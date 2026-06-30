To je ena najpogostejših težav na dopustu, ki si je nihče ne želi

Počitnice povezujemo s sproščenostjo, brezskrbnimi dnevi ob morju, raziskovanjem novih krajev in uživanjem v lokalni kulinariki. A čeprav večina ljudi pred odhodom skrbno preveri rezervacije, prometne razmere in vremensko napoved, na eno stvar pogosto pozabimo, in sicer na to, kako se bo na spremembe odzval naš prebavni sistem.

Že nekaj ur prebavnih težav lahko pokvari izlet, dan na plaži ali družinski dopust. Nenadna driska, napihnjenost, trebušni krči ali občutek nelagodja v trebuhu spadajo med najpogostejše zdravstvene nevšečnosti na potovanjih. Težave se lahko pojavijo tako na eksotičnih destinacijah kot tudi med dopustom v bližnjih evropskih državah, saj je za naš organizem že manjša sprememba okolja včasih dovolj velik izziv.

Dobra novica je, da lahko z nekaj preprostimi ukrepi tveganje za prebavne težave zmanjšamo in na dopust odidemo bolj pripravljeni.

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Zakaj so prebavne težave na dopustu tako pogoste?

Marsikdo je že doživel, da je doma brez težav jedel raznoliko hrano, na dopustu pa ga je po nekaj dneh začelo napenjati, zvijati v trebuhu ali pa ga je presenetila driska. Razlog ni nujno okužba. Na naš prebavni sistem lahko vpliva že kombinacija več dejavnikov, ki so na potovanjih zelo pogosti.

Med najpogostejšimi so:

sprememba prehrane in uživanje hrane, ki je doma običajno ne jemo,

neredni obroki in prenajedanje,

več mastne ali začinjene hrane,

drugačna voda in drugačni mikroorganizmi v okolju,

spremembe spalnega ritma,

stres pred potovanjem ali med njim.

Vse to lahko vpliva na ravnovesje črevesne mikrobiote, skupnosti mikroorganizmov, ki naseljujejo naše črevesje in imajo pomembno vlogo pri prebavi. Kadar se to ravnovesje poruši, strokovnjaki govorijo o disbiozi, ki jo pogosto spremljajo simptomi, kot so driska, napihnjenost, napenjanje, bolečine v trebuhu ali celo slabost.

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Med prebavnimi težavami na potovanjih ima ena celo svoje ime: potovalna driska.

Potovalna driska: težava, ki lahko pokvari tudi najlepši dopust

Če obstaja zdravstvena težava, ki jo ljudje najpogosteje povezujejo s potovanji, je to prav potovalna driska. Pojavi se lahko nenadoma in brez opozorila, ravno na dan izleta, med vožnjo ali sredi sproščenega dneva na plaži.

Najpogosteje jo povzročijo virusi ali bakterije, s katerimi pridemo v stik prek hrane, vode ali površin, ki se jih dotikamo. Tipični simptomi potovalne driske so:

pogostejše odvajanje blata,

trebušni krči,

napenjanje in napihnjenost,

slabost,

splošno slabo počutje.

Čeprav so težave v večini primerov prehodne, lahko močno vplivajo na kakovost dopusta. Namesto raziskovanja mesta, kopanja ali druženja z družino dan preživimo v hotelski sobi ali v iskanju najbližje lekarne.

Ali ste vedeli? Potovalna driska ni omejena le na oddaljene eksotične destinacije. Prebavne težave se lahko pojavijo tudi na potovanju v bližnje države ali celo med dopustom doma, saj so pogosto povezane s spremembami prehrane in življenjskega ritma, ne le z okužbami.

Kaj ne sme manjkati v poletni potovalni lekarni?

Ko pripravljamo kovček za dopust, običajno najprej pomislimo na zaščito pred soncem, zdravila proti bolečinam in za nižanje telesne temperature, obliže in sredstva proti pikom insektov. Veliko manj pozornosti pa namenimo prebavi, čeprav so prav prebavne težave med najpogostejšimi nevšečnostmi na potovanjih.

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Dobro pripravljena potovalna lekarna naj zato vsebuje tudi izdelke, ki lahko pomagajo pri obvladovanju prebavnih težav, če se pojavijo. Posebej pomembno je, da pri driski poskrbimo tudi za zadosten vnos tekočine in nadomeščanje izgubljenih soli, saj telo zaradi pogostejšega odvajanja hitro izgublja vodo in elektrolite.

