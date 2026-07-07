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Avtor:
Š. L.

Torek,
7. 7. 2026,
10.35

Osveženo pred

9 minut

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Natisni članek
Jai Hindley Red Bull - BORA - hansgrohe

Torek, 7. 7. 2026, 10.35

9 minut

Hindley podaljšal zvestobo ekipi Red Bull – BORA – hansgrohe

Avtor:
Š. L.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Jai Hindley | Jai Hindley je podpisal novo pogodbo z ekipo Red Bull – BORA – hansgrohe. | Foto Ana Kovač

Jai Hindley je podpisal novo pogodbo z ekipo Red Bull – BORA – hansgrohe.

Foto: Ana Kovač

Le nekaj dni po začetku Dirke po Franciji je avstralski kolesar Jai Hindley jasno nakazal svoje načrte za prihodnost, saj je z ekipo Red Bull – BORA – hansgrohe podpisal novo dolgoročno pogodbo.

Že v svoji prvi sezoni v nemški ekipi je Jai Hindley leta 2022 osvojil skupno zmago na Dirki po Italiji in takrat ekipi Red Bull – BORA – hansgrohe priboril prvo zmago na eni od tritedenskih dirk. Uspeh je nadgradil z etapno zmago in enim dnem v rumeni majici na Dirki po Franciji 2023. Potem ko je na Vuelti 2025 za stopničkami zaostal le 30 sekund, se je letos vrnil na Giro d'Italia, kjer je osvojil skupno tretje mesto in še en uvrstitev na zmagovalni oder na tritedenski dirki.

"Jai je že vrsto let eden najboljših kolesarjev za skupni seštevek na tritedenskih dirkah. Njegova vrednost za našo ekipo presega zgolj rezultate, saj predstavlja pomemben zgled celotni ekipi, še posebej mlajši generaciji kolesarjev, ki ciljajo na tritedenske dirke. Dejstvo, da je svojo prihodnost zaupal naši ekipi, je močno sporočilo," je ob podpisu pogodbe dejal vodja športnega programa v nemški ekipi, Zak Dempster.

"Zelo sem vesel in hvaležen, da sem podaljšal pogodbo ter nadaljujem svojo pot z ekipo Red Bull – BORA – hansgrohe. Z vsemi v ekipi izjemno rad sodelujem in zame je postala kot druga družina. Tako jaz kot ekipa imamo velike ambicije in prepričan sem, da je to pravo okolje za nadaljnji razvoj in napredek. Hvala celotni ekipi za nadaljnje zaupanje," pa je ob tem povedal 30-letni Hindley.

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