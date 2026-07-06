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Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
6.51

Osveženo pred

35 minut

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Zala Tomašič poslanka SDS poroka ljubezen ljubezen

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 6.51

35 minut

Evropska poslanka Zala Tomašič stopila pred oltar

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Zala Tomašič poroka | Zala Tomašič in njen izbranec Tom sta se poročila tako cerkveno kot civilno. | Foto Facebook/Zala Tomašič

Zala Tomašič in njen izbranec Tom sta se poročila tako cerkveno kot civilno.

Foto: Facebook/Zala Tomašič

Evropska poslanka Zala Tomašič je stopila pred oltar. Minuli konec tedna se je poročila z izbrancem Tomom, s poroko pa prevzela tudi njegov priimek. Po novem je Zala Černilec Tomašič. Par se je poročil tako cerkveno kot civilno.

Veselo novico je 30-letna evropska poslanka iz vrst SDS delila na družbenih omrežjih. "Nisem človek, ki bi bral horoskope, ampak se še vedno spomnim, kako so decembra pred nekaj leti moja socialna omrežja preplavili videi o tem, da se za tehtnice z novim letom končuje večletno obdobje osebne rasti in preizkušenj ter da prihaja obdobje uspeha in ljubezni," je začela svoj zapis.

Bodočega moža spoznala na dogodku o davčni reformi

Kot je nadaljevala, o tem ni dosti razmišljala, niti posebej verjela, si je pa kljub temu rekla, da je to že bolje, kot če bi bilo obratno. "Definitivno pa si nisem predstavljala, da bom zaradi službe že nekaj dni po novoletnih praznikih morala iti na dogodek Gospodarskega kroga o davčni reformi – in tam spoznala svojega bodočega moža," se spominja.

"Ne vem, ali so me tja pripeljali planeti, zvezde, SDS ali usoda, ampak zagotovo je to vodilo do najlepšega dneva v mojem življenju, ko je Tom postal moj mož in jaz njegova žena. Težko z besedami opišem vso srečo in ljubezen, ki jo čutim, a nauk te zgodbe je očiten: davčna reforma ni pomembna samo zaradi naših denarnic, ampak vas lahko pripelje tudi do ljubezni vašega življenja," je sklenila.

Prejela papežev blagoslov

Pred vstopom v zakon se je par aprila srečal tudi s papežem Leonom, ki ju je blagoslovil. Tomašič je srečanje v Vatikanu opisala kot enega najdragocenejših trenutkov svojega življenja, ki ga bo vedno nosila v srcu. "Srečanje s papežem Leonom je bila posebna milost in čast, za katero sem globoko hvaležna," je takrat zapisala v objavi na družbenem omrežju Instagram. 

Dodala je, da je bilo srečanje še toliko lepše, ker je bil ob njej tudi njen zaročenec Tom, s katerim se bosta kmalu poročila, in da sta prejela "najlepše možno (pred)poročno darilo – papežev blagoslov".

Za evropsko poslanko je bila Zala Tomašič izvoljena na zadnjih evropskih volitvah leta 2024. Prihaja iz vrst SDS, na evropski ravni pa deluje pod okriljem Evropske ljudske stranke (EPP).

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