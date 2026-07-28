Kamera posnela skrivno zbirališče živali v gozdu #video

Slovenija se pripravlja na nov, skupno že tretji poletni vročinski val, ki bo naše kraje zajel že danes. Kako pa se v vročini, ko temperatura zraka preseže tudi 35 stopinj Celzija, ohladijo divje živali? V kočevskem gozdu obstaja lokacija, ki jo očitno poznajo vsi gozdni prebivalci, so ob posnetku stacionarne kamere zapisali v Zavodu Kočevsko.

V Zavodu Kočevsko so delili nov posnetek dogajanja v kočevskem gozdu, ki prikazuje, kako se gozdne živali v vročih dneh hladijo v eni izmed gozdnih kopeli. Zapisali so, da v kočevskem gozdu obstaja lokacija, ki jo očitno poznajo vsi gozdni prebivalci. "Skrita gozdna kaluža ima nešteto zgodb," so dodali ob dnevnih in nočnih posnetkih stacionarne kamere.

S posnetka je lepo razvidno, kako se obseg gozdne kaluže spreminja glede na to, koliko padavin pade v določenem obdobju leta. V nekaterih delih leta je kaluža celo popolnoma izsušena, v bolj namočenem času pa se lahko v njej osvežijo in napojijo tudi večje gozdne živali.

Kamera je tako ujela medvede (od najmanjših do največjih) ter tudi jelena in košute. "Medvedi se ustavijo za požirek vode, osvežilno kopel ali pa le mirno nadaljujejo svojo pot. Jelenjad se za trenutek ustavi in previdno opazuje okolico," so med drugim ob posnetku, ki nam odkriva zaklade in ponuja vpogled v neokrnjen gozd, še zapisali v zavodu.