Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
11.51

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Veronika Erjavec Tamara Zidanšek Kaja Juvan Arina Sabalenka

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 11.51

1 ura, 32 minut

Lestvica WTA, 27. julij

Na vrhu lestvice WTA brez sprememb, Veronika Erjavec ostaja med prvih 100

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Arina Sabalenka | Arina Sabalenka | Foto Reuters

Arina Sabalenka

Foto: Reuters

Belorusinja Arina Sabalenka ostaja vodilna na teniški lestvici WTA in je še povečala prednost pred Kazahstanko Jeleno Ribakino. Ta zdaj na drugem mestu zaostaja za skoraj 500 točk. Nespremenjena je ta teden ostala celotna prva deseterica, prav tako v prvi stoterici ostaja najboljša Slovenka Veronika Erjavec.

Erjavec, ki se je med najboljših sto vrnila prejšnji teden, je na lestvici najboljših igralk sveta tudi ta teden uvrščena na 100. mesto.

Preostale Slovenke na lestvici so medtem poslabšale svojo uvrstitev. Tamara Zidanšek je zdrsnila za osem mest na 142. mesto, Kaja Juvan za pet mest na 169. mesto, Polona Hercog za dve mesti na 221. mesto, Dalila Jakupović pa je s 352. zdrsnila na 353. mesto.

* Lestvica WTA (27. julij):
  1.  (1) Arina Sabalenka (Bel)            8550 točk
  2.  (2) Jelena Ribakina (Kaz)            8056
  3.  (3) Jessica Pegula (ZDA)             6300
  4.  (4) Coco Gauff (ZDA)                 5649
  5.  (5) Mira Andrejeva (Rus)             5293
  6.  (6) Karolina Muchova (Češ)           5168
  7.  (7) Linda Noskova (Češ)              5016
  8.  (8) Iga Swiatek (Pol)                4539
  9.  (9) Amanda Anisimova (ZDA)           4353
 10. (10) Elina Svitolina (Ukr)            4351
...
100.(100) Veronika Erjavec (Slo)            775
142.(134) Tamara Zidanšek (Slo)             548
169.(164) Kaja Juvan (Slo)                  454
221.(219) Polona Hercog (Slo)               348
353.(352) Dalila Jakupović (Slo)            183
...

Preberite še:

 
Tamara Zidanšek
Sportal Tamara Zidanšek do zmage v Palermu, Nika Radišić in Dalila Jakupović finalistki v Hamburgu
Veronika Erjavec
Sportal Hiter konec za najboljšo Slovenko
Veronika Erjavec
Sportal Veronika Erjavec zaključuje najboljšo stoterico
Veronika Erjavec Tamara Zidanšek Kaja Juvan Arina Sabalenka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.