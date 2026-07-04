"Wimbledon, prosim vas, spustite pse noter," je Arina Sabalenka sporočila organizatorjem turnirja, znanega po strogih pravilih. Prva igralka sveta se težko loči od svojega psa Asha, ki jo spremlja na turnirjih, a v kompleks All England Cluba ne sme vstopiti.

Te dni v Wimbledonu poteka najprestižnejši teniški turnir, na katerem se za zmago borijo najboljše teniške igralke in igralci sveta. Med njimi je tudi Arina Sabalenka. Belorusinja se je na britanske organizatorje obrnila s posebno prošnjo.

Sabalenka meni, da bi morali v All England Club spustiti pasje ljubljenčke. Sama pravi, da se zelo težko loči od svojega psa Asha. Pes jo namreč spremlja na vseh turnirjih, prvič ga je javnosti pokazala marca v Indian Wellsu. Od takrat jo spremlja na evropskih turnirjih, Wimbledon pa ni nobena izjema. Edina težava pa je, da Ash ne sme na igrišča oziroma v kompleks All England Cluba, Arina pa se s tem pravilom zelo težko sprijazni.

Sabalenka: Tudi meni je težko brez Asha

"Ne strinjam se s tem pravilom. Razumem, zakaj so ga sprejeli. Verjetno jih skrbi, da bi psi lahko kaj poškodovali v tej zgodovinski stavbi. Ampak vsi naši psi so zelo dobro vzgojeni in zagotovo ne bi povzročali težav," je na novinarski konferenci povedala Sabalenka, ki je med drugim priznala, da jo najbolj boli, ko mora svojega psa pustiti samega.

"Zelo se naveže name in trpi, ko ostane sam. Tudi meni je težko. Sprehod z njim in igra v parku sta zame neke vrste meditacija. Wimbledon, prosim vas, spustite pse noter," je organizatorje milo prosila 28-letna teniška igralka.

Zverev podpira idejo o psih na Wimbledonu

Z njenimi besedami se strinja tudi Nemec Alexander Zverev, ki je prav tako velik ljubitelj psov in ima doma štiri. Meni, da bi psi na travnatih površinah Wimbledona uživali še bolj kot na peščenih igriščih Roland Garrosa, kjer so jim dovolili vstop.

Coco Gauff Foto: Reuters

Ameriška teniška igralka Coco Gauff je povedala, da obožuje pse, a opozarja, da lahko ob tem nastanejo tudi druge težave. Sama pravi, da ima zelo rada pse, vendar meni, da obstajajo prostori, kamor ne sodijo.

"Že večkrat sem skoraj stopila na kakšnega psa, lani pa je proti meni priletela medicinka. Če bi na tistem mestu stal majhen pes, bi ga lahko resno poškodovali. Po kompleksu naj se sprehajajo, v telovadnici in garderobi pa ne," je na novinarski konferenci v Wimbledonu povedala Gauff.

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