Evropska poslanka iz vrst SDS Zala Tomašič bo kmalu stopila pred oltar. Pred tem se je skupaj z zaročencem Tomom v Vatikanu srečala s papežem Leonom, ki je par pred vstopom v zakon tudi blagoslovil.

Srečanje s papežem v Vatikanu je Tomašič opisala kot enega najdragocenejših trenutkov njenega življenja, ki ga bo vedno nosila v srcu. "Srečanje s papežem Leonom je bila posebna milost in čast, za katero sem globoko hvaležna," je zapisala v objavi na družbenem omrežju Instagram.

Dodala je, da je bilo srečanje še toliko lepše, ker je bil ob njej tudi njen zaročenec Tom, s katerim se bosta kmalu poročila, in da sta prejela "najlepše možno (pred)poročno darilo – papežev blagoslov".

Zala Tomašič je bila za evropsko poslanko izvoljena na zadnjih evropskih volitvah leta 2024. Prihaja iz vrst SDS, na evropski ravni pa deluje pod okriljem Evropske ljudske stranke (EPP).

Preberite še: