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Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
9.10

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Veronika Erjavec Kaja Juvan Polona Hercog Lestvica ATP

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 9.10

1 ura, 23 minut

Lestvica WTA

Pred Wimbledonom še naprej Sabalenka pred Ribakino

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Arina Sabalenka | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Na posodobljeni teniški lestvici WTA ni prišlo do sprememb na prvih osmih mestih. Vodilna je še naprej Belorusinja Arina Sabalenka pred Kazahstanko Jeleno Ribakino. Edina sprememba v deseterici je skok na deveto mesto Čehinje Karoline Muchove, ki je po novem deveta igralka sveta. Najboljša Slovenka je Veronika Erjavec na 89. mestu.

Šestindvajsetletna Veronika Erjavec, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom pridobila dve mesti, bo v Wimbledonu igrala v glavnem delu žreba. V torek jo čaka obračun s Francozinjo Leolio Jeanjean. Zaigrala bo tudi med dvojicami.

Ostale Slovenke so malce pridobile. Kaja Juvan je morala po bolezni predati nastope v kvalifikacijah za Wimbledon, vseeno pa je napredovala s 130. na 127. mesto.

V kvalifikacijah sta bili neuspešni Tamara Zidanšek in Polona Hercog. Obe sta na lestvici pridobili po eno mesto, Zidanšek je 131., Hercog pa 224. igralka sveta.

V deseterici je prišlo do ene spremembe. Po osvojenem naslovu v Bad Homburgu je z 11. na deveto napredovala Karolina Muchova. Za mesto je zdrsnila Kanadčanka Victoria Mboko, po novem je deseta.

Na Wimbledonu je odprt tudi boj za prvo mesto na lestvici. Čeprav ima na uradni lestvici Sabalenka 947 točk naskoka pred Ribakino, je po črtanju rezultatov z lanskega turnirja na sveti travi razlika med njima virtualno le 297 točk.

Ostale tekmovalke možnosti za preboj na prvo mesto po Wimbledonu nimajo.

Lestvica WTA (29. junij):

  1. (1) Arina Sabalenka (Bel)            9090

  2. (2) Jelena Ribakina (Kaz)            8143

  3. (3) Iga Swiatek (Pol)                6409

  4. (4) Jessica Pegula (ZDA)             5881

  5. (5) Mira Andrejeva (Rus)             5653

  6. (6) Amanda Anisimova (ZDA)           5523

  7. (7) Coco Gauff (ZDA)                 4879

  8. (8) Elina Svitolina (Ukr)            4471

  9. (11) Karolina Muchova (Češ)          3878

 10. (9) Victoria Mboko (Kan)             3670

...

 89. (87) Veronika Erjavec (Slo)           841

127. (130) Kaja Juvan (Slo)                590

131. (132) Tamara Zidanšek (Slo)           579

224. (225) Polona Hercog (Slo)             333

...

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