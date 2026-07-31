Katy Perry in Justin Trudeau sta znova pritegnila pozornost javnosti. Fotografi so ju namreč ujeli med sproščenim dopustom v priljubljenem francoskem letovišču Saint-Tropez, kjer nista skrivala naklonjenosti drug do drugega.

Pevka Katy Perry in nekdanji kanadski premier Justin Trudeau sta si privoščila oddih na legendarni plaži Pampelonne, kjer sta uživala v soncu in kopanju v Sredozemskem morju ter nazdravljala s šampanjcem.

Katy je za dan na plaži izbrala enobarven rjav dvodelni komplet ter videz dopolnila s slamnato torbo in sončnimi očali, Justin pa je nosil olivno zelene kopalne hlače, pozornost pa je pritegnila tudi njegova tetovaža na nadlakti. Po plavanju sta se v senci udobno namestila na ležalnikih, kjer je pevka partnerja objela okoli ramen.

Ljubezenska zgodba se je začela leta 2025

Govorice o njuni zvezi so se pojavile julija 2025, ko so ju opazili na skupni večerji v Montrealu. Vir je takrat za revijo People razkril, da sta med seboj začutila takojšnjo povezanost.

Svojo zvezo sta potrdila nekaj mesecev pozneje, ko so ju skupaj opazili na zmenku v slovitem pariškem kabaretu Crazy Horse. Tedaj je politični vir za ameriške medije razkril: "Njuno razmerje je že precej resno in se zagotovo razvija v tej smeri. Res sta par in trudita se preživeti skupaj čim več časa."

V zadnjem letu sta se skupaj pojavila na številnih odmevnih dogodkih, med drugim na glasbenem festivalu Coachella, Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu in filmskem festivalu Tribeca.

Marca je vir za People razkril, da sta zvezdnika odločena, da bo njuna zveza na daljavo uspela, čeprav imata oba zelo natrpane urnike.

Katy je leta 2025 končala dolgoletno razmerje z igralcem Orlandom Bloomom, s katerim imata hčerko Daisy Dove, Justin pa se je od nekdanje žene Sophie Grégoire ločil avgusta 2023 po 18 letih zakona. Skupaj imata tri otroke: Xavierja, Ello-Grace in Hadriena.

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