teniške lestvice ATP. Edina sprememba med deseterico je na sedmem mestu, na katerega je napredoval Srb Novak Đoković in mesto nižje potisnil Taylorja Fritza iz ZDA.

Od Slovencev je najvišje Bor Artnak, ki je pridobil eno mesto in je zdaj 435., 12 mest je izgubil Filip Jeff Planinšek, zdaj je 565. Mladi Žiga Šeško je ostal na 939. mestu. Šeško, ki bo 27. julija praznoval 18 let, bo v Wimbledonu kot četrti nosilec igral v konkurenci mladincev.

Lestvica ATP (28. junij):

  1.  (1) Jannik Sinner (Ita)             13.450

  2.  (2) Carlos Alcaraz (Špaa)             9460

  3.  (3) Alexander Zverev (Nem)            7190

  4.  (4) Felix Auger-Aliassime (Kan)       4390

  5.  (5) Ben Shelton (ZDA)                 4160

  6.  (6) Alex de Minaur (Avs)              4110

  7.  (8) Novak Đoković (Srb)               3760

  8.  (7) Taylor Fritz (ZDA)                3715

  9.  (9) Daniil Medvedjev (Rus)            3580

 10. (10) Flavio Cobolli (Ita)              3460

...

435. (436) Bor Artnak (Slo)                 109

565. (553) Filip Jeff Planinšek (Slo)        71

939. (939) Žiga Šeško (Slo)                  22

...

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