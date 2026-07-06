"Želim se samo pošteno napiti, pozabiti na tenis in se vrniti še boljša," je po bolečem porazu v osmini finala Wimbledona dejala Arina Sabalenka. Prvo igralko sveta je s 6:2 in 7:6 (2) izločila Naomi Osaka, ki se je prvič v karieri prebila v četrtfinale tega turnirja.

Arina Sabalenka je v Wimbledonu doživela veliko razočaranje, saj se je morala posloviti že v osmini finala. Od nje je bila boljša Japonka Naomi Osaka, ki je zmagala z izidom 6:2 in 7:6 (2).

Belorusinja se je v zadnjih treh letih prebila do polfinala, tokrat pa je morala sveto travo zapustiti že veliko prej. Temu primerno je bilo njeno razočaranje, ki ga 28-letna igralka takoj po dvoboju ni mogla skriti. Pravzaprav se je izrazila na poseben način.

Aryna Sabalenka in Wimbledon press after her loss to Naomi Osaka



“Commiserations on your loss…”



Aryna: “Did you say congratulations?”



😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ktdHecam6F — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 5, 2026

Sabalenka ostro odgovorila na vprašanje o lestvici

Dejala je, da si želi za nekaj časa povsem odmisliti tenis, se pošteno napiti in nato vrniti še bolje pripravljena. Na novinarsko vprašanje, ali se še vedno počuti kot prva igralka sveta, je odgovorila:

"Spet to vprašanje. Poglejte lestvico, še vedno sem številka ena na svetu, a glede na današnjo igro nisem igrala kot prva igralka sveta. Včeraj sem. Trenutno sploh nočem razmišljati o lestvici. Želim se samo pošteno napiti, pozabiti na tenis in se vrniti v še boljši formi."

Med drugim je povedala, da se je mučila že od prve točke. Poskusila je zamenjati lopar, prilagoditi igro … Pravzaprav je poskusila vse, na koncu pa priznala: "Zdi se, kot da sploh ni bil moj dan."

Naomi Osaka že dolgo ni tako uživala. Foto: Reuters

Osaka po veliki zmagi: Že dolgo nisem tako uživala

Na drugi strani je bilo razpoloženje pri Naomi Osaki veliko bolj prešerno. Zanimivo je, da se nekdanja prva igralka sveta v Wimbledonu nikoli ni uvrstila dlje od 3. kroga, tokrat pa je dajala vtis, da se na sveti travi počuti kot doma.

"Že dolgo nisem tako uživala na igrišču, zato mi ta zmaga pomeni res ogromno. Pred tem sem proti Arini izgubila trikrat zapored, kar me je res bolelo. Želela sem prekiniti ta niz in vesela sem, da mi je uspelo," je povedala in velike zasluge za svojo odlično igro pripisala mami, ki ji te dni kuha japonsko hrano.

Osemindvajsetletna Osaka je v karieri osvojila štiri turnirje za grand slam, nazadnje Odprto prvenstvo Avstralije leta 2021. Po rojstvu hčerke Shai julija 2023 so mnogi dvomili, da se bo še kdaj vrnila v sam svetovni vrh, letošnji Wimbledon pa kaže, da znova igra tenis na najvišji ravni.

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