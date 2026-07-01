Odškodnina za prometno nesrečo: Zakaj denar, ki vam pripada, pogosto ostane pri zavarovalnici

Predstavljajte si tole: pripeljete se domov po manjšem trku. Avto ima nekaj prask, vrat vas malo boli, ramo imate otečeno tam, kjer vas je potegnil varnostni pas. Naslednji dan gre bolečina počasi mimo. Pomislite: "Saj ni nič hudega, samo udaril sem se." In tu se zgodba za večino ljudi konča.

Točno tu pa se vsako leto v Sloveniji izgubijo milijoni evrov, ki bi jih oškodovanci po zakonu morali prejeti – pa jih nikoli ne zahtevajo.

Foto: poraVnava d.o.o.

Odškodnina za prometno nesrečo namreč ni nekaj, kar pripada samo tistim z zlomljeno nogo, poškodbo glave ali dolgo bolniško odsotnostjo. Pripada vam že, če ste obiskali urgenco ali osebnega zdravnika in dobili izvid, ki potrjuje udarec, nateg ali zvin. In presenetljivo – v določenih primerih vam pripada celo, če ste nesrečo povzročili sami.

"Saj mi ni nič" je najdražji stavek, ki si ga lahko rečete

Po prometni nesreči je popolnoma normalno, da je prva misel usmerjena v avto, zavarovalnico in papirje, ne pa v lastno telo. Adrenalin po trku marsikoga prepriča, da je "vse v redu". Bolečina pogosto pride šele naslednji dan ali čez dva dni, ko se telo umiri.

Prav zato je prvo in najpomembnejše pravilo po vsaki prometni nesreči – tudi tisti, ki se zdi povsem nedolžna – preprosto: pojdite k zdravniku. Obisk urgence ali izbranega zdravnika v prvih 24 urah po nesreči ni formalnost. Je dokument, brez katerega odškodnina za prometno nesrečo praktično ne obstaja, ne glede na to, kako resnične so bile vaše bolečine.

Razlog je preprost: zavarovalnica ne plačuje za to, kako se počutite. Plačuje za to, kar piše v zdravniškem izvidu. Brez izvida – brez odškodnine. Z izvidom, tudi če gre "samo" za udarec ali nateg vratu, pa zakon jasno določa, da vam pripada odškodnina za prometno nesrečo.

Tudi en sam izvid je dovolj – koliko dejansko lahko dobite?

Veliko ljudi misli, da odškodnina pomeni dolgotrajno zdravljenje, operacije in bolniške liste. V resnici slovenska zakonodaja (179. člen obligacijskega zakonika) priznava denarno odškodnino za nematerialno škodo tudi pri t. i. lažjih telesnih poškodbah – torej za strah, bolečine in nevšečnosti, ki jih je nesreča povzročila, ne glede na to, koliko je trajalo okrevanje.

Foto: poraVnava d.o.o.

Konkretno to pomeni:

En sam obisk urgence z diagnozo udarca (kontuzije) je samostojna podlaga za odškodninski zahtevek – tovrstne poškodbe se po veljavni praksi gibljejo tudi do 1.500 evrov.

je samostojna podlaga za odškodninski zahtevek – tovrstne poškodbe se po veljavni praksi gibljejo tudi do 1.500 evrov. Nateg ali zvin vratne hrbtenice (t. i. whiplash poškodba), ki ga marsikdo zamenjuje za "sitnost, ki bo minila sama", je medicinsko priznana diagnoza in samostojna osnova za odškodnino.

(t. i. whiplash poškodba), ki ga marsikdo zamenjuje za "sitnost, ki bo minila sama", je medicinsko priznana diagnoza in samostojna osnova za odškodnino. Modrice, praske in odrgnine , dokumentirane s fotografijo in zdravniškim pregledom, prav tako štejejo.

, dokumentirane s fotografijo in zdravniškim pregledom, prav tako štejejo. Pri resnejših poškodbah – zlomih, poškodbah hrbtenice, dolgotrajnem zdravljenju ali trajnih posledicah – se zneski seveda dvignejo bistveno višje, v določenih primerih tudi na več deset tisoč evrov.

Bistvo je preprosto: višina odškodnine je vedno odvisna od dokumentirane diagnoze, ne od tega, kako "hudo" se je nekomu zdelo. Kdor po nesreči ne obišče zdravnika, "ker saj ni nič", se sam odreče denarju, ki mu zakonsko pripada.

