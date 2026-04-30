Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
30. 4. 2026,
13.46

1 ura, 18 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
zaročenec poroka Papež Leon XIV. evropski poslanci Zala Tomašič

Četrtek, 30. 4. 2026, 13.46

1 ura, 18 minut

Evropska poslanka Zala Tomašič kmalu pred oltar: z zaročencem skupaj pri papežu

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,32
Zala Tomašič | Zala Tomašič na sedežu stranke SDS na večer parlamentarnih volitev 2026 | Foto Ana Kovač

Zala Tomašič na sedežu stranke SDS na večer parlamentarnih volitev 2026

Foto: Ana Kovač

Evropska poslanka iz vrst SDS Zala Tomašič bo kmalu stopila pred oltar. Pred tem se je skupaj z zaročencem Tomom v Vatikanu srečala s papežem Leonom, ki je par pred vstopom v zakon tudi blagoslovil.

Srečanje s papežem v Vatikanu je Tomašič opisala kot enega najdragocenejših trenutkov njenega življenja, ki ga bo vedno nosila v srcu. "Srečanje s papežem Leonom je bila posebna milost in čast, za katero sem globoko hvaležna," je zapisala v objavi na družbenem omrežju Instagram. 

Dodala je, da je bilo srečanje še toliko lepše, ker je bil ob njej tudi njen zaročenec Tom, s katerim se bosta kmalu poročila, in da sta prejela "najlepše možno (pred)poročno darilo – papežev blagoslov".

Zala Tomašič je bila za evropsko poslanko izvoljena na zadnjih evropskih volitvah leta 2024. Prihaja iz vrst SDS, na evropski ravni pa deluje pod okriljem Evropske ljudske stranke (EPP).

zaročenec poroka Papež Leon XIV. evropski poslanci Zala Tomašič
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.