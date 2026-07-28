Zunanje ministrstvo: V primeru Fajonove smo opravili svojo dolžnost

Z vložitvijo naznanitve suma storitve kaznivega dejanja zaradi suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic zoper nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in nekdanjo generalno sekretarko Barbaro Žvokelj je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) opravilo svojo dolžnost, so danes pojasnili na ministrstvu.

Zunanje ministrstvo je 24. julija na specializirano državno tožilstvo vložilo naznanitev suma kaznivega dejanja, in sicer po opravljeni notranji preveritvi postopkov, izvedeni pravni analizi, pridobitvi mnenja zakonodajno-pravne službe in po pregledu uradne dokumentacije v zvezi s kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Dodali so, da so ravnali v dobri veri in z namenom zagotavljanja, da vsi postopki, ki potekajo na ministrstvu, tečejo "v skladu z veljavno zakonodajo, podzakonskimi akti ter internimi pravili in načeli ministrstva". "Ko gre za diplomacijo, ki predstavlja Slovenijo v svetu, je zakonitost edino merilo," so še zapisali na MZEZ.

"Nadaljnja presoja utemeljenosti suma in morebitni nadaljnji postopki so v pristojnosti organov pregona in pravosodnih organov, ki bodo zadevo obravnavali v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili," so še dodali na zunanjem ministrstvu, ki ga vodi Tone Kajzer.

Kajzer: V postopku imenovanja so bile hude kršitve

Kajzer je prejšnji teden dejal, da ostaja sum, da so v postopku imenovanja Fajonove za kandidatko nastale hude kršitve, zaradi česar so sprožili ustrezne postopke. Spomnil je, da so na ministrstvu ugotovili, da pobuda za imenovanje njegove predhodnice ni bila podana v vladi Roberta Goloba, ki je opravljala tekoče posle, ampak z generalno sekretarko MZEZ, ki je bila neposredno podrejena Fajonovi.

Nekdanja ministrica je prejšnji teden zagotovila, da je bila njena prijava na omenjeno delovno mesto izvedena na popolnoma enak način kot prejšnje prijave za primerljiva delovna mesta. Postopek je bil pregleden in pravilen, je vztrajala Fajonova.

Čeprav je bila Fajonova prva izbira visoke zunanjepolitične predstavnice EU Kaje Kallas za položaj posebne predstavnice EU za Sahel, je Kallasova predlog na koncu umaknila. Za ta položaj so nato članice EU potrdile dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen.

Na novinarski konferenci Evropske komisije v Bruslju je bilo danes ponovno izpostavljeno vprašanje o domnevni nezakonitosti kandidature Tanje Fajon za mesto posebne predstavnice EU za Sahel in intervenciji nove slovenske vlade. Predstavnik komisije Anouar el Anouni je v odgovoru na novinarsko vprašanje zgolj znova pojasnil potek postopka in dejal, da so vsi posebni predstavniki EU imenovani v skladu z ustreznimi postopki, kar po njegovih besedah velja tudi za Markussenovo. Primera Fajonove pa ni dodatno komentiral.