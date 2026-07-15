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Avtor:
STA

Sreda,
15. 7. 2026,
19.51

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Natisni članek
Tamara Zidanšek teniški globus WTA Anna Bondar

Sreda, 15. 7. 2026, 19.51

1 ura, 23 minut

Teniški globus, 15. julij

Velik uspeh Tamare Zidanšek. Prek sedme nosilke v četrtfinale!

Avtor:
STA

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Tamara Zidanšek | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v četrtfinale turnirja WTA 250 v Iasiju z nagradnim skladom slabih 250.000 evrov. V drugem krogu je bila po dobrih treh urah in pol igre boljša od sedemopostavljene igralke Anne Bondar z Madžarske s 7:6, 6:7 in 7:5.

Tamara Zidanšek
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Dvoboj med 73. igralko z lestvice WTA Anno Bondar in tretjo Slovenko na računalniški razpredelnici iz Slovenskih Konjic (148.) je bil izjemno izenačen, Tamara Zidanšek pa je podobno kot v prvem krogu zapravila kopico priložnosti za zmago.

V drugem nizu je vodila 4:1 in imela pri 5:4 zaključno žogo, v odločilnem tretjem pa je prva prišla do breaka in nove priložnosti za zmago, a jo je tudi tokrat zapravila pri 5:4. Šele v tretjem poskusu v dvanajsti igri je zadržala začetni udarec in se veselila zmage.

"Dvoboj je bil izjemno izenačen, saj imava podoben stil igre. Borili sva se za vsako točko in igrali zelo taktično. Vztrajala sem pri svojem sistemu in na koncu se je srečno izteklo," je po partiji povedala 28-letna Slovenka.

Zidanšek, ki je prvič po poškodbi gležnja na tekmovanju BJK v Portorožu v začetku aprila povezala dve zmagi na turnirjih WTA, se bo v četrtfinalu pomerila z zmagovalko dvoboja med drugo nosilko Hrvatico Petro Marčinko (45.) in Elino Avanesjan iz Armenije (224.).

Zidanšek je v prvem krogu turnirja na vzhodu Romunije premagala Kolumbijko Emilano Arango s 5:7, 6:2 in 6:3.

Iasi, WTA 250 (247.911 evrov):

2. krog:
Tamara Zidanšek - Anna Bondar (Mad/7) 7:6 (5), 6:7 (5), 7:5;
Julija Putinceva (Kaz/9) - Alina Charajeva (Arm) 6:3, 6:3.

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