Smiselno pa je razmišljati tudi o podpori črevesni mikrobioti, ki je med potovanjem pogosto izpostavljena številnim obremenitvam, od drugačne prehrane do spremembe ritma in novih vplivov iz okolja. Prav zato marsikdo med izdelke, ki jih vzame s seboj na dopust, uvrsti tudi probiotično zdravilo. Tako lahko v primeru prebavnih težav ukrepa hitro in brez dodatnega iskanja rešitev v neznanem okolju.

Kako lahko pomaga LINEX® FORTE?

Čeprav se prebavnim težavam na dopustu ni mogoče vedno povsem izogniti, lahko na nekatere dejavnike vendarle vplivamo. Eden od njih je podpora črevesni mikrobioti, občutljivemu ekosistemu, ki ima pomembno vlogo pri prebavi. Kadar se njeno ravnovesje poruši, se lahko pojavijo driska, napihnjenost, napenjanje ali bolečine v trebuhu.

LINEX® FORTE je probiotično zdravilo brez recepta, namenjeno odraslim in otrokom od prvega leta starosti dalje, za preventivo in podporno zdravljenje pri driskah, napenjanju ter drugih prebavnih motnjah, povezanih s porušenim ravnovesjem črevesne mikrobiote.

Kdaj črevesna mikrobiota potrebuje dodatno podporo? Ob prebavnih motnjah, kot so driska, napihnjenost ali napenjanje,

med in po jemanju antibiotikov,

ob spremembah prehrane in življenjskega ritma,

v obdobjih povečanega stresa in

na potovanjih, ko je prebavni sistem izpostavljen novim vplivom iz okolja.

LINEX® FORTE pomaga obnoviti in vzdrževati ravnovesje črevesne mikrobiote ter tako prispeva k lažjemu odpravljanju neprijetnih posledic disbioze.

Pet preprostih navad za bolj brezskrben dopust

Popolnega recepta za dopust brez prebavnih težav sicer ni, lahko pa z nekaj preprostimi navadami zmanjšamo možnost, da bi nam te pokvarile počitnice.

1. Ne pretiravajte takoj prvi dan

Po dolgi vožnji ali poletu nas pogosto premamijo bogati obroki, sladice in lokalne specialitete. Čeprav je raziskovanje kulinarike eden najlepših delov potovanja, prebavni sistem lažje sprejme postopne spremembe kot nenaden prehod na povsem drugačen način prehranjevanja.

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2. Poskrbite za zadosten vnos tekočine

Poleti telo izgublja več tekočine zaradi visokih temperatur in aktivnosti. Ob morebitni driski so izgube še večje, zato je redno pitje vode ena najpomembnejših navad na dopustu.

3. Ne pozabite na higieno rok

Številni povzročitelji prebavnih okužb se prenašajo prek rok. Umivanje rok pred jedjo in po uporabi sanitarij ostaja eden najpreprostejših in najučinkovitejših preventivnih ukrepov.

4. Previdno pri hrani, ki je bila dlje časa na vročini

Samopostrežni bifeji, pikniki in prigrizki na plaži so poleti posebej privlačni, vendar se v neustrezno shranjeni hrani mikroorganizmi hitreje razmnožujejo.

5. Pred odhodom preverite svojo potovalno lekarno

Najboljši čas za pripravo na morebitne težave je še doma. Poleg osnovnih pripomočkov in zdravil je smiselno preveriti tudi, ali imate pri sebi izdelke za podporo prebavi, saj je njihovo iskanje v neznanem kraju lahko precej manj prijetno kot nekaj minut priprav pred odhodom.

Počitnice naj bodo namenjene novim doživetjem, ne pa iskanju najbližje lekarne zaradi neprijetnih prebavnih težav.

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Besedilo je bilo pripravljeno v sodelovanju z Lek d.d.

Informacija pripravljena junij 2026, SI2606307919.

Viri:

1. https://www.linex-probio.com/si-sl/izdelki/linex-forte/

2. https://www.linex-probio.com/si-sl/prebavne-motnje-linex-forte/

3. https://www.linex-probio.com/si-sl/ob-antibiotiku-probiotik-linex-forte/

4. https://www.linex-probio.com/si-sl/dobro-je-vedeti/disbioza-tiha-tezava/

5. Centralna baza zdravil II (http://www.cbz.si/cbz/bazazdr2.nsf/Search/$searchForm?SearchView); zadnji dostop 7. 8. 2024