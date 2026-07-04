Ameriška glasbena zvezdnica Taylor Swift in igralec ameriškega nogometa Travis Kelce sta si v petek na razkošni slovesnosti v dvorani Madison Square Garden v New Yorku obljubila večno zvestobo. Kot poročajo ameriški mediji, med njimi CBS, je poročni obred vodil igralec in komik Adam Sandler, praznovanja pa se je udeležilo približno tisoč povabljenih gostov.

Priči sta bila nevestin brat Austin Swift in ženinov brat Jason Kelce, nekdanji igralec lige NFL. Swift je nosila poročno obleko modne hiše Christian Dior Haute Couture, po obredu pa je na velikem zaslonu pred dvorano zasvetil napis Pravkar poročena.

Strogi varnostni ukrepi in zaprte ulice

Okolica Madison Square Gardna je bila zaradi poroke zaprta za promet. Za varnost so poleg zasebnih varnostnikov skrbeli tudi pripadniki newyorške policije, ki jih je bilo po navedbah virov več kot 130.

Gostje so prihajali v črnih športnih terencih skozi posebej postavljene šotore, ki so jih skrivali pred pogledi javnosti in fotografov.

Praznovanje je vključevalo koktajl, poročni obred in večerno slavje, ki se je zavleklo v zgodnje jutranje ure. Organizatorji so notranjost dvorane spremenili v vrtno kuliso z obilico zelenja in cvetja, priprave pa naj bi spominjale na produkcijo velikega hollywoodskega filma.

Že v četrtek zvečer je na istem prizorišču potekala intimnejša poročna večerja za približno sto družinskih članov in najbližjih prijateljev.

Pred poroko sta Swift in Kelce več kot 20 dobrodelnim organizacijam, večinoma v New Yorku, donirala 26 milijonov dolarjev. Foto: Reuters

Med svati hollywoodski in športni zvezdniki

Na poroki so bili številni znani obrazi iz sveta glasbe, filma in športa. Med drugim so opazili igralce Hugha Granta, Ethana Hawka in Jasona Sudeikisa, nogometno zvezdnico Abby Wambach, športnega komentatorja Joeja Bucka, glasbenika Bensona Boona ter igralca lige NFL Cooperja Kuppa.

Ameriški mediji poročajo, da so bili med povabljenimi tudi Beyoncé, Jay-Z, Sabrina Carpenter, Ice Spice, sestre Haim, Miranda Lambert, Kelsea Ballerini in Ed Sheeran, medtem ko Harry Styles zaradi koncertne turneje ni mogel priti.

Gostje so morali pred dogodkom podpisati pogodbe o nerazkrivanju informacij (NDA), prejeli pa so tudi personalizirana vabila z vodnimi žigi. Organizatorji niso razkrili niti teme poroke niti predpisanega kodeksa oblačenja, kar je še dodatno spodbudilo zanimanje javnosti.

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Skupaj od leta 2023

Pred poroko sta Swift in Kelce več kot 20 dobrodelnim organizacijam, večinoma v New Yorku, donirala 26 milijonov dolarjev.

Njuna zveza je v središču pozornosti javnosti od leta 2023, ko je Kelce po enem od koncertov turneje Eras Tour razkril, da pevki ni uspelo izročiti zapestnice s svojo telefonsko številko. Zaroko sta oznanila avgusta lani s skupno objavo na Instagramu z zapisom: Vaš učitelj angleščine in vaš učitelj športne vzgoje se bosta poročila.

Od začetka zveze sta redno podpirala drug drugega pri karieri. Swift je pogosto obiskovala tekme moštva Kansas City Chiefs, Kelce pa je spremljal njene koncerte v okviru turneje Eras Tour in se junija 2024 v Londonu celo presenetljivo pojavil na odru skupaj z njo.

Njuna poroka je že pred dogodkom veljala za enega najbolj pričakovanih zvezdniških dogodkov leta v ZDA.