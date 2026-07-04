Na teniškem turnirju v Wimbledonu so se v moški konkurenci nadaljevali dvoboji tretjega kroga. Grigor Dimitrov je po treh urah in pol igre v petih nizih izločil Mattea Berrettinija. Drugi nosilec Alexander Zverev je s 3:0 izločil Američana Marcosa Girona, finalist letošnjega Roland Garrosa Flavio Cobolli pa je po slabem začetku proti izkušenemu Karenu Hačanovu pripravil preobrat in za drugo zaporedno uvrstitev v osmino finala Wimbledona tekmeca strl po petih setih.

Pri moških sta v soboto uspešno svoji nalogi opravila tako petopostavljeni Avstralec Alex De Minaur, ki je v štirih nizih ugnal Američana Zacharyja Svajda, kot drugi nosilec in zmagovalec zadnjega grand slama v Parizu Nemec Alexander Zverev. S 6:2, 7:6 in 6:4 je bil boljši od Marcosa Girona iz ZDA, v osmini finala pa ga čaka Čeh Jiri Lehečka.

"Vedel sem, da je tekmec odličen na tej podlagi, tako da sem moral odigrati res 100-odstotno. Zadovoljen sem s svojo igro, sem samozavesten in bolj odločen. Zagotovo naslov iz Roland Garrosa pripomore v temu," je dejal Zverev.

Grigor Dimitrov Foto: Reuters Napredoval je tudi šesti nosilec Taylor Fritz. Američan je s 3:1 v nizih ugnal Italijana Lorenza Sonega. Po petih nizih se je v osmino finala uvrstil tudi Grigor Dimitrov. Bolgar je lani v solzah zapustil osrednje igrišče po poškodbi proti Italijanu Janniku Sinnerju, danes pa je prav tako čustveno pospremil zmago proti še enemu Italijanu Matteu Berrettiniju. Premagal ga je po dobrih treh urah in pol s 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.

Za preboj v četrtfinale se bo izkušeni Dimitrov pomeril z domačim presenečenjem Arthurjem Feryjem, ki je prav tako po petih dolgih nizih ugnal Belgijca Zizouja Bergsa.

Wimbledon (ATP), šesti dan, 3. krog:



Alex De Minaur (Avs/5) - Zachary Svajda (ZDA) 6:2, 5:7, 6:2, 6:4;

Flavio Cobolli (Ita/9) - Karen Hačanov (Rus/19) 0:6, 7:6 (4), 6:7 (5), 6:2, 6:2;

Grigor Dimitrov (Bol) - Matteo Berrettini (Ita) 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3;

Arthur Fery (VBr) - Zizou Bergs (Bel) 2:6, 7:5, 2:6, 7:6 (3), 7:6 (10:5);

Taylor Fritz (ZDA/6) - Lorenzo Sonego (Ita) 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (5);

Aleksander Bublik (Kaz/10) - Frances Tiafoe (ZDA/17) 4:6, 7:6 (5), 7:6 (11), 6:3;

Jiri Lehečka (Češ/13) - Jaume Munar (Špa) 6:4, 6:4, 4:6, 6:4;

Alexander Zverev (Nem/2) - Marcos Giron (ZDA) 6:2, 7:6 (4), 6:4;