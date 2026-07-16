Casper Ruud se je moral precej potruditi

Casper Ruud se je na turnirju ATP v Gstaadu pošteno namučil za preboj v četrtfinale. Norvežan, drugi nosilec turnirja, je proti Portugalcu Jaimeju Farii zaostajal, nato pa dvoboj obrnil v svojo korist in zmagal s 6:7 (1), 6:4, 6:2.

Po dvoboju je priznal, da je moral za zmago "zelo trdo garati". Ruud je po izgubljenem prvem nizu dvignil raven svoje igre, v odločilnih trenutkih drugega niza prišel do ključnega odvzema servisa, v tretjem pa povsem prevladoval. To je bila njegova prva zmaga po letošnjem turnirju na Roland Garrosu.

* Umag, ATP 250 (612.620 evrov):

- četrtfinale:

Daniel Merida (Špa) - Titouan Droguet (Fra) 6:1, 6:3; * Bastad, ATP 250, (612.620 evrov):

- 2. krog:

Thiago Tirante (Arg/7) - Nikoloz Basilašvili (Gru) 7:5, 3:6, 6:4;

Andrej Rubljov (Rus/1) - Andrea Pellegrino (Ita) 7:6 (3), 6:7 (7), 6:3; * Gstaad, ATP 250 (612.620 evrov):

- 2. krog:

Juan Manuel Cerundolo (Arg/6) - Miomir Kecmanović (Srb) 3:6, 6:3, 7:5;

Casper Ruud (Nor/2) - Jaime Faria (Por) 6:7 (1), 6:4, 6:2;

Stefanos Cicipas (Grč) - Jerome Kym (Švi) 6:4, 6:7 (2), 7:6 (5); * Iasi, WTA 250 (247.911 evrov):

- 2. krog.

Majar Šerif (Egi) - Kaitlin Quevedo (Špa) 6:3, 7:6 (2);

Oleksandra Olijnikova (Ukr/3) - Elena Pridankina (Rus) 6:1, 6:2; * Atene, WTA 250 (247.911 evrov):

- 2. krog:

Alina Kornejeva (Rus) - Ann Li (ZDA/2) 6:2, 6:2;

Tereza Valentova (Češ/7) - Aliaksandra Sasnovič (Blr) 6:3, 6:2.

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