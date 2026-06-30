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Avtor:
B. B.

Torek,
30. 6. 2026,
10.44

Osveženo pred

33 minut

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Natisni članek
Wimbledon Novak Đoković

Torek, 30. 6. 2026, 10.44

33 minut

Novak Đoković opozarja

Kaj se je dogajalo na tribunah? Vmešal se je tudi Đoković. #video

Avtor:
B. B.

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Novak Đoković | Novak Đoković je bil tudi tokrat iskren. | Foto Guliverimage

Novak Đoković je bil tudi tokrat iskren.

Foto: Guliverimage

"Hočem vabilo na poroko," je med dvobojem v Wimbledonu pripomnil Novak Đoković, potem ko sta se dva zaljubljenca zaročila pred vsemi zbranimi na osrednjem igrišču All England Cluba. Nole pa je tudi iskreno povedal, kaj si misli o današnjem tenisu.

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Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, se je v ponedeljek uspešno prebil v drugi krog turnirja. Njegov preboj pa je bil vse prej kot lahek, saj se je moral proti Kitajcu Wu Yibingu kar precej potruditi, da je napredoval v drugi krog.

Bo dobil vabilo in prišel na poroko?

Po prvem nizu, ki ga je dobil Đoković, je prišlo do nepričakovanega trenutka – zaroke. Moški je namreč pred vsemi zbranimi na osrednjem igrišču zaprosil svojo izbranko. Tega lepega trenutka pa ni spregledal niti 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Ta jima je na daljavo čestital. Ko se je že pripravljal na nadaljevanje igre, se je obrnil k zaročencema in jima zaklical: "Hočem vabilo na poroko."

Videti je bilo, da sta se oba še kako strinjala z idejo srbskega zvezdnika. Bolj pa se postavlja vprašanje, ali bi imel Nole dejansko čas, da bi se odzval na njuno vabilo.

"Vesel sem, da sem ostal zbran." | Foto: Guliverimage "Vesel sem, da sem ostal zbran." Foto: Guliverimage Pričakoval je lažji dvoboj

Beograjčan je po dvoboju priznal, da je pričakoval lažji dvoboj in da bo lažje preskočil kitajsko oviro. "Opravil sem videoanalizo. Ni imel veliko zmag, izgubljal je tudi na challengerjih. Po prvem nizu sem mislil, da lahko zmagam v treh nizih, a je nato dvignil raven svoje igre. Na koncu bi se dvoboj verjetno lahko zavlekel tudi v peti niz. Vesel sem, da sem ostal zbran," je bil iskren Đoković, ki ima v drugem krogu veliko bolj zanimivega nasprotnika. To bo Grk Stefanos Tsitsipas, ki v zadnjem času ne igra svojega najboljšega tenisa.

Kdo ima največjo korist?

Pravzaprav tokrat ni bilo veliko govora o samem dvoboju, ampak tudi o stanju v profesionalnem tenisu. Že kar nekaj časa poslušamo pritožbe igralcev, da je urnik prenatrpan, v zadnjem obdobju pa smo bili lahko tudi priča protestom zaradi premajhnega deleža denarne pogače za igralce.

"Ne igram več niti približno toliko kot nekoč, zato imam ta privilegij, da nisem izpostavljen tako napornemu tekmovalnemu koledarju kot drugi igralci. Velika sprememba je bila, da so turnirji serije masters postali dvotedenski. Temu sem vedno nasprotoval. S komercialnega vidika to prinaša dodatno vrednost, ampak komu? Predvsem lastnikom turnirjev. Igralci bi morali razumeti ozadje tega tridesetletnega dogovora in spoznati, da jim v resnici ne koristi toliko, kot mislijo."

Novak Đoković je za spremembe. | Foto: Guliverimage Novak Đoković je za spremembe. Foto: Guliverimage

"V ozadju se dogaja veliko stvari"

Đoković meni, da tenis potrebuje "reset" in da tako turneja ATP kot tudi WTA ne delujeta dobro. Razkril je, da se v ozadju dogaja veliko stvari, ampak da bosta morali obe turneji (ATP in WTA) dobro premisliti o spremembah koledarja in pravil.

"Žal je trenutno veliko več konfliktov kot enotnosti, zato dvomim, da se bo to zgodilo. Sem za spremembe. Tenis moramo približati mlajšim generacijam. Povprečna starost teniškega navijača je 61 let. Mladi ne bodo vsak dan sedeli pet ur in spremljali dvobojev. Razmisliti moramo, kako jih pritegniti. Morda potrebujemo krajše dvoboje, nekaj bolj dinamičnega, saj je vse skupaj zdaj preprosto predolgo."

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