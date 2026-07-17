Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Petek,
17. 7. 2026,
19.22

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus Gstaad Aleksander Bublik Quentin Halys Aleksander Ševčenko

Petek, 17. 7. 2026, 19.22

17 minut

Teniški globus, 17. julij

Izločil prvega nosilca, nato izpadel proti njegovemu rojaku

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Quentin Halys | Quentin Halys je imel pester petek na turnirju v Gstaadu. | Foto Reuters

Quentin Halys je imel pester petek na turnirju v Gstaadu.

Foto: Reuters

Na teniškem turnirju v Gstaadu je Quentin Halys najprej v petek v 2. krogu izločil prvopostavljenega Kazahstanca Aleksandra Bublika, nato pa še isti dan v četrtfinalu po dveh nizih izpadel proti njegovemu rojaku in soimenjaku Aleksandru Ševčenku. V četrtfinalu sta izpadla tudi drugi in tretji nosilec turnirja.

Casper Ruud
Sportal Casper Ruud se je moral precej potruditi

Bastad, ATP 250, (612.620 evrov):

- četrtfinale:
Daniel Vallejo (Par) - Stefano Travaglia (Ita) 7:6 (5), 6:2;
Luciano Darderi (Ita/2) - Nuno Borges (Por/5) 7:6 (9), 6:4;
Andrej Rubljov (Rus/1) - Sebastian Baez (Arg/8) 6:1, 6:2;
Alejandro Tabilo (Čil/3) - Thiago Tirante (Arg/7) brez boja;

Gstaad, ATP 250 (612.620 evrov):

- 2. krog:
Aleksander Ševčenko (Kaz) - Dominic Stricker (Švi) 7:6 (5), 6:2;
Quentin Halys (Fra) - Aleksander Bublik (Kaz/1) 6:7 (4), 6:4, 7:6 (5);

- četrtfinale:
Raphael Collignon (Bel/7) - Valentin Vacherot (Mon/3) 7:6 (7), 4:6, 7:5;
Juan Manuel Cerundolo (Arg/6) - Casper Ruud (Nor/2) 3:6, 7:5, 6:2;
Aleksander Ševčenko (Kaz) - Quentin Halys (Fra) 7:6 (5), 6:3;

Iasi, WTA 250 (247.911 evrov):

- četrtfinale:
Majar Šerif (Egi) - Julija Putinceva (Kaz/9) 6:2, 3:6, 7:6 (5);
Oleksandra Olijnikova (Ukr/3) - Clara Burel (Fra) 6:4, 7:5;

Atene, WTA 250 (247.911 evrov):

- četrtfinale:
Barbora Krejčikova (Češ/3) - Qinwen Zheng (Kit) 6:4, 6:4;
Alina Kornejeva (Rus) - Tereza Valentova (Češ/7) 7:5, 6:3.

Tamara Zidanšek
Sportal Velik uspeh Tamare Zidanšek. Prek sedme nosilke v četrtfinale!
Tamara Zidanšek
Sportal Zidanšek z zmago začela turnir v Romuniji, Merida Aguilar v Umagu premočan za Žigo Šeška
 
teniški globus Gstaad Aleksander Bublik Quentin Halys Aleksander Ševčenko
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.