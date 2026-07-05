Na najbolj prestižnem teniškem turnirju v Wimbledonu so se začeli dvoboji osmine finala. Na sveto travo je v nedeljo prvi stopil Novak Đoković in v štirih nizih s 7:6, 6:3, 3:6, 6:3 in po treh urah in pol izločil Romana Safjulina. Slovenska sedemnajstletnika Žiga Šeško in Svit Suljić pa sta s prepričljivima zmagama začela nastope na mladinskem grand slamu v Wimbledonu. Šeško je premagala Američana Vihaana Reddyja s 6:4, 6:4, Suljić pa njegovega rojaka Safirja Azama s 6:3 in 6:2.

Srbski teniški as Novak Đoković se je že 18. uvrstil v četrtfinale Wimbledona. Tokrat mu je nasproti stal Rus Roman Safjulin. Ta po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe piše eno najlepših zgodb letošnjega turnirja. Pred nekaj meseci je razmišljal ali bo sploh še lahko igral tenis.

Na osrednje igrišče bo stopil tudi prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner, ki se bo pomeril z Japoncem Shintarom Mochizukijem, ki je nekdanji mladinski zmagovalec Wimbledona. Italijan v dvoboju velja za velikega favorita, Japonec pa je že pred dvobojem dejal, da ga čaka zelo težka naloga. Vseeno pa verjame, da lahko z nepredvidljivo igro pripravi presenečenje.

Žiga Šeško Foto: Aleš Fevžer

Hrastničan Žiga Šeško je letos osvojil mladinski grand slam v Avstraliji, Wimbledon pa bo njegov predzadnji mladinski nastop na največjih turnirjih, saj bo konec meseca dopolnil 18 let, tako da bo lahko igral le še na OP ZDA v začetku septembra.

Za Svita Suljića iz Ljubljane je to prvi nastop na grand slamih. Mesto v Wimbledonu si je zagotovil prejšnji teden s prebojem v finale prestižnega mladinskega turnirja na travi v Londonu.

Šeško, sicer četrti mladinec na svetu in četrti nosilec v Wimbledonu, se bo v drugem krogu pomeril s kvalifikantom iz Nigerije Oluwaseunom Petrom Ogunsakinom, Suljića (78.) pa čaka še en Američan Tanishk Konduri.