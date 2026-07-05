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Avtorji:
B. B., M. P., STA

Nedelja,
5. 7. 2026,
20.00

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Arina Sabalenka Naomi Osaka Wimbledon 2026 Jessica Pegula Iva Jovic tenis

Nedelja, 5. 7. 2026, 20.00

34 minut

Wimbledon (WTA), 7. dan

Novo presenečenje v Wimbledonu, konec za prvo nosilko

Avtorji:
B. B., M. P., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Wimbledon Arina Sabalenka | Arina Sabalanke je izpadla v osmini finala Wimbledona. | Foto Reuters

Arina Sabalanke je izpadla v osmini finala Wimbledona.

Foto: Reuters

Sedmi dan turnirja v Wimbledonu je izpadla prva igralka sveta Arina Sabalenka. Naa osrednjem igrišču jo je v vsega uri in pol s 6:2 in 7:5 premagala nekdanja številka ena Naomi Osaka. Prva četrtfinalistka je pred tem postala Jessica Pegula, ki je po preobratu v treh nizih izločila 18-letno rojakinjo Ivo Jović. Tri nize in skoraj tri ure je za napredovanje potrebovala tudi Karolina Muchova.

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Naomi Osaka | Foto: Reuters Naomi Osaka Foto: Reuters Arina Sabalenka je Naomi Osako premagala na prejšnjih treh letošnjih medsebojnih dvobojih, tokrat pa je bila zgodba povsem drugačna. Japonka je bila razred boljša, prvi niz je po pol ure dobila s 6:2. Drugi je bil bolj izenačen, končal se je po podaljšani igri, ki pa jo je Osaka dobila suvereno s 7:2. Sploh prvič je dobila dvoboj na osrednjem igrišču v Wimbeldonu.

Za 28-letno Sabalenko, ki je neprekinjeno številka ena že od oktobra 2024, Wimbledon ostaja najmanj uspešen grand slam. Na US Opnu in v Avstraliji je slavila po dvakrat, v Parizu je lani igrala v finalu, na angleški travi pa dlje od polfinala še ni prišla.

Če izvzamemo lansko OP ZDA, ko je prišla v polfinale, Osaka ni bila v četrtfinalu grand slamov že vse od leta 2021, ko je enega od njih nazadnje tudi osvojila. To je bilo OP Avstralije. Ima štiri lovorike na največjih štirih turnirjih, dva v Avstraliji in dva v ZDA.

Naomi Osaka se je prvič uvrstila v četrtfinale Wimbledona. | Foto: Reuters Naomi Osaka se je prvič uvrstila v četrtfinale Wimbledona. Foto: Reuters

"Že dolgo se nisem tako zabavala na teniškem igrišču. Po treh porazih letos proti Arini sem se dobro pripravila in bila zelo motivirana" je dejala v prvi izjavi. V četrtfinalu, svojem sploh prvem na londonski sveti travi, se bo pomerila s Čehinjo Karolino Muchovo, ki je v treh nizih izločila rojakinjo Barboro Krejčikovo.

Wimbledon, WTA, osmina finala:

Jessica Pegula (ZDA, 4) - Iva Jović (ZDA, 16) 4:6, 6:3, 6:1;
Karolina Muchova (Češ, 10) - Barbora Krejčikova (Češ) 7:5, 5:7, 6:3;
Naomi Osaka (Jap, 14) - Arina Sabalenka (Blr, 1)6:2, 7:6;

Belinda Bencic (Švi, 11) - Coco Gauff (ZDA, 7)

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Arina Sabalenka
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Arina Sabalenka Naomi Osaka Wimbledon 2026 Jessica Pegula Iva Jovic tenis
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