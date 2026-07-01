Osaka spet navdušila, Arina Sabalenka se je namučila z Američanko

V ženskem delu turnirja bo največ zanimanja za dvoboj na osrednjem igrišču, kjer se bosta pomerili branilka naslova Barbora Krejčikova in letošnja zmagovalka Roland Garrosa Mira Andrejeva. Japonska zvezdnica Naomi Osaka je spet navdušila z unikatno opravo, nato pa zanesljivo opravila še s svojo tekmico Anastazijo Gasanovo. Prva nosilka, Belorusinja Arina Sabalenka, se je po hudem boju prebila v tretji krog.

Gre za dvoboj dveh igralk, ki sta znani po izjemno premišljeni taktiki in bi lahko danes prikazali vrhunski tenis, morda enega najbolj zanimivih dvobojev tega turnirja. Komaj 19-letna Andrejeva je po zmagi na OP Francije ena glavnih favoritinj tudi v Londonu. Do morebitne nove zmage ji pomaga nekdanja zmagovalka Wimbledona Conchita Martinez, s katero sta se precej dobro ujeli.

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Belorusinja Arina Sabalenka se je po zmagi proti Američanki McCartney Kessler s 6:1 in 7:6 (9) uvrstila v tretji krog. Prvo igralko na lestvici WTA in prvo nosilko na najbolj znanem teniškem turnirju na svetu v tretjem krogu čaka Latvijka Jelena Ostapenko, ki je bila boljša od Hrvatice Antonie Ružić s 6:2 in 6:0.

"Šlo je za pravo teniško bitko. Zelo sem vesela, da sem v drugem nizu ostala zbrana in si priborila podaljšano igro. McCartney Kessler me je pošteno namučila, zato sem še toliko bolj zadovoljna, da sem uspešno prestala izziv," je po drugi letošnji zmagi na sveti teniški travi dejala Sabalenka, štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam - po dvakrat je slavila v Melbournu in New Yorku. Belorusinja se je doslej v Wimbledonu najdlje prebila do polfinala v letih 2021, 2023 in 2025.

Na delu bo tudi Coco Gauff, ki bo igrala proti Argentinki Solani Sierri.

V središču zanimanja je tudi Naomi Osaka, ki nase opozarja s svojimi posebnimi opravami. Tudi danes ob prihodu na igrišče ni razočarala, nato pa nadvse suvereno odpravila še kvalifikantko Anastazijo Gasanovo.

Wimbledon, grand slam (74,53 milijona evrov): 2. krog:

Arina Sabalenka (Blr/1) - McCartney Kessler (ZDA) 6:1, 7:6 (9);

Jelena Ostapenko (Lat) - Antonia Ružić (Hrv) 6:2, 6:0;

Daria Kasatkina (Avs) - Janice Tjen (Ind) 6:7 (5), 6:1, 6:4;

Naomi Osaka (Jap/14) - Anastazija Gasanova (Rus) 6:3, 6:2;

Karolina Muchova (Češ/10) - Zhang Shuai (Kit) 6:3, 6:2;

Mananchaya Sawangkaew (Taj) - Alycia Parks (ZDA) 7:5, 6:0;

Claire Liu (ZDA) - Zeynep Sönmez (Tur) 7:5, 6:3. Zanimivi dvoboji:

Barbora Krejčikova (Češ) - Mira Andrejeva (5)

Solana Sierra (Arg) - Coco Gauff (ZDA, 7)

Jessica Pegula (ZDA, 4) - Sara Sorribes Tormo (Špa)

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