"Sam sem zakrivil nesrečo, torej mi nič ne pripada" – največja zmota med vozniki

To je morda najbolj razširjena in najdražja napačna prepričanost med slovenskimi vozniki. Resnica je ravno obratna: tudi povzročitelj prometne nesreče je lahko upravičen do odškodnine – pod enim pogojem: da ima sklenjeno zavarovanje AO+ (AO plus).

AO+ je prostovoljno dodatno zavarovanje voznika, ki krije točno to – telesne poškodbe voznika, ki je nesrečo povzročil sam. Medtem ko osnovno obvezno zavarovanje AO krije škodo, ki jo povzročite drugim, AO+ poskrbi za vas, kadar ste vi tisti za volanom, ki je naredil napako, pa ste se pri tem poškodovali.

Kaj to pomeni v praksi?

Če imate AO+ in ste sami povzročili nesrečo ter se pri tem poškodovali (tudi lažje), vam pripada odškodnina za nematerialno škodo – enako kot bi vam pripadala, če bi nesrečo povzročil nekdo drug.

Tudi družinski člani povzročitelja so lahko pri težjih poškodbah ali smrti upravičeni do nadomestila iz AO+.

AO+ pride v poštev tudi pri deljeni (so)krivdi, ko nesreče ni v celoti zakrivila ena stran – takrat je vsak udeleženec upravičen do dela odškodnine, sorazmerno svoji nedolžnosti.

Na žalost se prav zaradi nepoznavanja te možnosti tisoči voznikov vsako leto odpovedo denarju, ki bi jim po polici pripadal – preprosto zato, ker nikoli ne vložijo zahtevka, saj so prepričani, da jim "kot krivcu" ne pripada nič.

Koga vse to zadeva? Ne samo voznika.

Odškodnina za prometno nesrečo ni rezervirana samo za voznika avtomobila. Do nje so lahko upravičeni:

Sopotniki v vozilu, ne glede na to, kdo je nesrečo povzročil – tudi če je krivec voznik istega avtomobila, v katerem so sedeli.

v vozilu, ne glede na to, kdo je nesrečo povzročil – tudi če je krivec voznik istega avtomobila, v katerem so sedeli. Pešci in kolesarji , ki sodijo med najbolj ranljive udeležence v prometu in imajo praviloma zelo močan odškodninski položaj.

, ki sodijo med najbolj ranljive udeležence v prometu in imajo praviloma zelo močan odškodninski položaj. Motoristi , pri katerih so poškodbe pogosto resnejše, postopek pa zahteva natančno dokumentacijo že na kraju dogodka.

, pri katerih so poškodbe pogosto resnejše, postopek pa zahteva natančno dokumentacijo že na kraju dogodka. Oškodovanci pri nesrečah s tujimi povzročitelji – tudi če je za nesrečo kriv voznik s tujimi registrskimi tablicami, vam odškodnina pripada, postopek pa gre prek Slovenskega zavarovalnega združenja oziroma pristojnega korespondenta.

– tudi če je za nesrečo kriv voznik s tujimi registrskimi tablicami, vam odškodnina pripada, postopek pa gre prek Slovenskega zavarovalnega združenja oziroma pristojnega korespondenta. Žrtve neznanega ali pobeglega povzročitelja – tudi v teh primerih obstaja pot do odškodnine.

Foto: poraVnava d.o.o.

Koraki, ki odločajo o tem, ali boste denar dejansko dobili

Postopek uveljavljanja odškodnine ima nekaj točk, kjer se največkrat naredijo napake, zaradi katerih ljudje izgubijo del ali celo celotno odškodnino:

Obvestite policijo ali izpolnite evropsko poročilo. Pri telesnih poškodbah samo evropsko poročilo pogosto ne zadošča – policijski zapisnik je v večini primerov temelj, brez katerega zavarovalnica zahtevek lahko zavrne. Obiščite zdravnika v prvih 24 urah, tudi če se poškodba zdi minimalna. Odlašanje je eden glavnih razlogov, da zavarovalnice znižujejo ali zavračajo izplačila – povezavo med nesrečo in poškodbo je namreč težje dokazati, če od dogodka do pregleda mine preveč časa. Fotografirajte poškodbe – modrice, odrgnine, otekline. Vizualni dokaz pogosto pomaga pri hitrejši in višji odobritvi zahtevka. Shranite vso medicinsko dokumentacijo – izvide, napotnice, recepte, morebitne napotitve na fizioterapijo. Ne podpisujte ničesar na hitro. Zavarovalnice imajo svoj interes, da znesek odškodnine čim bolj znižajo – to je njihov posel. Vaš interes je nasproten, zato je strokovno zastopanje pri pogajanjih ključno. Pazite na zastaralni rok. Zahtevek je treba vložiti pravočasno – splošno pravilo je tri leta od dneva, ko je oškodovanec izvedel za škodo in povzročitelja, oziroma najpozneje pet let od dneva nesreče. Po preteku roka pravica do odškodnine zastara, ne glede na to, kako upravičen bi zahtevek bil.

