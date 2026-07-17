Petek, 17. 7. 2026, 19.22
17 minut
Teniški globus, 17. julij
Izločil prvega nosilca, nato izpadel proti njegovemu rojaku
Na teniškem turnirju v Gstaadu je Quentin Halys najprej v petek v 2. krogu izločil prvopostavljenega Kazahstanca Aleksandra Bublika, nato pa še isti dan v četrtfinalu po dveh nizih izpadel proti njegovemu rojaku in soimenjaku Aleksandru Ševčenku. V četrtfinalu sta izpadla tudi drugi in tretji nosilec turnirja.
Bastad, ATP 250, (612.620 evrov):
- četrtfinale:
Daniel Vallejo (Par) - Stefano Travaglia (Ita) 7:6 (5), 6:2;
Luciano Darderi (Ita/2) - Nuno Borges (Por/5) 7:6 (9), 6:4;
Andrej Rubljov (Rus/1) - Sebastian Baez (Arg/8) 6:1, 6:2;
Alejandro Tabilo (Čil/3) - Thiago Tirante (Arg/7) brez boja;
Gstaad, ATP 250 (612.620 evrov):
- 2. krog:
Aleksander Ševčenko (Kaz) - Dominic Stricker (Švi) 7:6 (5), 6:2;
Quentin Halys (Fra) - Aleksander Bublik (Kaz/1) 6:7 (4), 6:4, 7:6 (5);
- četrtfinale:
Raphael Collignon (Bel/7) - Valentin Vacherot (Mon/3) 7:6 (7), 4:6, 7:5;
Juan Manuel Cerundolo (Arg/6) - Casper Ruud (Nor/2) 3:6, 7:5, 6:2;
Aleksander Ševčenko (Kaz) - Quentin Halys (Fra) 7:6 (5), 6:3;
Iasi, WTA 250 (247.911 evrov):
- četrtfinale:
Majar Šerif (Egi) - Julija Putinceva (Kaz/9) 6:2, 3:6, 7:6 (5);
Oleksandra Olijnikova (Ukr/3) - Clara Burel (Fra) 6:4, 7:5;
Atene, WTA 250 (247.911 evrov):
- četrtfinale:
Barbora Krejčikova (Češ/3) - Qinwen Zheng (Kit) 6:4, 6:4;
Alina Kornejeva (Rus) - Tereza Valentova (Češ/7) 7:5, 6:3.