Na vrhu lestvice WTA brez sprememb, Veronika Erjavec ostaja med prvih 100

Belorusinja Arina Sabalenka ostaja vodilna na teniški lestvici WTA in je še povečala prednost pred Kazahstanko Jeleno Ribakino. Ta zdaj na drugem mestu zaostaja za skoraj 500 točk. Nespremenjena je ta teden ostala celotna prva deseterica, prav tako v prvi stoterici ostaja najboljša Slovenka Veronika Erjavec.

Erjavec, ki se je med najboljših sto vrnila prejšnji teden, je na lestvici najboljših igralk sveta tudi ta teden uvrščena na 100. mesto.

Preostale Slovenke na lestvici so medtem poslabšale svojo uvrstitev. Tamara Zidanšek je zdrsnila za osem mest na 142. mesto, Kaja Juvan za pet mest na 169. mesto, Polona Hercog za dve mesti na 221. mesto, Dalila Jakupović pa je s 352. zdrsnila na 353. mesto.

* Lestvica WTA (27. julij):

1. (1) Arina Sabalenka (Bel) 8550 točk

2. (2) Jelena Ribakina (Kaz) 8056

3. (3) Jessica Pegula (ZDA) 6300

4. (4) Coco Gauff (ZDA) 5649

5. (5) Mira Andrejeva (Rus) 5293

6. (6) Karolina Muchova (Češ) 5168

7. (7) Linda Noskova (Češ) 5016

8. (8) Iga Swiatek (Pol) 4539

9. (9) Amanda Anisimova (ZDA) 4353

10. (10) Elina Svitolina (Ukr) 4351

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100.(100) Veronika Erjavec (Slo) 775

142.(134) Tamara Zidanšek (Slo) 548

169.(164) Kaja Juvan (Slo) 454

221.(219) Polona Hercog (Slo) 348

353.(352) Dalila Jakupović (Slo) 183

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