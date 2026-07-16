Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Četrtek,
16. 7. 2026,
20.15

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus Casper Ruud

Četrtek, 16. 7. 2026, 20.15

12 minut

Teniški globus, 16. julij

Casper Ruud se je moral precej potruditi

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Casper Ruud | Foto Reuters

Foto: Reuters

Casper Ruud se je na turnirju ATP v Gstaadu pošteno namučil za preboj v četrtfinale. Norvežan, drugi nosilec turnirja, je proti Portugalcu Jaimeju Farii zaostajal, nato pa dvoboj obrnil v svojo korist in zmagal s 6:7 (1), 6:4, 6:2.

Po dvoboju je priznal, da je moral za zmago "zelo trdo garati". Ruud je po izgubljenem prvem nizu dvignil raven svoje igre, v odločilnih trenutkih drugega niza prišel do ključnega odvzema servisa, v tretjem pa povsem prevladoval. To je bila njegova prva zmaga po letošnjem turnirju na Roland Garrosu.

* Umag, ATP 250 (612.620 evrov):
- četrtfinale:
Daniel Merida (Špa) - Titouan Droguet (Fra) 6:1, 6:3;

* Bastad, ATP 250, (612.620 evrov):
- 2. krog:
Thiago Tirante (Arg/7) - Nikoloz Basilašvili (Gru) 7:5, 3:6, 6:4;
Andrej Rubljov (Rus/1) - Andrea Pellegrino (Ita) 7:6 (3), 6:7 (7), 6:3;

* Gstaad, ATP 250 (612.620 evrov):
- 2. krog:
Juan Manuel Cerundolo (Arg/6) - Miomir Kecmanović (Srb) 3:6, 6:3, 7:5;
Casper Ruud (Nor/2) - Jaime Faria (Por) 6:7 (1), 6:4, 6:2;
Stefanos Cicipas (Grč) - Jerome Kym (Švi) 6:4, 6:7 (2), 7:6 (5);

* Iasi, WTA 250 (247.911 evrov):
- 2. krog.
Majar Šerif (Egi) - Kaitlin Quevedo (Špa) 6:3, 7:6 (2);
Oleksandra Olijnikova (Ukr/3) - Elena Pridankina (Rus) 6:1, 6:2;

* Atene, WTA 250 (247.911 evrov):
- 2. krog:
Alina Kornejeva (Rus) - Ann Li (ZDA/2) 6:2, 6:2;
Tereza Valentova (Češ/7) - Aliaksandra Sasnovič (Blr) 6:3, 6:2.

Preberite še:

Tamara Zidanšek
Sportal Velik uspeh Tamare Zidanšek. Prek sedme nosilke v četrtfinale!
Tamara Zidanšek
Sportal Zidanšek z zmago začela turnir v Romuniji, Merida Aguilar v Umagu premočan za Žigo Šeška
Jannik Sinner
Sportal Sinner in Zverev na počitnice, sezona se nadaljuje z manjšimi turnirji
 
teniški globus Casper Ruud
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.