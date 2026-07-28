Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Torek,
28. 7. 2026,
19.22

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
živali divje živali gozd Kočevje Kočevski gozd Kočevsko kamera vročina poletje ohladitev kopel gozdna kopel medved Slovenija

Torek, 28. 7. 2026, 19.22

59 minut

Kamera posnela skrivno zbirališče živali v gozdu #video

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
medved, gozdna luža, kočevsko | Kamera je posnela, kako vroče dni preživljajo gozdne živali. | Foto Youtube/Kočevsko

Kamera je posnela, kako vroče dni preživljajo gozdne živali.

Foto: Youtube/Kočevsko

Slovenija se pripravlja na nov, skupno že tretji poletni vročinski val, ki bo naše kraje zajel že danes. Kako pa se v vročini, ko temperatura zraka preseže tudi 35 stopinj Celzija, ohladijo divje živali? V kočevskem gozdu obstaja lokacija, ki jo očitno poznajo vsi gozdni prebivalci, so ob posnetku stacionarne kamere zapisali v Zavodu Kočevsko.

V Zavodu Kočevsko so delili nov posnetek dogajanja v kočevskem gozdu, ki prikazuje, kako se gozdne živali v vročih dneh hladijo v eni izmed gozdnih kopeli. Zapisali so, da v kočevskem gozdu obstaja lokacija, ki jo očitno poznajo vsi gozdni prebivalci. "Skrita gozdna kaluža ima nešteto zgodb," so dodali ob dnevnih in nočnih posnetkih stacionarne kamere.

S posnetka je lepo razvidno, kako se obseg gozdne kaluže spreminja glede na to, koliko padavin pade v določenem obdobju leta. V nekaterih delih leta je kaluža celo popolnoma izsušena, v bolj namočenem času pa se lahko v njej osvežijo in napojijo tudi večje gozdne živali.

Kamera je tako ujela medvede (od najmanjših do največjih) ter tudi jelena in košute. "Medvedi se ustavijo za požirek vode, osvežilno kopel ali pa le mirno nadaljujejo svojo pot. Jelenjad se za trenutek ustavi in previdno opazuje okolico," so med drugim ob posnetku, ki nam odkriva zaklade in ponuja vpogled v neokrnjen gozd, še zapisali v zavodu.

divja mačka, žival
Novice V naravi posnel redko videnega prebivalca naših gozdov #video
Sredozemska medvedjica
Novice V okolici Pašmana opazili eno najredkejših živali na svetu
medved, rjavi medved, ursus ursus
Novice Nenavadno vedenje medveda na Primorskem: lovci imajo odgovor #video
Tigrčki, tiger, tigrov mladič
Novice Iz živalskega vrta delili nov posnetek tigrčkov in jasno sporočilo obiskovalcem #video
delfin, Maslenica, plavanje
Novice Igra z delfinom, ki pa je lahko tudi zelo nevarna #video
živali, kočevsko, gozd ohladitev
Novice V mestih vlada peklenska vročina, kaj pa se dogaja v osrčju gozdov? Kamera razkrila zanimivosti. #video
živali divje živali gozd Kočevje Kočevski gozd Kočevsko kamera vročina poletje ohladitev kopel gozdna kopel medved Slovenija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.