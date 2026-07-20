Veronika Erjavec zaključuje najboljšo stoterico

Belorusinja Arina Sabalenka je še naprej vodilna na teniški lestvici WTA. Pred Kazahstanko Jeleno Ribakino ima dobrih 400 točk naskoka. Celotna deseterica je teden dni po koncu Wimbledona ostala nespremenjena. Med najboljših sto se je vrnila najboljša Slovenka Veronika Erjavec, ki je po nastopu v polfinalu turnirja nižje ravni WTA 125 v Kitzbühlu pridobila pet mest in je stota igralka sveta.

Ta teden bo 26-letna Idrijčanka igrala na turnirju WTA 250 v Hamburgu, v prvem krogu pa jo v torek čaka Španka Leyre Romero Gormaz. V Hamburgu je v prvem krogu kvalifikacij izpadla Dalila Jakupović.

Od Slovenk je na lestvici med najboljšimi 300 igralkami najbolj napredovala Tamara Zidanšek. Pridobila je 14 mest in je 134. igralka sveta, potem ko je na turnirju v Iasiju igrala v polfinalu in po silovitem obračunu izgubila proti Španki Pauli Badosa.

Konjičanka bo ta teden po prijavah sodeč igrala v Palermu na turnirju nižje ravni WTA 125.

Med 300 najboljšimi igralkami sta od Slovenk še Kaja Juvan, ki je izgubila 24 mest in je zdaj 164., ter Polona Hercog. Mariborčanka je po nastopu v osmini finala v Kitzbühlu 219. na lestvici WTA, potem ko je pridobila devet mest.