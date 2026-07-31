Kako vaš znak horoskopa pokaže zaljubljenost?

Zaljubljenost lahko iz nas izvleče najboljše, pa tudi najbolj ranljive plati. Medtem ko nekateri svoja čustva razkrijejo povsem odprto in brez zadržkov, jih drugi skrivajo za humorjem, previdnostjo ali celo tišino. Astrologija pravi, da ima vsako nebesno znamenje prepoznavni način izražanja ljubezni.

Oven

Ko se ovni zaljubijo, svojih čustev ne skrivajo. Brez oklevanja prevzamejo pobudo, pogosto prvi naredijo odločilen korak in partnerja radi presenečajo s spontanimi gestami.

Bik

Biki naklonjenost raje pokažejo z dejanji kot z obljubami. Skrbno bdijo nad osebo, ki jo imajo radi, ustvarjajo občutek varnosti ter neizmerno uživajo v skupnih, mirnih trenutkih.

Dvojčka

Dvojčki ob zaljubljenosti postanejo prave besedne strele. S simpatijo želijo deliti prav vse, kar se jim dogaja, in izkoristijo vsako priložnost za druženje ter pogovor.

Rak

Raki ob zaljubljenosti postanejo še bolj pozorni kot sicer. Ko se zaljubijo, dajo vse od sebe, da bi bil partner srečen, varen in se počutil resnično ljubljenega.

Lev

Levi obožujejo izkazovanje naklonjenosti. Svojega partnerja s ponosom predstavijo prijateljem ter ga obsujejo s pozornostjo, komplimenti in velikimi, romantičnimi gestami.

Devica

Device naklonjenost pokažejo z drobnimi, a izjemno premišljenimi znaki. Zapomnijo si najmanjše podrobnosti, priskočijo na pomoč, ko je to potrebno, in vedno iščejo načine, kako partnerju olajšati vsakdan.

Tehtnica

Tehtnice v zaljubljenosti stavijo na skladnost. Uživajo v dolgih pogovorih, skupnih izhodih in drobnih znakih pozornosti, ki ustvarjajo romantično vzdušje.

Škorpijon

Škorpijoni ljubijo brez polovičarstva. Ko nekomu resnično zaupajo, se odnosu popolnoma predajo, od partnerja pa pričakujejo enako mero iskrenosti in neomajne zvestobe.

Strelec

Strelci zaljubljenost pokažejo z željo po raziskovanju. Obožujejo potovanja, nova doživetja in partnerja takoj vključijo v vse svoje divje načrte za prihodnost.

Kozorog

Kozorogi v ljubezenske odnose ne vstopajo nepremišljeno. Ko pa se enkrat zaljubijo, postanejo najbolj zanesljiv steber partnerju in dokažejo, da se nanje lahko vedno zanesete.

Vodnar

Vodnarji želijo pred ljubeznijo najprej zgraditi prijateljski temelj. Ko se zaljubijo, z osebo, ki jih navdihuje, z veseljem delijo svoje nenavadne ideje, načrte in dragocen čas.

Ribi

Ribe zaljubljenost izražajo izjemno mehko in nežno. Svoja čustva pokažejo z izbranimi besedami, skrbnimi gestami in neustavljivo željo, da bi partnerju lepšale prav vsak dan.