Zakaj se večina ljudi sama proti zavarovalnici ne bori (in zakaj to ni napaka)?

Zavarovalnice imajo na voljo cele oddelke pravnikov, cenilcev in interno znanje o tem, kako oceniti škodo čim nižje. Posameznik, ki je doživel nesrečo, po navadi nima ne časa, ne živcev, ne pravnega znanja, da bi se v tem postopku enakovredno postavil nasproti njim. In to ni nobena sramota – gre preprosto za neenak boj.

Prav zato vse več oškodovancev v Sloveniji prepušča celoten postopek strokovnjakom, ki se s tem ukvarjajo vsak dan – in ne le občasno, mimogrede, poleg drugih pravnih področij.

Pri poraVnavi že več kot 20 let pomagamo ljudem po vsej Sloveniji, da od zavarovalnic dobijo tisto, kar jim po zakonu pripada – ne manj. V naši ekipi je največje število pravnikov, specializiranih izključno za odškodninsko pravo, kar pomeni, da vsak primer obravnava nekdo, ki pozna prav vsako podrobnost zavarovalniške prakse, ne generalist, ki se odškodninam posveča le občasno. Poslovalnice imamo po celi Sloveniji, zato je pomoč vedno blizu – ne glede na to, ali ste iz Ljubljane, Maribora, Celja, Kopra ali manjšega kraja. Naše delo vsako leto potrjuje tudi certifikat poslovne odličnosti Gospodarske zbornice Slovenije, neodvisna potrditev, da stranke pri nas dobijo to, kar jim obljubimo.

Postopek za vas je brez tveganja: pregled upravičenosti je brezplačen, vi pa se odločite, ali želite nadaljevati. Mi se pogajamo z zavarovalnico, vi pa medtem skrbite zase in za svoje okrevanje.

Pogosta vprašanja o odškodnini za prometno nesrečo

Ali mi odškodnina pripada, če sem bil v bolniškem staležu samo en dan ali sploh nisem bil na bolniški? Da. Bolniški stalež ni pogoj za odškodnino. Odločilen je zdravniško potrjen izvid, ne dolžina odsotnosti z dela.

Kaj če sem se "samo udaril" in nimam zloma? Tudi udarec je medicinsko priznana diagnoza in samostojna podlaga za odškodninski zahtevek.

Nesrečo sem povzročil sam – ali sploh lahko karkoli dobim? Da, če imate sklenjeno zavarovanje AO+. Brez tega zavarovanja povzročitelj do odškodnine za lastne telesne poškodbe žal ni upravičen, zato je AO+ vreden razmisleka ob vsaki obnovi zavarovalne police.

Koliko časa imam za vložitev zahtevka? Splošno pravilo je tri leta od trenutka, ko ste izvedeli za škodo in povzročitelja, najpozneje pa pet let od dneva nesreče.

Ali me uveljavljanje odškodnine kaj stane? Pri uveljavljanju odškodnine za prometno nesrečo nimate nobenih začetnih stroškov. Šele ko prejmete odškodnino, je plačilo vodenja postopka deset odstotkov provizije od odškodnine.

Ne puščajte denarja zavarovalnici Zavarovalnice ne pokličejo same, da bi vam povedale, do česa ste upravičeni. Njihov posel je, da odškodnine izplačajo čim manj – vaš interes pa je nasproten. Razlika med tem, kar zavarovalnica "ponudi" sama od sebe, in tem, kar vam dejansko pripada po zakonu, je pogosto ogromna. Če ste bili v zadnjih letih udeleženi v prometni nesreči – ne glede na to, ali ste bili voznik, sopotnik, pešec, kolesar ali celo povzročitelj nesreče z AO+ zavarovanjem – velja preveriti, ali ste izkoristili vse, kar vam pripada. En sam pogovor lahko razjasni, ali na mizi (oziroma pri zavarovalnici) leži denar, ki bi moral biti vaš. Preverite brez obveznosti, do česa ste upravičeni – pokličite 080 13 14 ali nas obiščite na poraVnava.si.

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