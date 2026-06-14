Spletna vplivnica, politična komentatorka in predsednica društva Nova smer Zala Klopčič je v soboto dahnila usodni da. Poročila se je s svojim dolgoletnim partnerjem Timom Rauterjem, s katerim sta si v zadnjih letih ustvarila tudi družino.

Zala Klopčič, ena najbolj prepoznavnih mladih političnih komentatork pri nas, je v soboto stopila pred oltar. Poročna slovesnost se je začela s civilnim obredom v Kamniku, zatem pa je sledila še cerkvena poroka v Preski pri Medvodah. Slavje je potekalo v krogu najbližjih sorodnikov in prijateljev.

Klopčič je slovenski javnosti znana kot spletna ustvarjalka, politična komentatorka in vplivnica, ki na družbenih omrežjih pogosto komentira aktualno politično in družbeno dogajanje. V javnosti se je najprej bolj vidno izpostavila kot sovoditeljica podkasta Na tekočem, pozneje pa je svojo prepoznavnost gradila tudi z video vsebinami in objavami na družbenih omrežjih.

Je študentka farmacije, širši javnosti pa je znana predvsem po konservativnih stališčih, zagovarjanju tradicionalnih vrednot, poudarjanju pomena družine in aktivnem nagovarjanju mladih, ki jih zanimata politika in družbeno dogajanje.

V preteklosti je bila vidna članica Slovenske demokratske mladine, podmladka stranke SDS, kjer je opravljala tudi funkcijo podpredsednice. Lani je postala predsednica društva Nova smer, organizacije, ki se predstavlja kot društvo za mlade in poudarja aktivno državljanstvo, povezovanje, izobraževanje ter konservativne vrednote.

Kdo je njen mož?

Njen izbranec je Tim Rauter, ki je prav tako povezan z mladinskim političnim okoljem na desnici. V javnosti se omenja kot eden ključnih sodelavcev društva Nova smer. S Klopčič sta bila že pred poroko javno znan par, v začetku letošnjega leta pa sta postala tudi starša hčerki Marini.

Njena javna podoba je sicer pogosto predmet razprav. Podporniki jo vidijo kot enega vidnejših mladih glasov konservativne struje, kritiki pa ji očitajo ideološko ostrino in bližino strankarski politiki. Sama svoje delovanje predstavlja kot prizadevanje za večjo družbeno aktivnost mladih, svobodo izražanja in vrnitev k vrednotam, ki jih razume kot temeljne za slovensko družbo.

Ob poroki so se ji na družbenih omrežjih usule čestitke, novica pa je pritegnila pozornost tudi zato, ker Klopčičeva zasebne življenjske mejnike pogosto prepleta z javno podobo, ki jo je zgradila na Instagramu, TikToku, YouTubu in v političnih razpravah.