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Avtor:
STA

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
11.41

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Lestvica WTA Arina Sabalenka tenis Tamara Zidanšek Veronika Erjavec

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 11.41

50 minut

Lestvica WTA, 20. julij

Veronika Erjavec zaključuje najboljšo stoterico

Avtor:
STA

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Veronika Erjavec | Veronika Erjavec je stota igralka sveta. | Foto Aleš Fevžer

Veronika Erjavec je stota igralka sveta.

Foto: Aleš Fevžer

Belorusinja Arina Sabalenka je še naprej vodilna na teniški lestvici WTA. Pred Kazahstanko Jeleno Ribakino ima dobrih 400 točk naskoka. Celotna deseterica je teden dni po koncu Wimbledona ostala nespremenjena. Med najboljših sto se je vrnila najboljša Slovenka Veronika Erjavec, ki je po nastopu v polfinalu turnirja nižje ravni WTA 125 v Kitzbühlu pridobila pet mest in je stota igralka sveta.

Ta teden bo 26-letna Idrijčanka igrala na turnirju WTA 250 v Hamburgu, v prvem krogu pa jo v torek čaka Španka Leyre Romero Gormaz. V Hamburgu je v prvem krogu kvalifikacij izpadla Dalila Jakupović.

Od Slovenk je na lestvici med najboljšimi 300 igralkami najbolj napredovala Tamara Zidanšek. Pridobila je 14 mest in je 134. igralka sveta, potem ko je na turnirju v Iasiju igrala v polfinalu in po silovitem obračunu izgubila proti Španki Pauli Badosa.

Konjičanka bo ta teden po prijavah sodeč igrala v Palermu na turnirju nižje ravni WTA 125.

Med 300 najboljšimi igralkami sta od Slovenk še Kaja Juvan, ki je izgubila 24 mest in je zdaj 164., ter Polona Hercog. Mariborčanka je po nastopu v osmini finala v Kitzbühlu 219. na lestvici WTA, potem ko je pridobila devet mest.

Lestvica WTA (20. julij):

  1.  (1) Arina Sabalenka (Bel)            8550 točk
  2.  (2) Jelena Ribakina (Kaz)            8143
  3.  (3) Jessica Pegula (ZDA)             6301
  4.  (4) Coco Gauff (ZDA)                 5649
  5.  (5) Mira Andrejeva (Rus)             5293
  6.  (6) Karolina Muchova (Češ)           5168
  7.  (7) Linda Noskova (Češ)              5119
  8.  (8) Iga Swiatek (Pol)                4539
  9.  (9) Amanda Anisimova (ZDA)           4353
 10. (10) Elina Svitolina (Ukr)            4351
...
100.(105) Veronika Erjavec (Slo)            775
134.(148) Tamara Zidanšek (Slo)             574
164.(140) Kaja Juvan (Slo)                  454
219.(228) Polona Hercog (Slo)               348
...

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